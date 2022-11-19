萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯直擊 搶先睇今年靚衫前哨戰
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一年一度嘅《 萬千星輝賀台慶2022 》，錄影廠外紅地氈將會眾星雲集，星光熠熠，今年係TVB55周年，藝人靚衫特別多，早前已有節目巡禮以及台慶晚宴兩大場合，唔少花旦已經谷到盡，今晚嘅造型格外惹人關注！
萬千星輝賀台慶前哨戰 女星性感戰衣現身紅地毯
上星期《無綫節目巡禮2023》逾 160位藝員盛裝出席，出席演員更分別以紅、綠、藍、白四色；代表戲劇、綜藝、新力星及新聞資訊，推介來年節目。其中一眾女演員穿起性感戰衣現身紅地毯。其中就以蔡思貝最為搶眼，相反首次擔正做女一的陳自瑤就收起事業線，鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪，非常性感。形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！
紅心女王 林夏薇
長髮紅裙 蔡思貝
新鮮蔬菜 陳自瑤
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略