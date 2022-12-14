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萬千星輝頒獎典禮 2022｜視帝視后最佳劇集10強名單揭曉！林敏驄先領人氣獎

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《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，視帝、視后10強名單在觀眾投票下終於誕生！TVB在將軍澳電視城公布入圍強，出席活動的藝員已可以見到10強的端倪！

萬千星輝頒獎典禮 2022｜視帝視后10 強名單

出席《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單記招的男藝人包括陳山聰、張振朗、周嘉洛、馬貫東、吳偉豪、鄧智堅、 林子善、陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、 林景程、黃建東、黃庭鋒、焦浩軒、陳奐仁、李家鼎、梁思浩、 侯雋熙、彭家賢、陳昊廷、

出席《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單記招的女藝人包括陳煒、陳瀅、龔嘉欣、劉佩玥、蔣家旻、陳嘉慧、郭柏妍、劉穎鏇、陳曉華、趙希洛、羅毓儀、 何依婷、JW 王灝兒、陳庭欣、何泳芍、陳若思、吳幸美、楊卓娜等

最佳男主角（視帝10強名單）：林敏驄呼聲最高、陳展鵬陳山聰自己打自己

上次提名記招有出席的藝人包括譚俊彥和馬國明，兩人今年都有份爭視帝，其中譚俊彥去年已憑《換命真相》升呢視帝，馬國明亦曾在2019年憑《白色強人》封帝，兩人再奪獎機會不大。今年視帝以《下流上車族》林敏驄呼聲最高，早在TVB未公布提名名單前，已被網民封為「民選視帝」，不過陳山聰在《金宵大廈2》和《美麗戰場》中的表現亦大受網民讚賞，所以仍有一爭視帝的機會。至於陳展鵬同時有4劇提名，恐會分薄票源。

1 青春本我｜吳業坤 18 回歸｜郭晉安
2 異搜店｜何廣沛 19 白色強人II｜郭晉安
3 愛上我的衰神｜胡鴻鈞 20 白色強人II｜陳 豪
4 鐵拳英雄｜陳展鵬 21 白色強人II｜馬國明
5 青春不要臉｜丁子朗 22 痞子殿下｜周嘉洛
6 金宵大廈2｜ 陳山聰 23 痞子殿下｜朱敏瀚
7 食腦喪B｜何廣沛 24 凶宅清潔師｜洪永城
8 廉政行動2022｜ 譚俊彥 25 凶宅清潔師｜鄭俊弘
9 廉政行動2022｜袁偉豪 26 黯夜守護者｜陳展鵬
10 雙生陌生人｜馬德鐘 27 美麗戰場｜陳山聰
11 十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥 28 美麗戰場｜方力申
12 童時愛上你｜張振朗 29 下流上車族｜林敏驄
13 回歸光影頌：究竟天有幾高｜姜大衞 30 超能使者｜陳展鵬
14 回歸光影頌：母親的乒乓球｜陳展鵬 31 法證先鋒V｜黃宗澤
15 回歸光影頌：我的驕傲｜陳山聰 32 法證先鋒V｜袁偉豪
16 回歸光影頌：神奇的燈泡｜周嘉洛 33 法證先鋒V｜洪永城
17 回歸光影頌：曙光｜何廣沛 34 輕‧功｜黎耀祥

林敏驄因《下流上車族》在頒獎禮上勇奪「人氣獎」

每到年底就係娛樂圈各式頒獎禮舉辦嘅日子，亦係一眾藝人證明自己過往一年努力嘅時候。一間娛樂公司舉行嘅頒獎禮10號舉行，當中 黃宗澤 同 胡定欣 就分別憑《法證先鋒V》同《白色強人II》獲得最佳男、女主角獎，佢哋仲對獲得肯定非常開心。大受觀眾歡迎嘅仲有《下流上車族》嘅車家，呢日佢哋就得到最佳電視劇集喇，而 林敏驄 江美儀 鮑起靜 同 鄧智堅 仲各自得到人氣男女演員獎，不過佢哋就話希望喺台慶頒獎禮搶到最佳劇集獎，不過睇佢哋兩公婆鬥嘴就一樣充滿娛樂性喇。

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首次擔正電視劇的林敏驄獲睇好攞視帝。（圖片來源：[email protected]林敏驄）
萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 plt 入圍 萬千星輝頒獎典禮2022 陳山聰 超能使者
陳山聰有力爭視帝。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

最佳女主角（視后10強名單）：鮑姐支持者眾、陳瀅&蔡潔有優勢？

視后名單有多達36位候選人，除了已離巢的唐詩詠無影外，今屆的視后候選人將會現身十強名單記者會。其中《輕功》尚未播出，蔣祖曼已入圍視后，陳瀅雖有兩劇入圍，但演技未受觀眾肯定，反而《下流上車族》鮑起靜和江美儀有更多支持者，而已離巢的唐詩詠，更有4劇入圍，成眾視后入圍者之冠。

