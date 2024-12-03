萬千星輝頒獎典禮 陳自瑤

萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤提名視后講感言面容扭曲 6字尷尬叫王浩信投票

最新娛聞
Keith

廣告

《萬千星輝頒獎典禮2024》即將於明年1月19日舉行，昨天（2日）在電視城舉行的記者會上，揭曉了今年台慶頒獎禮的入圍名單。在「最佳女主角」獎項上，競爭非常激烈。張曦雯憑藉《再見、枕邊人》、《企業強人》和《廉政行動2024》三部作品的提名，將惡鬥大熱門《黑色月光》中的林夏薇、楊茜堯，而在年頭相當出色嘅陳自瑤亦憑《婚後事》獲提名，在台上哽咽回應⋯⋯

萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤哽咽：「入行20年終於企喺呢個位」

陳自瑤因《婚後事》獲提名女主角，她表示：「我前幾天剛獲得20年金牌，今年終於能夠站在這個舞台上，所以獲獎與否對我來說已經不重要，今天對我意義重大。」隨後，陳自瑤也忍不住流下眼淚，令身邊的張曦雯不知所措，只能笑著安慰她，而她的表情成為了全場的焦點。

萬千星輝頒獎典禮 陳自瑤 陳自瑤也忍不住流下眼淚，令身邊的張曦雯不知所措，只能笑著安慰她，而她的表情成為了全場的焦點。（圖片來源：TVB）
陳自瑤也忍不住流下眼淚，令身邊的張曦雯不知所措，只能笑著安慰她，而她的表情成為了全場的焦點。（圖片來源：TVB）

萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤解釋受傅嘉莉流淚觸動

在接受傳媒訪問時，她一度哽咽解釋一開始並沒有太多情感，但當站上舞台要開口時，許多感觸和畫面突然湧現在腦海中，於是盡量簡潔一點，不要說太多，怕自己忍不住。不過當看到傅嘉莉流淚，她的情緒觸動了自己，雖然我並非在舞台上接受獎項，僅僅是提名，但這也讓我感動。

被問到之前有否被提名過？陳自瑤就指之前的提名只是在單元演出中，那並非是在一部劇集中，意義不是很重大。真正以主角身份站在舞台上是第一次，所以格外感動。

萬千星輝頒獎典禮 陳自瑤 陳自瑤表示上舞台要開口時，許多感觸和畫面突然湧現在腦海中。（圖片來源：TVB）
陳自瑤表示上舞台要開口時，許多感觸和畫面突然湧現在腦海中。（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 陳自瑤 陳自瑤就指真正以主角身份站在舞台上是第一次，所以格外感動。（圖片來源：TVB）
陳自瑤就指真正以主角身份站在舞台上是第一次，所以格外感動。（圖片來源：TVB）

萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤6字尷尬叫王浩信投自己

對於《婚後事》在年初播出的是否較較輸蝕？陳自瑤坦言可能有一點點，但認為無論觀眾是否會投我一票，都非常感激支持《婚後事》這部劇集的觀眾，亦呼籲大家能支持自己！

被問到有否叫家人投票，包括老公王浩信和女兒？陳自瑤load了幾秒，再尷尬笑指「係啦⋯⋯自己醒目啦呢啲」，她又講女兒甚至還不知道自己被提名了，今天才公布名單，也不知道自己是否有機會，所以提前表達了得獎感言。

萬千星輝頒獎典禮 陳自瑤 《婚後事》年初播出時，內地網民留言亦盡是好評：「五星預定，多視角敍事，Yoyo 真是不容易，怠覺得出現實中羅仲謙（子溢）很愛孩子」、「TVB 給陳自瑤一個視后吧」（圖片來源：TVB）
《婚後事》年初播出時，內地網民留言亦盡是好評：「五星預定，多視角敍事，Yoyo 真是不容易，怠覺得出現實中羅仲謙（子溢）很愛孩子」、「TVB 給陳自瑤一個視后吧」（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 陳自瑤 Yoyo 曾指拍攝《婚後事》時很難抽離，更瘋狂至「每日一喊」。（圖片來源：TVB）
Yoyo 曾指拍攝《婚後事》時很難抽離，更瘋狂至「每日一喊」。（圖片來源：TVB）

萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女主角提名名單

01《你不是她》馮盈盈
02《旁觀者》王敏奕
03《飛常日誌》蔡思貝
04《本尊就位》陳嘉慧
05《狀王之王》姚子羚
06《再見、枕邊人》張曦雯
07《再見、枕邊人》黃智雯
08《婚後事》陳自瑤
09《婚後事》王敏奕
10《逆天奇案2》林夏薇
11《逆天奇案2》蔣祖曼
12《神耆小子》 樊亦敏
13《反黑英雄》姚子羚
14《反黑英雄》朱晨麗
15《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔡潔
16《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔣祖曼
17《企業強人》張曦雯
18《企業強人》龔嘉欣
19《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣

20《廉政行動2024》張曦雯
21《黑色月光》林夏薇
22《黑色月光》楊茜堯
23《異空感應》 陳曉華

圖片來源：TVB

熱門文章

 