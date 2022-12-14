萬千星輝頒獎典禮 2022｜視帝視后10強名單公布！林敏驄鮑姐呼聲最高
TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》，共有14項提名！陳山聰、周嘉洛、陳展鵬、吳偉豪及林盛斌分別獲三項提名，其中山聰和嘉洛齊齊提名視帝、最受歡迎電視角色及最受歡迎電視拍檔，《超能使者》則獲9項提名，《痞子殿下》以8項提名緊隨其後。
萬千星輝頒獎典禮 2022｜視帝視后10 強名單
出席《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單記招的男藝人包括陳山聰、張振朗、周嘉洛、馬貫東、吳偉豪、鄧智堅、 林子善、陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、 林景程、黃建東、黃庭鋒、焦浩軒、陳奐仁、李家鼎、梁思浩、 侯雋熙、彭家賢、陳昊廷。
出席《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單記招的女藝人包括陳煒、陳瀅、龔嘉欣、劉佩玥、蔣家旻、陳嘉慧、郭柏妍、劉穎鏇、陳曉華、趙希洛、羅毓儀、 何依婷、JW 王灝兒、陳庭欣、何泳芍、陳若思、吳幸美、楊卓娜等。
最佳男主角（視帝10強名單）：陳山聰打定輸數 周嘉洛平常心
「視帝」10強名單為丁子朗、陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、周嘉洛、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤及黎耀祥。今年視帝以《下流上車族》林敏驄呼聲最高，早在TVB未公布提名名單前，已被網民封為「民選視帝」，而之前憑《廉政行動2022》爭獎的譚俊彥，則止步10強。首次當劇集男主角的丁子朗、周嘉洛及憑林敏驄分別憑《青春不要臉》、《痞子殿下》及《下流上車族》同入10強。
記者會現場入圍視帝的只得陳山聰和周嘉洛出席，陳山聰2019年於《金宵大廈》首次擔正，劇集被封神劇更讓他首度提名視帝，是次憑續集再次打入視帝十強，他在台上語帶哽咽謂：「非常之開心同感恩，我諗大家都知道《金宵大廈》係我嘅人生代表作，亦都係我踏上男主角嘅第一步。2019年可以憑住阿蕭呢個角色打入五強，3年後《金宵大廈2》再回歸，又憑住呢個角色可以打入十強，對我嚟講已經好開心，相信1月8號都無乜機會，所以要係度多謝一啲人。」
憑《痞子殿下》入圍的周嘉洛一開聲就謂：「呢壇野唔簡單。」他先點名多謝高層和監製，接著講視帝志在必得：「攞唔攞到係遲早嘅事，但攞到之前我都好隨緣，真係平常心，我好享受我嘅工作同拍攝，希望有更多機會同大家一齊玩。」
|1
|青春不要臉｜丁子朗
|6
|白色強人II｜馬國明
|2
|金宵大廈2｜ 陳山聰
|7
|痞子殿下｜周嘉洛
|3
|回歸｜郭晉安
|8
|法證先鋒V｜黃宗澤
|4
|鐵拳英雄｜陳展鵬
|9
|輕‧功｜黎耀祥
|5
|白色強人II｜陳 豪
|10
|下流上車族｜林敏驄
林敏驄因《下流上車族》在頒獎禮上勇奪「人氣獎」
每到年底就係娛樂圈各式頒獎禮舉辦嘅日子，亦係一眾藝人證明自己過往一年努力嘅時候。一間娛樂公司舉行嘅頒獎禮10號舉行，當中 黃宗澤 同 胡定欣 就分別憑《法證先鋒V》同《白色強人II》獲得最佳男、女主角獎，佢哋仲對獲得肯定非常開心。大受觀眾歡迎嘅仲有《下流上車族》嘅車家，呢日佢哋就得到最佳電視劇集喇，而 林敏驄 江美儀 鮑起靜 同 鄧智堅 仲各自得到人氣男女演員獎，不過佢哋就話希望喺台慶頒獎禮搶到最佳劇集獎，不過睇佢哋兩公婆鬥嘴就一樣充滿娛樂性喇。
