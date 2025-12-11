萬千星輝2025｜飛躍男藝員五強得獎預測分析 曾展望黃庭鋒成大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，飛躍進步男藝員獎項競爭異常激烈，多達23位男藝人入圍角逐。當中曾展望憑藉《今晚乜都拗》、《奇情谷》等四個項目強勢入圍，而黃庭鋒亦以《富貴千團》、《麻雀樂團》等作品展現潛力。業界預測五強名單已浮現，但最終花落誰家仍充滿懸念。

曾展望四項目入圍成大熱門

曾展望今年表現搶眼，參與《今晚乜都拗》、《奇情谷》、《女神配對計劃》及《2025香港小姐競選決賽》四個項目，項目數量與多位競爭對手並列最多。他在《今晚乜都拗》中的表現備受觀眾讚賞，加上在《女神配對計劃》亦獲得好評，人氣急升令他成為得獎大熱門之一。

黃庭鋒潛力崛起挑戰獎項

黃庭鋒同樣以四個項目入圍，包括《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之后》及《Grand住在利物浦》。他在《富貴千團》中的喜劇演出令觀眾印象深刻，而在《巨塔之后》的表現亦展現其戲劇張力。分析認為黃庭鋒今年在不同類型節目中都有出色發揮，從綜藝到劇集都能駕馭自如，這種多元化表現正是飛躍進步獎項的重要評審標準。他的潛力崛起令業界對其獲獎機會相當看好。

陳浚霆吳業坤林俊其競爭激烈

陳浚霆憑《愛．回家之開心速遞》及《金式森林》兩部作品入圍，雖然項目數量較少，但其在劇集中的穩定表現獲得認同。吳業坤則以《刑偵12》及《新聞女王2》兩部重頭劇入圍，在警匪劇中的突破演出備受關注。林俊其參與四個項目包括《刑偵12》、《新聞女王²》、《女神配對計劃》及《英雄召集：超級電競大派對》，項目類型多元化展現其適應能力。

五強預測分析

  • 黃庭鋒 富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住在利物浦
  • 陳浚霆 愛．回家之開心速遞、金式森林
  • 吳業坤 刑偵12、新聞女王2
  • 曾展望 今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
  • 林俊其 刑偵12、新聞女王2、女神配對計劃、英雄召集：超級電競大派對
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步男藝員 《萬千星輝頒獎典禮2025》記者會 飛躍進步男藝員入圍者（圖片來源：YouTube@TVB）
《萬千星輝頒獎典禮2025》記者會 飛躍進步男藝員入圍者（圖片來源：YouTube@TVB）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步男藝員 黃庭鋒《巨塔之后》（圖片來源：TVB）
黃庭鋒《巨塔之后》（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步男藝員 陳浚霆《金式森林》（圖片來源：TVB）
陳浚霆《金式森林》（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步男藝員 吳業坤《新聞女王2》（圖片來源：TVB）
吳業坤《新聞女王2》（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步男藝員 曾展望《女神配對計劃》（圖片來源：TVB）
曾展望《女神配對計劃》（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步男藝員 林俊其《女神配對計劃》（圖片來源：TVB）
林俊其《女神配對計劃》（圖片來源：TVB）

飛躍進步男藝員

10. 飛躍進步男藝員提名名單
編號 演員 2025年主要作品
1 陳浚霆 愛·回家之開心速遞、金式森林
2 鄭衍峰 執法者們、盲盒鐵路遊、第十五屆全國運動會、中年好聲音4
3 張馳豪 不可能任務、一日打工限定、萬千星輝賀台慶
4 蔡景行 美食新聞報道，獨嘉瞓過界指南
5 馮皓揚 俠醫、巨塔之後
6 何晉樂 愛·回家之開心速遞、JMusic
7 許俊豪 奪命提示、刑偵12、巨塔之后、剪裁魔法師2
8 許文軒 娛樂新聞報道、勁歌金榜、中年好聲音3、善心滿載仁愛堂
9 孔德賢 不可能任務、2025新春國際匯演之夜、一日打工限定、玩轉澳門加倍Fun
10 林智樂 JMusic、聲生不息,大灣區季
11 林正峰 大師兄感謝祭、鮮美湛江美景遊、萬眾同心公益金、大師兄Welcome Summer大激戰
12 林俊其 英雄召集:超級電競大派對
13 李爾晨 執法者們、巨塔之后、戀上西沙
14 吳業坤 俠醫、巨塔之后、獨嘉瞓過界指南、刑偵12、新聞女王2
15 冼靖峰 JMusic、香港系列之原味道、玩轉粵東粵北懶人包
16 施焯日 執法者們、巨塔之后、金式森林、美食新聞報道
17 涂毓麟 執法者們、新聞女王2
18 曾展望 今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
19 黃劍文 香港系列之原味道、今晚有歌廳
20 黃庭鋒 富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住去利物浦
21 丘梓謙 愛·回家之開心速遞、刑偵12
22 葉泓聲 奪命提示、巨塔之后
23 姚宏遠 富貴千團、奪命提示、刑偵12、巨塔之后

圖片來源：YouTube@TVB、TVB

