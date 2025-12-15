萬千星輝2025飛躍男藝員｜10強出爐五強預測分析 曾展望黃庭鋒成奪獎大熱
飛躍男藝人最終10強名單
1. 陳浚霆
愛・回家之開心速遞、金式森林
2. 張馳豪
不可能任務、一日打工限定、萬千星輝賀台慶
3. 馮皓揚
俠醫、巨塔之后、獨嘉瞓過界指南
4. 何晉樂 Rock
愛．回家之開心速遞、J Music
5. 林正峰
大師兄感謝祭、鮮美湛江美景遊、萬眾同心公益金、大師兄Welcome Summer大激戰
6. 吳業坤
刑偵12、新聞女王²
7. 冼靖峰
J Music、香港系列之原味道、玩轉粵東粵北懶人包
8. 涂毓麟
執法者們、新聞女王²
9. 曾展望
今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
10. 黃庭鋒
富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住去利物浦
曾展望四項目入圍成奪獎最大熱門
曾展望今年表現極為搶眼，成功參與《今晚乜都拗》、《奇情谷》、《女神配對計劃》及《2025香港小姐競選決賽》四個不同類型項目，項目數量與多位競爭對手並列最多。他在《今晚乜都拗》中的主持表現備受觀眾讚賞，展現出色的綜藝感及應變能力，加上在《女神配對計劃》的實境節目演出亦獲得廣泛好評，人氣急速飆升令他躍升為得獎大熱門之一。
黃庭鋒多元化表現潛力強勢崛起
黃庭鋒同樣以四個項目強勢入圍10強，包括《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之后》及《Grand住在利物浦》等不同類型作品。他在《富貴千團》中的喜劇演出令觀眾留下深刻印象，展現天然的幽默感及喜劇天份，而在《巨塔之后》的劇集表現更展現其深厚戲劇張力及演技實力。分析認為黃庭鋒今年在各種不同類型節目中都有出色發揮，從輕鬆綜藝到嚴肅劇集都能完美駕馭，這種多元化表現正是飛躍進步獎項的重要評審標準。他的潛力強勢崛起令業界對其獲獎機會相當看好，被廣泛視為今年的超級黑馬人選。
陳浚霆穩定表現獲業界一致認同
陳浚霆憑藉《愛．回家之開心速遞》及《金式森林》兩部重要作品成功入圍10強，雖然項目數量相對較少，但其在劇集中的穩定表現獲得業界及觀眾一致認同。他在長壽劇《愛．回家之開心速遞》中的角色塑造日趨成熟，展現出色的喜劇演技及角色詮釋能力，而在《金式森林》中的表現更進一步證明其演技實力的全面提升。業界人士指出，陳浚霆雖然參與項目數量不是最多，但其演技質素及角色深度都有明顯進步，完全符合飛躍進步獎項注重質量而非數量的評審理念。
吳業坤轉型演員成功突破獲肯定
吳業坤以《刑偵12》及《新聞女王2》兩部TVB重頭劇成功入圍10強，在警匪劇及職場劇中的突破演出備受各界關注及讚賞。他從歌手成功轉型為演員的過程展現出色的學習能力及專業態度，在《刑偵12》中飾演警察角色時展現出意想不到的演技實力，而在《新聞女王2》中的表現更進一步證明其戲劇天份。觀眾及業界都對吳業坤的轉型成功感到驚喜，認為他能夠在短時間內適應演員工作並交出令人滿意的成績單，完全體現飛躍進步的真正意義。
冼靖峰多項目參與展現全面實力
冼靖峰憑藉《J Music》、《香港系列之原味道》、《玩轉粵東粵北懶人包》三個項目成功躋身10強之列，展現其在音樂及旅遊節目方面的全面實力。他在《J Music》中的音樂表現獲得觀眾高度評價，展現出色的音樂感及舞台魅力，而在旅遊節目中的主持風格亦備受讚賞，能夠自然地與嘉賓及觀眾互動。業界認為冼靖峰今年在不同類型節目中都有穩定發揮，雖然未必是最矚目的候選人，但其全面而穩定的表現正是飛躍進步獎項所重視的特質，獲得入圍10強實至名歸。
多位實力派意外出局結果震撼
最終10強名單公布後，多位原本被業界看好的候選人意外出局，結果令人震撼。許俊豪參與《奪命提示》、《刑偵12》、《巨塔之后》、《剪裁魔法師2》四個項目，項目數量與成功入圍者相同但未能晉身10強，令不少觀眾感到意外。許文軒亦以《娛樂新聞報道》、《勁歌金曲》、《中年好聲音3》、《善心滿載仁愛堂》四個項目入圍，但最終未能入選10強名單。林俊其更是參與四個項目包括《刑偵12》、《新聞女王²》等重頭劇，但同樣未能成功晉級，結果完全出人意表。
網民熱議淘汰結果大感震驚
10強名單公布後，網民紛紛在各大社交平台熱烈討論結果，不少人對部分淘汰名單感到極度震驚及不解。有網民留言表示「許俊豪咁多劇都有份點解會出局，真係估唔到」，亦有觀眾認為「林俊其《新聞女王²》表現咁好都唔入到10強真係好意外」。另外有網民指出「今年競爭真係異常激烈，好多有實力嘅人都因為名額有限而出局」，對結果表示理解但仍感可惜。部分網民則對最終10強名單表示認同，認為入選者都有不俗表現絕對值得肯定，隨著頒獎典禮日期臨近，各界對最終得獎者的猜測討論亦愈來愈熱烈。
五強預測分析
黃庭鋒 富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住去利物浦
陳浚霆 愛・回家之開心速遞、金式森林
吳業坤 刑偵12、新聞女王2
曾展望 今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
冼靖峰 J Music、香港系列之原味道、玩轉粵東粵北懶人包