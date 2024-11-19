萬千星輝賀台慶｜炎明熹未出「雪櫃」表演恐無影 去年企C位唱足3首歌超受捧
廣告
《萬千星輝賀台慶》將於今晚（19日）假將軍澳電視城舉行，今年台慶更有超過300位藝員出席，而且仲有多位星級嘉賓，陣容十分鼎盛！不過自出道以來就獲力捧嘅聲夢小天后炎明熹（Gigi）今年就未見蹤影，未知是否仍未獲「解凍」無緣出席台慶……
TVB台慶2024｜炎明熹未「解凍」繼續無影
炎明熹早前陷離巢風波導致出鏡率大減，近期更可以話係連影都冇。就連台慶咁大嘅活動，事前進行彩排時都未能發現炎明熹嘅身影，似乎係仍未獲「解凍」。而且今年台慶更將有《聲夢傳奇》與《中年好聲音》合作嘅表演，作為《聲夢傳奇》第一季嘅冠軍，唔少人都十分關注到底炎明熹最後會否現身！
TVB台慶2024｜炎明熹去年3表演發展超強勁
炎明熹去年於《萬千星輝賀台慶》中共有3個表演，除咗分別孖《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine），以及與《聲夢》隊友合唱外，仲獲安排獨唱，簡直係備受力捧！不過今年被雪嘅炎明熹能否於台慶出現，就仍然係個謎！
萬千星輝賀台慶2021｜李克勤壓軸登場
於2021年為無線第一屆《聲夢傳奇 》做導師的李克勤，在《萬千星輝賀台慶》尾聲壓軸登場，獻唱首首經典金曲，為台慶帶來最高潮！
撰文：東方新地圖片來源：youtube@TVB USA Official、ig@yiminghay