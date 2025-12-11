萬千星輝2025｜飛躍男藝員五強得獎預測分析 曾展望黃庭鋒成大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，飛躍進步男藝員獎項競爭異常激烈，多達23位男藝人入圍角逐。當中曾展望憑藉《今晚乜都拗》、《奇情谷》等四個項目強勢入圍，而黃庭鋒亦以《富貴千團》、《麻雀樂團》等作品展現潛力。業界預測五強名單已浮現，但最終花落誰家仍充滿懸念。