最佳女主角（視后10強名單）：鮑姐支持者眾、《法證5》女角全軍覆沒
今年的「視后」10強名單為李施嬅、高海寧、陳煒、胡定欣、張曦雯、陳瀅、劉佩玥、鮑起靜、江美儀及唐詩詠。《法證先鋒5》的3位女主角蔡潔、王敏奕、蔡思貝全軍覆沒，反而《美麗戰場》劉佩玥都入到10強，已離巢的唐詩詠能進入10強亦令人意外，而陳瀅雖有兩劇入圍，但最終卻是憑《痞子殿下》爭奪視后，相信獲獎機會不大，反而《下流上車族》鮑起靜和江美儀有更多支持者。
今年加入TVB第十年的陳煒憑《回歸》入圍視后：「好開心一路以來都好多機會，加埋今次已經有6次的女主角提名，所以呢十年由我人生最低谷嘅時候，慢慢爬上嚟，得到好多唔同劇集機會同角色，得到大家支持同投票我好開心。參演《回歸》正正係我入行第25年，同劇中嘅社會背景係一樣，同大家一齊見證重港發展，之前發生過嘅事，好多回憶同共鳴。」
江美儀入圍當贏、陳瀅離謝奇葉念琛
江美儀憑《下流上車族》入圍視后，她直言無陳煒好咁好彩，多年來甚少獲得獎項提名：「劇集相信係呢個時間俾咗好多歡樂大家，我唔夠膽邀功係我功勞，當然大家都係好傑出嘅女主角，但能夠同鮑姐齊名競選覺得已經贏，因為佢係影后。我最想係我最佳女主角可以交換到最佳劇集呢個獎。」
憑《痞子殿下》入圍的陳瀅，在上台講感言時卻點名感謝另一套劇集《美麗戰場》的導演葉念琛和她演繹的角色「阿寶」，當然不忘感謝高層樂小姐推動其進步，又多謝曾志偉開拍《美麗戰場》。入圍飛躍進步女藝員十強的劉佩玥憑《美麗戰場》競逐女主角，直呼驚喜。
另外李施嬅胡定欣、高海寧、張曦雯、鮑起靜及唐詩詠分別憑《金宵大廈2》、《白色強人II》、《童時愛上你》、《下流上車族》及《鐵拳英雄》入圍視后。而在視帝視后名單中，一線小生花旦譚俊彥及龔嘉欣卻十強不入。
|1
|金宵大廈2｜李施嬅
|6
|白色強人II｜胡定欣
|2
|童時愛上你｜高海寧
|7
|白色強人II｜張曦雯
|3
|回歸｜陳 煒
|8
|痞子殿下｜陳 瀅
|4
|下流上車族｜鮑起靜
|9
|美麗戰場｜劉佩玥
|5
|下流上車族｜江美儀
|10
|鐵拳英雄｜唐詩詠
萬千星輝頒獎典禮2022｜最佳劇集10強：《下流上車族》VS《痞子殿下》
今年最佳劇集的10強作品為《愛‧回家之開心速遞》、《愛上我的衰神》、《金宵大廈2》、《回歸》、《白色強人II》、《痞子殿下》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《法證先鋒V》。其中以剛播不久的《下流上車族》呼聲最高，不過口碑不俗的《痞子殿下》亦有機會跑出。
最佳劇集
|1
|愛‧回家 之 開心速遞
|6
|痞子殿下
|2
|愛上我的衰神
|7
|美麗戰場
|3
|金宵大廈2
|8
|下流上車族
|4
|回歸
|9
|超能使者
|5
|白色強人II
|10
|法證先鋒V
最佳男配角：阿Bob網上拉票
最佳男配角的10強名單為馬貫東、戴耀明、鄭子誠、吳偉豪、張頴康、李成昌、林盛斌Bob、鄧智堅、林景程、林子善，其中以《美麗戰場》Bob飾演的徐富貴，以及《下流上車族》鄧智堅飾演的關細孝，都獲得不少人支持，可說鬥得難分難解。
最佳女配角：蔣家旻、姚子羚被「降呢」
最後入圍10強最佳女配角的名單為：樊亦敏、麥美恩、姚子羚、趙希洛、賴慰玲、楊卓娜、蔣家旻、郭柏妍、羅毓儀、劉穎鏇，其中郭柏妍、羅毓儀「兩姊妹」同時入圍爭女配，但最大熱門始終係《美麗戰場》的蔣家旻。
即睇《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單公布：
截止投票日期係2022年12月30日！
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