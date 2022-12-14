萬千星輝頒獎典禮 2022｜視帝視后最佳劇集10強名單揭曉！林敏驄先領人氣獎
萬千星輝頒獎典禮 2022｜視帝視后10 強名單
出席《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單記招的男藝人包括陳山聰、張振朗、周嘉洛、馬貫東、吳偉豪、鄧智堅、 林子善、陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、 林景程、黃建東、黃庭鋒、焦浩軒、陳奐仁、李家鼎、梁思浩、 侯雋熙、彭家賢、陳昊廷、
出席《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單記招的女藝人包括陳煒、陳瀅、龔嘉欣、劉佩玥、蔣家旻、陳嘉慧、郭柏妍、劉穎鏇、陳曉華、趙希洛、羅毓儀、 何依婷、JW 王灝兒、陳庭欣、何泳芍、陳若思、吳幸美、楊卓娜等
最佳男主角（視帝10強名單）：林敏驄呼聲最高、陳展鵬陳山聰自己打自己
上次提名記招有出席的藝人包括譚俊彥和馬國明，兩人今年都有份爭視帝，其中譚俊彥去年已憑《換命真相》升呢視帝，馬國明亦曾在2019年憑《白色強人》封帝，兩人再奪獎機會不大。今年視帝以《下流上車族》林敏驄呼聲最高，早在TVB未公布提名名單前，已被網民封為「民選視帝」，不過陳山聰在《金宵大廈2》和《美麗戰場》中的表現亦大受網民讚賞，所以仍有一爭視帝的機會。至於陳展鵬同時有4劇提名，恐會分薄票源。
|1
|青春本我｜吳業坤
|18
|回歸｜郭晉安
|2
|異搜店｜何廣沛
|19
|白色強人II｜郭晉安
|3
|愛上我的衰神｜胡鴻鈞
|20
|白色強人II｜陳 豪
|4
|鐵拳英雄｜陳展鵬
|21
|白色強人II｜馬國明
|5
|青春不要臉｜丁子朗
|22
|痞子殿下｜周嘉洛
|6
|金宵大廈2｜ 陳山聰
|23
|痞子殿下｜朱敏瀚
|7
|食腦喪B｜何廣沛
|24
|凶宅清潔師｜洪永城
|8
|廉政行動2022｜ 譚俊彥
|25
|凶宅清潔師｜鄭俊弘
|9
|廉政行動2022｜袁偉豪
|26
|黯夜守護者｜陳展鵬
|10
|雙生陌生人｜馬德鐘
|27
|美麗戰場｜陳山聰
|11
|十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥
|28
|美麗戰場｜方力申
|12
|童時愛上你｜張振朗
|29
|下流上車族｜林敏驄
|13
|回歸光影頌：究竟天有幾高｜姜大衞
|30
|超能使者｜陳展鵬
|14
|回歸光影頌：母親的乒乓球｜陳展鵬
|31
|法證先鋒V｜黃宗澤
|15
|回歸光影頌：我的驕傲｜陳山聰
|32
|法證先鋒V｜袁偉豪
|16
|回歸光影頌：神奇的燈泡｜周嘉洛
|33
|法證先鋒V｜洪永城
|17
|回歸光影頌：曙光｜何廣沛
|34
|輕‧功｜黎耀祥
林敏驄因《下流上車族》在頒獎禮上勇奪「人氣獎」
每到年底就係娛樂圈各式頒獎禮舉辦嘅日子，亦係一眾藝人證明自己過往一年努力嘅時候。一間娛樂公司舉行嘅頒獎禮10號舉行，當中 黃宗澤 同 胡定欣 就分別憑《法證先鋒V》同《白色強人II》獲得最佳男、女主角獎，佢哋仲對獲得肯定非常開心。大受觀眾歡迎嘅仲有《下流上車族》嘅車家，呢日佢哋就得到最佳電視劇集喇，而 林敏驄 江美儀 鮑起靜 同 鄧智堅 仲各自得到人氣男女演員獎，不過佢哋就話希望喺台慶頒獎禮搶到最佳劇集獎，不過睇佢哋兩公婆鬥嘴就一樣充滿娛樂性喇。
最佳女主角（視后10強名單）：鮑姐支持者眾、陳瀅&蔡潔有優勢？
視后名單有多達36位候選人，除了已離巢的唐詩詠無影外，今屆的視后候選人將會現身十強名單記者會。其中《輕功》尚未播出，蔣祖曼已入圍視后，陳瀅雖有兩劇入圍，但演技未受觀眾肯定，反而《下流上車族》鮑起靜和江美儀有更多支持者，而已離巢的唐詩詠，更有4劇入圍，成眾視后入圍者之冠。
出席《萬千星輝頒獎典禮2022》視后10強的女藝人包括陳煒、陳瀅、龔嘉欣、劉佩玥、蔣家旻、陳嘉慧、劉穎鏇、陳曉華等
|1
|青春本我｜JW王灝兒
|19
