萬千星輝賀台慶2022 ｜ 一文睇今年歌舞表演項目 司儀人數今年最多！

《 萬千星輝賀台慶2022 》TVB 55周年台慶 ，咁大件事梗係要俾啲好嘢你睇！一班司儀搶先透露，今年台慶係由10大監製破天荒炮製，全台總動員！有魔術表演、台慶趣劇、《 香港小姐再競選 》決出最後冠軍！《 聲生不息 》會再現？！《 聲夢傳奇 》（第一季）畢業生仲要玩穿越？《 唔玩唔知有獎攞 》台慶版，觀眾又有更大著數？！仲有咩勁嘢好睇？