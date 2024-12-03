萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤提名視后講感言面容扭曲 6字尷尬叫王浩信投票
萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤哽咽：「入行20年終於企喺呢個位」
陳自瑤因《婚後事》獲提名女主角，她表示：「我前幾天剛獲得20年金牌，今年終於能夠站在這個舞台上，所以獲獎與否對我來說已經不重要，今天對我意義重大。」隨後，陳自瑤也忍不住流下眼淚，令身邊的張曦雯不知所措，只能笑著安慰她，而她的表情成為了全場的焦點。
萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤解釋受傅嘉莉流淚觸動
在接受傳媒訪問時，她一度哽咽解釋一開始並沒有太多情感，但當站上舞台要開口時，許多感觸和畫面突然湧現在腦海中，於是盡量簡潔一點，不要說太多，怕自己忍不住。不過當看到傅嘉莉流淚，她的情緒觸動了自己，雖然我並非在舞台上接受獎項，僅僅是提名，但這也讓我感動。
被問到之前有否被提名過？陳自瑤就指之前的提名只是在單元演出中，那並非是在一部劇集中，意義不是很重大。真正以主角身份站在舞台上是第一次，所以格外感動。
萬千星輝頒獎典禮2024丨陳自瑤6字尷尬叫王浩信投自己
對於《婚後事》在年初播出的是否較較輸蝕？陳自瑤坦言可能有一點點，但認為無論觀眾是否會投我一票，都非常感激支持《婚後事》這部劇集的觀眾，亦呼籲大家能支持自己！
被問到有否叫家人投票，包括老公王浩信和女兒？陳自瑤load了幾秒，再尷尬笑指「係啦⋯⋯自己醒目啦呢啲」，她又講女兒甚至還不知道自己被提名了，今天才公布名單，也不知道自己是否有機會，所以提前表達了得獎感言。
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女主角提名名單
01《你不是她》馮盈盈
02《旁觀者》王敏奕
03《飛常日誌》蔡思貝
04《本尊就位》陳嘉慧
05《狀王之王》姚子羚
06《再見、枕邊人》張曦雯
07《再見、枕邊人》黃智雯
08《婚後事》陳自瑤
09《婚後事》王敏奕
10《逆天奇案2》林夏薇
11《逆天奇案2》蔣祖曼
12《神耆小子》 樊亦敏
13《反黑英雄》姚子羚
14《反黑英雄》朱晨麗
15《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔡潔
16《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔣祖曼
17《企業強人》張曦雯
18《企業強人》龔嘉欣
19《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣
20《廉政行動2024》張曦雯
21《黑色月光》林夏薇
22《黑色月光》楊茜堯
23《異空感應》 陳曉華