萬千星輝2025｜飛躍男藝員五強得獎預測分析 曾展望黃庭鋒成大熱
廣告
《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，飛躍進步男藝員獎項競爭異常激烈，多達23位男藝人入圍角逐。當中曾展望憑藉《今晚乜都拗》、《奇情谷》等四個項目強勢入圍，而黃庭鋒亦以《富貴千團》、《麻雀樂團》等作品展現潛力。業界預測五強名單已浮現，但最終花落誰家仍充滿懸念。
曾展望四項目入圍成大熱門
曾展望今年表現搶眼，參與《今晚乜都拗》、《奇情谷》、《女神配對計劃》及《2025香港小姐競選決賽》四個項目，項目數量與多位競爭對手並列最多。他在《今晚乜都拗》中的表現備受觀眾讚賞，加上在《女神配對計劃》亦獲得好評，人氣急升令他成為得獎大熱門之一。
黃庭鋒潛力崛起挑戰獎項
黃庭鋒同樣以四個項目入圍，包括《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之后》及《Grand住在利物浦》。他在《富貴千團》中的喜劇演出令觀眾印象深刻，而在《巨塔之后》的表現亦展現其戲劇張力。分析認為黃庭鋒今年在不同類型節目中都有出色發揮，從綜藝到劇集都能駕馭自如，這種多元化表現正是飛躍進步獎項的重要評審標準。他的潛力崛起令業界對其獲獎機會相當看好。
陳浚霆吳業坤林俊其競爭激烈
陳浚霆憑《愛．回家之開心速遞》及《金式森林》兩部作品入圍，雖然項目數量較少，但其在劇集中的穩定表現獲得認同。吳業坤則以《刑偵12》及《新聞女王2》兩部重頭劇入圍，在警匪劇中的突破演出備受關注。林俊其參與四個項目包括《刑偵12》、《新聞女王²》、《女神配對計劃》及《英雄召集：超級電競大派對》，項目類型多元化展現其適應能力。
五強預測分析
- 黃庭鋒 富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住在利物浦
- 陳浚霆 愛．回家之開心速遞、金式森林
- 吳業坤 刑偵12、新聞女王2
- 曾展望 今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
- 林俊其 刑偵12、新聞女王2、女神配對計劃、英雄召集：超級電競大派對
飛躍進步男藝員
|10. 飛躍進步男藝員提名名單
|編號
|演員
|2025年主要作品
|1
|陳浚霆
|愛·回家之開心速遞、金式森林
|2
|鄭衍峰
|執法者們、盲盒鐵路遊、第十五屆全國運動會、中年好聲音4
|3
|張馳豪
|不可能任務、一日打工限定、萬千星輝賀台慶
|4
|蔡景行
|美食新聞報道，獨嘉瞓過界指南
|5
|馮皓揚
|俠醫、巨塔之後
|6
|何晉樂
|愛·回家之開心速遞、JMusic
|7
|許俊豪
|奪命提示、刑偵12、巨塔之后、剪裁魔法師2
|8
|許文軒
|娛樂新聞報道、勁歌金榜、中年好聲音3、善心滿載仁愛堂
|9
|孔德賢
|不可能任務、2025新春國際匯演之夜、一日打工限定、玩轉澳門加倍Fun
|10
|林智樂
|JMusic、聲生不息,大灣區季
|11
|林正峰
|大師兄感謝祭、鮮美湛江美景遊、萬眾同心公益金、大師兄Welcome Summer大激戰
|12
|林俊其
|英雄召集:超級電競大派對
|13
|李爾晨
|執法者們、巨塔之后、戀上西沙
|14
|吳業坤
|俠醫、巨塔之后、獨嘉瞓過界指南、刑偵12、新聞女王2
|15
|冼靖峰
|JMusic、香港系列之原味道、玩轉粵東粵北懶人包
|16
|施焯日
|執法者們、巨塔之后、金式森林、美食新聞報道
|17
|涂毓麟
|執法者們、新聞女王2
|18
|曾展望
|今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
|19
|黃劍文
|香港系列之原味道、今晚有歌廳
|20
|黃庭鋒
|富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住去利物浦
|21
|丘梓謙
|愛·回家之開心速遞、刑偵12
|22
|葉泓聲
|奪命提示、巨塔之后
|23
|姚宏遠
|富貴千團、奪命提示、刑偵12、巨塔之后
圖片來源：YouTube@TVB、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期