|白色強人II｜胡定欣
|2
|異搜店｜陳曉華
|20
|白色強人II｜唐詩詠
|3
|愛上我的衰神｜陳嘉慧
|21
|白色強人II｜張曦雯
|4
|鐵拳英雄｜唐詩詠
|22
|痞子殿下｜陳 瀅
|5
|青春不要臉｜劉穎鏇
|23
|痞子殿下｜JW王灝兒
|6
|青春不要臉｜戴祖儀
|24
|凶宅清潔師｜傅嘉莉
|7
|金宵大廈2｜李施嬅
|25
|黯夜守護者｜陳 煒
|8
|食腦喪B｜江嘉敏
|26
|美麗戰場｜陳 瀅
|9
|廉政行動2022｜蔡思貝
|27
|美麗戰場｜劉佩玥
|10
|雙生陌生人｜湯洛雯
|28
|美麗戰場｜朱晨麗
|11
|十八年後的終極告白2.0｜龔嘉欣
|29
|美麗戰場｜陳曉華
|12
|童時愛上你｜高海寧
|30
|下流上車族｜鮑起靜
|13
|回歸光影頌：究竟天有幾高｜龔嘉欣
|31
|下流上車族｜江美儀
|14
|回歸光影頌：母親的乒乓球｜陳自瑤
|32
|超能使者｜唐詩詠
|15
|回歸光影頌：我的驕傲｜唐詩詠
|33
|法證先鋒V｜蔡思貝
|16
|回歸光影頌：神奇的燈泡｜江嘉敏
|34
|法證先鋒V｜蔡 潔
|17
|回歸光影頌：曙光｜陳曉華
|35
|法證先鋒V｜王敏奕
|18
|回歸｜陳 煒
|36
|輕‧功｜蔣祖曼
萬千星輝頒獎典禮2022｜最佳劇集10強
今年最佳劇集有23套作品入圍，其中以剛播不久的《下流上車族》呼聲最高，不過口碑不俗的《痞子殿下》亦有機會跑出，而《超能使者》仍在播放中，由於劇情反轉再反轉，也被譽為今年神劇，因此被睇高一線，此外尚未播出的《輕功》亦被列入「最佳劇集」候選名單中，未知最後這部劇集能否爆冷突圍而出。
最佳劇集
|1
|愛‧回家 之 開心速遞
|13
|回歸光影頌
|2
|青春本我
|14
|回歸
|3
|異搜店
|15
|白色強人II
|4
|愛上我的衰神
|16
|痞子殿下
|5
|鐵拳英雄
|17
|凶宅清潔師
|6
|青春不要臉
|18
|黯夜守護者
|7
|金宵大廈2
|19
|美麗戰場
|8
|食腦喪B
|20
|下流上車族
|9
|廉政行動2022
|21
|超能使者
|10
|雙生陌生人
|22
|法證先鋒V
|11
|十八年後的終極告白2.0
|23
|輕‧功
|12
|童時愛上你
最佳男配角：阿Bob網上拉票
最佳男配角有38位提名，其中以《美麗戰場》Bob林盛斌飾演的徐富貴，以及《下流上車族》鄧智堅飾演的關細孝，都獲得不少人支持，可說鬥得難分難解。
最佳女配角：38個提名鮑姐大熱蔣家旻、姚子羚被「降呢」
最佳女配角同樣有38位提名，但最大熱門只得《美麗戰場》的蔣家旻，相信其他女配角競爭力不大。
|
最佳女配角
|01. 愛・回家 之 開心速遞
|11. 愛上我的衰神
|21. 童時愛上你
|31. 美麗戰場
|樊亦敏
|麥美恩
|黃山怡 (糖妹)
|蔣家旻
|02. 青春本我
|12. 鐵拳英雄
|22. 童時愛上你
|32. 美麗戰場
|炎明熹
|姚子羚
|楊卓娜
|孫慧雪
|03. 青春本我
|13. 青春不要臉
|23. 回歸光影頌：我的驕傲
|33. 下流上車族
|姚焯菲
|伍樂怡
|劉穎鏇
|郭柏姸
|04. 青春本我
|14. 青春不要臉
|24. 回歸
|34. 下流上車族
|鍾柔美
|游嘉欣
|戴祖儀
|羅毓儀
|05. 青春本我
|15. 青春不要臉
|25. 回歸
|35. 下流上車族
|詹天文
|江欣燕
|游嘉欣
|林穎彤
|06. 青春本我
|16. 金宵大廈2
|26. 白色強人II
|36. 超能使者
|林君蓮
|伍詠薇
|劉溫馨
|劉穎鏇
|07. 青春本我
|17. 金宵大廈2
|27. 痞子殿下
|37. 法證先鋒V
|潘靜文
|趙希洛
|麥美恩
|陳嘉慧
|08. 異搜店
|18. 雙生陌生人
|28. 痞子殿下
|38. 輕‧功
|樊亦敏
|賴慰玲
|陳嘉佳 (小寶)
|朱晨麗
|09. 異搜店
|19. 十八年後的終極告白2.0
|29. 黯夜守護者
|林漪娸
|譚凱琪
|陳敏之
|10. 愛上我的衰神
|20. 十八年後的終極告白2.0
|30. 黯夜守護者
|羅 蘭
|趙希洛
|江嘉敏
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