深夜踎街斷正！陳奕迅梁漢文拍廣告驚見「不和內幕」28年後首度開腔

陳奕迅與梁漢文曾經被雜誌大篇幅報導「不和」，消息一度在圈內瘋傳，兩人卻在深夜拍廣告期間親眼目睹這篇報導。事隔近28年，兩位歌王終於在華星唱片55周年節目中首度開腔，還原當晚在西環電車站踎街揭雜誌嘅荒誕經歷。