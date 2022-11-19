萬千星輝賀台慶2022 ｜ 一文睇今年歌舞表演項目 司儀人數今年最多！
TVBuddy唔止一隻！熱播劇眾星歌舞大匯演
今年獲好評的劇集《痞子殿下》、《下流上車族》、《超能使者》一眾主角聯手拍攝台慶開幕歌舞，連同兩個可愛TVBUDDY，場面香艷又攪笑。他們都笑說秋天穿古裝，相比夏天時真是太幸福，麥美恩開心得穿上絲襪露出長腿大派福利！（參演藝人：陳展鵬、陳山聰、張振朗、何廣沛、賴慰玲、劉穎鏇、郭子豪、方紹聰、李俊華、葉靖儀、林俊其、吳兆麟、胡敏芝、伍韻婷、陳瀅、周嘉洛、王灝兒、朱敏瀚、麥美恩、利穎怡、陳詩欣、呂靜文、林俊其、吳兆麟、陳國麟、葉靖儀、胡美貽、陳若思、伍韻婷、陳嘉俊、曹銦玲、葉進康、黃頌明、黃子桐、湯之欣、周百恩、林子善、馮素波 等）
Beauty and the Beat 熱捧港姐一次睇晒 有人綵排當眾擘面
一眾香港小姐等亦都參與排練錄影，喺古裝街勁歌熱舞，其中唔少女藝人都要著住高踭鞋跳舞！（參演藝人：莊思明、黃嘉雯、麥皓兒、賴彥妤、關楓馨、黎寬怡、黃婉恩、梁允瑜、莫韻諰、劉溫馨、阮嘉敏、胡美貽、陳若思、梁菁琳、林曉彤、王子蝶、何思懿、張靜婷、劉展霆、李紹堅、葉泓聲、鄭雋熹 等）
相關文章：冠軍藐冠軍！傳黃嘉雯唔抵得宋宛穎獲力捧 被爆當眾炒大鑊
聲生不息福祿壽
今年特別有阮兆祥、李思捷及王祖藍三人組成的福祿壽擔任表演嘉賓之一，時隔5年重臨台慶舞台。今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》，務求神還原《聲生不息》經典場面，保証歌舞連場之餘，仲有扮鬼扮馬扮嘢環節。首次與福祿壽同台的炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」
《 唔玩唔知有獎攞 》台慶版 今年得台慶大獎邊個獨得？
去年港姐李芷晴於台慶奪獎，開心得獎加上激凸34C上圍被麥美恩肉緊祝賀，成為熱鬧話題，今年有網民重提這幕深刻場面，成功召喚麥美恩留言表示識做，仲問大家今年想邊個得獎！
重溫：李芷晴獨得38萬元壓軸大獎 盤點歷屆獎勵 最誇金額接近200萬
台慶趣劇：一封信
每年都會有即場爆肚的「台慶趣劇」，今年會係關於乜嘢？到時將會揭曉！
街頭魔法走上舞台 高海寧續約有表演、孖陳自瑤變魔術：
魔術師甄澤權聯同高海寧、陳自瑤及邵初組魔術團獻技表演，甄澤權今次表演嘅魔術難度非常高。 陳自瑤笑言齋係研究魔術道具已經睇咗好耐，相信到時表演更加刺激同驚險，高海寧早前傳佢已同公司續約，呢日高海寧親證此事，指公司畀咗好好嘅誠意，希望嚟緊有多方面發展：「嚟緊有一個旅遊節目畀我，勁開心！我好耐冇拍旅遊節目，我入行一開始係拍綜藝，拍旅遊同飲食，又可以出去玩就覺得好開心。」
薛家燕梅小慧《皆大歡喜》復刻遇上《聲夢傳奇》&《愛回家》唱遊SITCOM「元宇宙」
TVB有咁多經典處境喜劇，今次《 聲夢傳奇 》首季畢業生就要大玩穿越！遇上《 皆大歡喜 》會擦出咩火花呢？（表演藝人：薛家燕、阮兆祥、梅小惠、單立文、湯盈盈、滕麗名、呂慧儀、歐瑞偉、蘇韻姿、陳俊霆、鄭世豪、林淑敏、周嘉洛、李偉健、吳偉豪、許家傑、張景淳、曾展望、林凱恩、丘梓謙、古佩玲、焦浩軒、鍾柔美、詹天文、潘靜文、何晉樂、林智樂、孫漢霖、文凱婷 ⋯⋯）
香港小姐再競選 冠亞季名次台慶先講
至於早前已經宣佈三甲名單嘅《香港小姐再競選》佳麗，將會喺台慶當晚表演，再於現場宣佈冠亞季軍名次，目前未定名次的何沛珈（2020港姐五強）、 李芷晴（2018港姐五強） 同陳懿德（2021港姐12強） 佢哋就對當晚表演有啲緊張，仲希望以最佳狀態為大家表演。（參演藝員：陳懿德、何沛珈、李芷晴、任暟晴、黃洛妍、趙紫諾、林子超、李俊華 等）
三代藝員帶出《中年好聲音》 阿Moon喜談與前輩合作
三代藝員為台慶演出綵排，帶出《中年好聲音》，視帝譚俊彥仲會親自彈結他，阿Moon與江嘉敏又唱又跳仲會Rap，林秀怡更加好感觸咁話入無綫14年後首次為TVB台慶演出。（參演者：譚俊彥、劉佩玥、江嘉敏、郭柏妍、羅毓儀、關嘉敏、林秀怡、安德尊、謝雪心、Joe Junior、韓馬利、林漪娸、馬蹄露、黎燕珊、鄧智堅、黃建東、張彥博、陳國麟、《中年好聲音》參賽者。）
「盛舞最強」郭富城勁爆登場！「我個心其實好感動」
星級編舞Sunny Wong嘅最強舞台陣型，當然唔少得舞台王者！今次台慶將會有「天王」郭富城 ，率領超過50位專業舞蹈藝員，勁爆壓軸登場！勁歌熱舞向舞者致敬！
郭富城在早前受訪，被問到會否現身台慶，佢咁回應： 「我聽到消息話今年台慶有當年我嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋！」 佢又認真表示，一個電視台能夠在55年間陪住大家成長，自己覺得好有意義：「我亦都係TVB出嚟，我個心其實好感動。」
聲2歌聲賀台慶｜小花粵曲變東華？
《 聲夢傳奇2 》一班學員又有新搞作喇！江廷慧Vivian曾經喺團戰演唱《 月牙灣 》，加入咗粵曲元素驚艷開場，今次Vivian嘅家姐 – 江廷燕Tanya就特別加盟，教趙小婷Pamela、黃洛妍Janees唱粵曲！
Pamela同Janees擔任花旦，咁Vivian會扮咩角色呢？
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略