萬千星輝2025飛躍男藝員｜10強出爐五強預測分析 曾展望黃庭鋒成奪獎大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍進步男藝員獎項競爭進入白熱化階段，23位男藝人激烈角逐最終大獎，當中曾展望憑四個項目強勢入圍成為奪獎大熱門。最終10強名單現已出爐，多位原本被看好的實力派男藝人意外出局，結果震撼全城，令業界及觀眾都大感意外。