萬千星輝賀台慶｜炎明熹未出「雪櫃」表演恐無影 去年企C位唱足3首歌超受捧

《萬千星輝賀台慶》將於今晚（19日）假將軍澳電視城舉行，今年台慶更有超過300位藝員出席，而且仲有多位星級嘉賓，陣容十分鼎盛！不過自出道以來就獲力捧嘅聲夢小天后炎明熹（Gigi）今年就未見蹤影，未知是否仍未獲「解凍」無緣出席台慶……

