萬千星輝頒獎典禮 紅地毯

萬千星輝頒獎典禮2022｜重溫譚俊彥台慶扮姣底食神 同紮肉陳瀅鬥搶鏡

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《萬千星輝頒獎典禮2021》今年1月8日舉行，頒獎禮未開始，一班候選女藝員例必先來一場爭妍鬥麗大賽，在紅地毯環節，為突圍而無各出奇謀鬥胸狠、鬥騷腿搶風頭﹗而早前《萬千星輝賀台慶2022 》大班女星如陳自瑤、郭柏妍、陳曉華、廖慧儀、劉穎鏇等露腿露背或露胸，各自使出殺手鐧，陳瀅一身露背紮肉裝搶鏡，但壓軸出場的視帝譚俊彥卻出奇招，以一身粉紅色恤衫、配上茶色墨鏡加阿婆珍珠頸鏈，望落去更有點似周星馳的食神look！

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥以一身姣look搶鏡
譚俊彥以一身姣look搶鏡（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 周星馳《食神》
周星馳《食神》（圖片來源：《食神》劇照）

紮肉陳瀅VS滑溜陳曉華

《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場，陳瀅跟JW兩姐妹原來一同穿起露背裙赴會，擰轉背給在場傳媒拍照！但陳瀅的露背裝只露出虎背，如紮肉一樣，明顯陳曉華的露背更好看！魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣，四女打扮原來均有透視部份，其中Yoyo狀態大勇，透視之餘更大晒白滑美腿，謀殺不少鏡頭！

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場
《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳瀅跟JW一同露背赴會！
陳瀅跟JW一同露背赴會！（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳曉華的玉背，比陳瀅的虎背有看頭
陳曉華的玉背，比陳瀅的虎背有看頭（圖片來源：[email protected] (official)）

譚俊彥粉紅恤襯珍珠鏈姣爆

於紅地毯環節，越後越多小生花旦出場，計有陳山聰與胡定欣、陳展鵬與李佳芯、蕭正楠與黃智雯、陳豪與張曦雯等等，譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場，譚俊彥因為一身花俏粉紅色裇衫配上一條珍珠頸鏈姣勁十足，真係絕殺全場！

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場
譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥的粉紅色恤衫及珍珠頸鏈，想點？
譚俊彥的粉紅色恤衫及珍珠頸鏈，想點？（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳山聰 胡定欣
陳山聰 胡定欣（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳展鵬 李佳芯
陳展鵬 李佳芯（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳豪 張曦雯
陳豪 張曦雯（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 一班司儀大紅大紫。
一班司儀大紅大紫。（圖片來源：[email protected] (official)）

波波驚踩裙 廖慧儀狂揮手

在台慶的紅地毯上，率先登場嘅係今屆四位得獎港姐，包括冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡以及最上鏡小姐邢慧敏，四人均穿大紅色調長裙赴會，感覺高貴。之後就有代表J2ers嘅六位美女上陣，包括伍韻婷、波波黃婧靈、廖慧儀、何泳芍等等，波波一路行仲好小心自己嘅裙襬。然後馬國明跟湯洛雯就黑白情侶檔出場。

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏四位應屆港姐一齊行紅氈。
林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏四位應屆港姐一齊行紅毯。（圖片來源：[email protected] (official) ）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。
波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波黃婧靈、廖慧儀
波波黃婧靈、廖慧儀（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 李芷晴中）谷到盡上陣
李芷晴（中）谷到盡上陣（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 蕭正楠及黃智雯
蕭正楠 黃智雯（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 羅子溢及劉佩玥
劉佩玥 羅子溢（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 同羅天宇入場嘅蔡潔，黑色長裙採中空設計，十分性感
同羅天宇入場嘅蔡潔，黑色長裙採中空設計，十分性感（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 近日因新劇青現備受注目嘅郭柏妍，與吳偉豪、游嘉欣及黃庭鋒上陣
近日因新劇表現備受注目嘅郭柏妍，與黃庭鋒、吳偉豪和游嘉欣同行 （圖片來源：[email protected] (official)）

賴慰玲被冷待眼神無焦點

至於傳被無綫冷待調往做其他工作的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情。

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 傳被無綫冷待的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情
傳被無綫冷待的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情（圖片來源：[email protected] (official)）

炎明熹辮子頭跳住入場

《星夢傳奇》一班歌手亦以青春打扮赴會，包括姚焯菲、鍾柔美等等，而炎明熹今日更紥起辮子頭示人，她還與表演嘉賓曾比特興奮地跳住入場！

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 林智樂、詹天文、冼正豐、文凱婷以活潑色調赴會。
林智樂、詹天文、冼正豐、文凱婷以活潑色調赴會。（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 姚焯菲、張志豪、鍾柔美
姚焯菲、張志豪、鍾柔美（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 炎明熹今日紥咗辮子頭
炎明熹今日紥咗辮子頭（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 曾比特及炎明熹跳住入場
萬千星輝賀台慶 紅地毯 曾比特及炎明熹跳住入場（圖片來源：[email protected] (official)）

跟劉穎鏇一同拖住入場嘅黎諾懿，竟然不甘讓女星搶晒鏡，西裝褸下使出大露背，見到入面的白色恤衫！劉穎鏇則以單膊露腰白裙搶鏡。

萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 黎諾懿西裝背部穿窿搶風頭
黎諾懿西裝背部穿窿搶風頭（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 劉穎鏇以單膊露腰裙搶鏡
劉穎鏇以單膊露腰裙搶鏡（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣
魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 紅地毯 萬千星輝賀台慶 紅地毯 Yoyo狀態大勇
陳自瑤狀態大勇（圖片來源：YouTube[email protected] (official)）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會鄭秀文演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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圖片來源：[email protected] (official)

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