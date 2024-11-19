萬千星輝賀台慶｜李佳芯將缺席TVB台慶夜？曾連續兩年出席慘被打格
萬千星輝賀台慶2024｜李佳芯 拍畢《麻雀樂園》後冇工開
李佳芯早前拍完TVB劇集《麻雀樂園》後一直冇工開，有指這將會是她離巢TVB前的告別作，而Ali接受訪問時，亦透露一直都有同TVB傾續約，但未有新情況可以公布。近日有今年TVB《萬千星輝賀台慶》的出席嘉賓名單流出，當中卻未見有Ali的名字，引起網民猜測她將會缺席今年的台慶夜。
11月也是Ali的生日月，她將於今年11月27日踏入42歲，早前Ali接受訪問，表示計劃在生日月同屋企人去東南亞地方旅行放鬆吓，如今未知會否為避台慶提前行動。此外Ali早前上載了一張疑似強顏歡笑的自拍照，並分享了一句：「money can’t buy happiness but…」被指暗示TVB出手太低，令她難以落筆簽續約。
李佳芯 連續兩年盛裝出席台慶慘被打格
李佳芯繼2022年台慶在內地平台被打格後，2023年又梅開二度再次被打格。在微博「埋堆堆」的帳號中，當陳慧嫻演唱《回家》時，她身後的藝人會分批上前亮相。雖然遠鏡時李佳芯看似安全出鏡，但是當鏡頭拉近她時，李佳芯的靚樣瞬間就被打格，連出鏡的機會都冇！而打格的突兀畫面亦引起疑問，令不少網民留言問被打格的人是誰。
李佳芯曾一句婉轉回應台慶被打格
2022年台慶Ali也曾被內地直播頻道打格，對此Ali一度大方回應：「我唔會諗咁多喇，我純碎係覺得我都仲係有約，咁公司生日當然要出席支持。」當晚Ali和陳展鵬一起行紅地氈時，TVB官方微博以及埋堆堆APP直播亦突然切走兩人的畫面，換上劇集的宣傳片，直至2人行完紅地氈，直播APP才恢復正常紅地氈直播畫面。
李佳芯表示對被打格早有抗體
對於盛裝出席《萬千星輝賀台慶》時慘被內地平台遮樣兼打格一事，Ali表示自己沒有去了解原因，又稱對她來說「唔係第一年」早已有抗體，又承諾會繼續做好自己。樂小姐於TVB「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」中眼濕濕表示，TVB其實一直很愛錫Ali，又因打格事件回應表示「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白」，Ali聞言稱「我明嘅」，並表示自己只做好自己本份就算。
樂小姐喊住回應 強調好錫李佳芯
樂易玲接受傳媒訪問，回應Ali被遮樣事件時表示TVB一直很愛錫Ali，相信她很多事情都會明白的：「我諗好多嘢佢都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾下偈、食下飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。」被問到Ali的合約還有多久，樂小姐透露「仲有好耐」，並強調TVB「唔會嘥咗佢」。
李佳芯2017年續約 距離完約仲有好長時間
當被問到Ali的合約還有多久時，樂易玲只表示：「仲有好耐」，並稱不會浪費了她。翻查紀錄，李佳芯在2017年跟TVB續約，然後於翌年奪得視后。按照慣例，續約通常都是5年或10年作單位。而今年已是Ali續約的第五個年頭，假如Ali當時續的約是10年，代表距離完約仍然有一段頗長的時間，相信樂小姐需再與Ali好好商討往後的合作方案！
李佳芯透露未與TVB達成共識
Ali接受傳媒訪問時，承認與TVB之間的合約仍然有段時間，並透露公司有搵她傾約，但仍未達成共識傾到一個合適的Offer，所以會再「溝通吓先」。雖然今年分別入圍視后及最佳女主持一共2個獎，但Ali卻暗指自己可能會停下來，她慨嘆TVB要用的人還有很多，雖然自己到現時這一刻都很喜歡拍劇，但演員很被動唯有順住條路繼續行，並形容「上天要我停就停，行就行」，疑似暗示自己有可能會離開。