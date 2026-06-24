深夜踎街斷正！陳奕迅梁漢文拍廣告驚見「不和內幕」28年後首度開腔
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陳奕迅與梁漢文曾經被雜誌大篇幅報導「不和」，消息一度在圈內瘋傳，兩人卻在深夜拍廣告期間親眼目睹這篇報導。事隔近28年，兩位歌王終於在華星唱片55周年節目中首度開腔，還原當晚在西環電車站踎街揭雜誌嘅荒誕經歷。
陳奕迅梁漢文深夜踎西環電車站揭雜誌
事件發生在當年三人合拍可口可樂《大激想》廣告期間，該晚需要在西環通宵拍攝。楊千嬅埋位拍攝時，陳奕迅與梁漢文百無聊賴踎在電車站等候，隨手拿起雜誌翻閱，赫然發現自己成為封面主角，內容竟然大肆報導「華星三寶不和」。陳奕迅在節目中憶述：「嗰晚喺西環拍通宵，千嬅埋位拍嘢，我同Edmond踎喺電車站無聊揭雜誌，見到寫我哋『不和』，好好笑！」兩人當場對望大笑，完全無法理解不和傳聞從何而來。
華星三寶回應不和傳聞一笑置之
面對當年鋪天蓋地嘅不和報導，三人在節目中表現得極為輕鬆，異口同聲表示覺得「好好笑」。事實上三人自1995年起已經是同車密友，每日坐同一架保母車四出宣傳，朝見口晚見面。陳奕迅爆料指楊千嬅因為要自己化妝，每朝早兩個鐘起身，公司車第一個接佢，再接梁漢文，最後先過海接自己。楊千嬅笑住回應：「乜我咁慘咩？嗰陣唔會諗蝕底，覺得有得做就好好！」三人你一言我一語，完全睇唔出任何嫌隙。
華星三寶由煎釀三寶得名背後有段故
「華星三寶」呢個外號原來源自華星前高層吳雨，靈感來自街頭小食「煎釀三寶」。1995年陳奕迅參加第14屆新秀歌唱大賽奪冠，與同屆三強楊千嬅一同加入華星唱片，跟早於1989年已經出道嘅梁漢文會合。三人年紀相約，同處事業上升期，經常一齊上節目做宣傳，由合唱《大激想》到跳鳳陽花鼓乜都試過。梁漢文更由師弟「升呢」做師兄，帶住陳奕迅同楊千嬅延續華星大家庭嘅傳承。
網民熱議華星三寶感情30年不變
節目播出後隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚三人感情歷久不衰。有網民留言「以前啲雜誌真係亂寫，人哋明明好friend」、「睇到佢哋咁開心真係好感動」。亦有人感嘆「華星唱片真係香港樂壇黃金年代」、「依家邊有呢種同門情誼」。陳奕迅在節目中亦補充：「其實連幕後都係有呢種感情，好似一班舊同學。」梁漢文則形容華星就好似一間音樂學校，一代一代咁傳落去，維繫住一班歌手嘅感情。
資料或影片來源：原文刊於新假期