出席《萬千星輝頒獎典禮2022》視后10強的女藝人包括陳煒、陳瀅、龔嘉欣、劉佩玥、蔣家旻、陳嘉慧、劉穎鏇、陳曉華等

1 青春本我｜JW王灝兒 19 白色強人II｜胡定欣
2 異搜店｜陳曉華 20 白色強人II｜唐詩詠
3 愛上我的衰神｜陳嘉慧 21 白色強人II｜張曦雯
4 鐵拳英雄｜唐詩詠 22 痞子殿下｜陳 瀅
5 青春不要臉｜劉穎鏇 23 痞子殿下｜JW王灝兒
6 青春不要臉｜戴祖儀 24 凶宅清潔師｜傅嘉莉
7 金宵大廈2｜李施嬅 25 黯夜守護者｜陳 煒
8 食腦喪B｜江嘉敏 26 美麗戰場｜陳 瀅
9 廉政行動2022｜蔡思貝 27 美麗戰場｜劉佩玥
10 雙生陌生人｜湯洛雯 28 美麗戰場｜朱晨麗
11 十八年後的終極告白2.0｜龔嘉欣 29 美麗戰場｜陳曉華
12 童時愛上你｜高海寧 30 下流上車族｜鮑起靜
13 回歸光影頌：究竟天有幾高｜龔嘉欣 31 下流上車族｜江美儀
14 回歸光影頌：母親的乒乓球｜陳自瑤 32 超能使者｜唐詩詠
15 回歸光影頌：我的驕傲｜唐詩詠 33 法證先鋒V｜蔡思貝
16 回歸光影頌：神奇的燈泡｜江嘉敏 34 法證先鋒V｜蔡 潔
17 回歸光影頌：曙光｜陳曉華 35 法證先鋒V｜王敏奕
18 回歸｜陳 煒 36 輕‧功｜蔣祖曼
萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 plt 入圍 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 下流上車族 噚晚一集仲有感人場口，鮑姐與孫仔太郎重聚。
影后鮑姐功架十足。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 plt 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 Yoyo亦有憑《回歸光影頌》入圍視后名單，但進入五強機會不大。
Yoyo亦有憑《回歸光影頌》入圍視后名單，但進入五強機會不大。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

萬千星輝頒獎典禮2022｜最佳劇集10強

今年最佳劇集有23套作品入圍，其中以剛播不久的《下流上車族》呼聲最高，不過口碑不俗的《痞子殿下》亦有機會跑出，而《超能使者》仍在播放中，由於劇情反轉再反轉，也被譽為今年神劇，因此被睇高一線，此外尚未播出的《輕功》亦被列入「最佳劇集」候選名單中，未知最後這部劇集能否爆冷突圍而出。

最佳劇集

1 愛‧回家 之 開心速遞 13 回歸光影頌
2 青春本我 14 回歸
3 異搜店 15 白色強人II
4 愛上我的衰神 16 痞子殿下
5 鐵拳英雄 17 凶宅清潔師
6 青春不要臉 18 黯夜守護者
7 金宵大廈2 19 美麗戰場
8 食腦喪B 20 下流上車族
9 廉政行動2022 21 超能使者
10 雙生陌生人 22 法證先鋒V
11 十八年後的終極告白2.0 23 輕‧功
12 童時愛上你
萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 plt 入圍 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 《下流上車族》口碑收視皆不俗。
《下流上車族》口碑收視皆不俗。（圖片來源：[email protected]

最佳男配角：阿Bob網上拉票

最佳男配角有38位提名，其中以《美麗戰場》Bob林盛斌飾演的徐富貴，以及《下流上車族》鄧智堅飾演的關細孝，都獲得不少人支持，可說鬥得難分難解。

最佳女配角：38個提名鮑姐大熱蔣家旻、姚子羚被「降呢」

最佳女配角同樣有38位提名，但最大熱門只得《美麗戰場》的蔣家旻，相信其他女配角競爭力不大。

最佳女配角
01. 愛・回家 之 開心速遞 11. 愛上我的衰神 21. 童時愛上你 31. 美麗戰場
樊亦敏 麥美恩 黃山怡 (糖妹) 蔣家旻
02. 青春本我 12. 鐵拳英雄 22. 童時愛上你 32. 美麗戰場
炎明熹 姚子羚 楊卓娜 孫慧雪
03. 青春本我 13. 青春不要臉 23. 回歸光影頌：我的驕傲 33. 下流上車族
姚焯菲 伍樂怡 劉穎鏇 郭柏姸
04. 青春本我 14. 青春不要臉 24. 回歸 34. 下流上車族
鍾柔美 游嘉欣 戴祖儀 羅毓儀
05. 青春本我 15. 青春不要臉 25. 回歸 35. 下流上車族
詹天文 江欣燕 游嘉欣 林穎彤
06. 青春本我 16. 金宵大廈2 26. 白色強人II 36. 超能使者
林君蓮 伍詠薇 劉溫馨 劉穎鏇
07. 青春本我 17. 金宵大廈2 27. 痞子殿下 37. 法證先鋒V
潘靜文 趙希洛 麥美恩 陳嘉慧
08. 異搜店 18. 雙生陌生人 28. 痞子殿下 38. 輕‧功
樊亦敏 賴慰玲 陳嘉佳 (小寶) 朱晨麗
09. 異搜店 19. 十八年後的終極告白2.0 29. 黯夜守護者
林漪娸 譚凱琪 陳敏之
10. 愛上我的衰神 20. 十八年後的終極告白2.0 30. 黯夜守護者
羅 蘭 趙希洛 江嘉敏
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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

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圖片來源：tvb.com

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