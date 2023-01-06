萬千星輝頒獎典禮2022｜重溫譚俊彥台慶扮姣底食神 同紮肉陳瀅鬥搶鏡

《萬千星輝頒獎典禮2021》今年1月8日舉行，頒獎禮未開始，一班候選女藝員例必先來一場爭妍鬥麗大賽，在紅地毯環節，為突圍而無各出奇謀鬥胸狠、鬥騷腿搶風頭﹗而早前《萬千星輝賀台慶2022 》大班女星如陳自瑤、郭柏妍、陳曉華、廖慧儀、劉穎鏇等露腿露背或露胸，各自使出殺手鐧，陳瀅一身露背紮肉裝搶鏡，但壓軸出場的視帝譚俊彥卻出奇招，以一身粉紅色恤衫、配上茶色墨鏡加阿婆珍珠頸鏈，望落去更有點似周星馳的食神look！
紮肉陳瀅VS滑溜陳曉華
《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場，陳瀅跟JW兩姐妹原來一同穿起露背裙赴會，擰轉背給在場傳媒拍照！但陳瀅的露背裝只露出虎背，如紮肉一樣，明顯陳曉華的露背更好看！魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣，四女打扮原來均有透視部份，其中Yoyo狀態大勇，透視之餘更大晒白滑美腿，謀殺不少鏡頭！
譚俊彥粉紅恤襯珍珠鏈姣爆
於紅地毯環節，越後越多小生花旦出場，計有陳山聰與胡定欣、陳展鵬與李佳芯、蕭正楠與黃智雯、陳豪與張曦雯等等，譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場，譚俊彥因為一身花俏粉紅色裇衫配上一條珍珠頸鏈姣勁十足，真係絕殺全場！
波波驚踩裙 廖慧儀狂揮手
在台慶的紅地毯上，率先登場嘅係今屆四位得獎港姐，包括冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡以及最上鏡小姐邢慧敏，四人均穿大紅色調長裙赴會，感覺高貴。之後就有代表J2ers嘅六位美女上陣，包括伍韻婷、波波黃婧靈、廖慧儀、何泳芍等等，波波一路行仲好小心自己嘅裙襬。然後馬國明跟湯洛雯就黑白情侶檔出場。
賴慰玲被冷待眼神無焦點
至於傳被無綫冷待調往做其他工作的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情。
炎明熹辮子頭跳住入場
《星夢傳奇》一班歌手亦以青春打扮赴會，包括姚焯菲、鍾柔美等等，而炎明熹今日更紥起辮子頭示人，她還與表演嘉賓曾比特興奮地跳住入場！
跟劉穎鏇一同拖住入場嘅黎諾懿，竟然不甘讓女星搶晒鏡，西裝褸下使出大露背，見到入面的白色恤衫！劉穎鏇則以單膊露腰白裙搶鏡。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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