萬千星輝頒獎典禮2022｜重溫譚俊彥台慶扮姣底食神 同紮肉陳瀅鬥搶鏡

《萬千星輝頒獎典禮2021》今年1月8日舉行，頒獎禮未開始，一班候選女藝員例必先來一場爭妍鬥麗大賽，在紅地毯環節，為突圍而無各出奇謀鬥胸狠、鬥騷腿搶風頭﹗而早前《萬千星輝賀台慶2022 》大班女星如陳自瑤、郭柏妍、陳曉華、廖慧儀、劉穎鏇等露腿露背或露胸，各自使出殺手鐧，陳瀅一身露背紮肉裝搶鏡，但壓軸出場的視帝譚俊彥卻出奇招，以一身粉紅色恤衫、配上茶色墨鏡加阿婆珍珠頸鏈，望落去更有點似周星馳的食神look！