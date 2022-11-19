萬千星輝賀台慶｜郭富城壓軸勁爆登場為Dancer打氣 回顧近年TVB台慶嘉賓
「盛舞最強」郭富城勁爆登場！「我個心其實好感動」
今次郭富城回娘家表演，有星級編舞Sunny Wong嘅最強舞台陣型，當然唔少得舞台王者！郭富城在早前受訪，被問到會否現身台慶，佢咁回應： 「我聽到消息話今年台慶有當年我嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋！」 佢又認真表示，一個電視台能夠在55年間陪住大家成長，自己覺得好有意義：「我亦都係TVB出嚟，我個心其實好感動。」
萬千星輝賀台慶2021｜李克勤壓軸登場
去年為無線第一屆《聲夢傳奇 》做導師的李克勤，在《萬千星輝賀台慶》尾聲壓軸登場，獻唱首首經典金曲，為台慶帶來最高潮！
萬千星輝賀台慶2020 楊千嬅歌藝受關注
2020年壓軸表演係近日表示「願到人瑞仍然能活出一顆少女心」嘅楊千嬅！當時佢為台慶獻唱佢嘅三首名曲＜少女的祈禱＞、＜飛女正傳＞、同埋＜假如讓我說下去＞ ！youtube置頂評論係十分正面讚揚： 「TVB有個好既地方，從來好少調音就直接出片，可以聽得出歌手Live最真實既聲音，大陸啲節目調到阿媽都唔認得。」
台慶2019 年只有周柏豪、菊梓喬
由於社會示威事件，2019年TVB台慶改名《珍惜香港 發放娛樂 TVB52年》，亦未有特別嘉賓回娘家獻技。
萬千星輝賀台慶2018 | 鄭伊健賀台慶 | 友情歲月 | 周柏豪
今年鄭伊健在台慶日紅館開騷，但原來2018佢都有回娘家賀台慶！當時無乜人估到有佢份演出！你哋睇吓全場氣氛幾HOT!!跟住仲有周柏豪一齊唱友情歲月呀 !
下一頁：鄭伊健自選演唱會必唱5首歌 蒙嘉慧點唱：我想聽呢首！
https://www.youtube.com/watch?v=K8sawm_UC4c
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略