萬千星輝頒獎典禮 2022｜飛躍進步男女藝員、最受歡迎角色及拍檔
飛躍進步男藝員10強：
飛躍進步男藝員獎上年由丁子朗及羅天宇雙雙攞獎，今年有25位男藝員入圍，其中連做主持的黃建東都有份。
|1
|布樂文
|陀地外國人、開卷、晚間聽聞
|14
|林子超
|青春本我、十八年後的終極告白2.0、法證先鋒V、全城一叮
|2
|陳浚霆
|愛‧回家 之 開心速遞、巴打秘景遊
|15
|林正峰
|青春不要臉、回歸、街市新鮮人、香港小姐再競選
|3
|陳國麟
|世界轉運攻略、搵鬼同你瞓、即刻食好西、Blah Blah BLAH試新室!!
|16
|林景程
|回歸光影頌：究竟天有幾高、回歸光影頌：我的驕傲、美麗戰場、下流上車族
|4
|鄭衍峰
|識貨2、樓價有得估、答得快 好世界、香港小姐再競選
|17
|林溥來 (Patrick Sir)
|白色強人II、東張西望、慈善星輝仁濟夜、開卷
|5
|張馳豪
|青春本我、美麗戰場、男神煮場爭霸戰、聲夢傳奇2海外踢館賽
|18
|李爾晨
|搵鬼同你瞓、CP訓練營
|6
|程浩駿
|愛上我的衰神、痞子殿下、七線人棄王、開心無敵獎門人
|19
|吳兆麟
|冇人性教育、晚間聽聞、不正常愛情研究所、即刻食好西
|7
|焦浩軒
|愛‧回家 之 開心速遞、白色強人II、流行都市、巴打秘景遊
|20
|吳偉豪
|愛‧回家 之 開心速遞、回歸
|8
|蔡國威
|十八年後的終極告白2.0、痞子殿下、全能司儀選拔大賽2022、萬千星輝賀台慶
|21
|鄧智堅
|青春不要臉、美麗戰場、下流上車族、就算得你一個觀眾
|9
|周奕瑋
|娛樂頭條、健康100錯、樓價有得估、香港小姐再競選
|22
|曾展望
|愛‧回家 之 開心速遞、金宵大廈2、法證先鋒V、巴打秘景遊
|10
|徐文浩
|周末集結、煮‧野食、THE SHOW MUST GO ON、開心無敵獎門人
|23
|黃建東
|金宵大廈2、痞子殿下、下流上車族、全能司儀選拔大賽2022
|11
|孔德賢
|青春不要臉、法證先鋒V、識貨2、不可能任務
|24
|黃庭鋒
|雙生陌生人、超能使者、破解讀心理、香港小姐再競選
|12
|高鈞賢
|白色強人II、法證先鋒V
|25
|丘梓謙
|愛‧回家 之 開心速遞、回歸
|13
|關曜儁
|童時愛上你、痞子殿下、下流上車族、不可能任務
飛躍進步女藝員10強：
有30位女藝員入圍飛躍進步女藝員，其中郭柏妍有不少支持者，劉穎鏇亦是大熱門。
|1
|陳曉華
|異搜店、食腦喪B、美麗戰場、法證先鋒V
|16
|劉穎鏇
|鐵拳英雄、青春不要臉、回歸光影頌：我的驕傲、超能使者
|2
|陳嘉慧
|愛上我的衰神、鐵拳英雄、回歸、法證先鋒V
|17
|羅毓儀
|白色強人II、黯夜守護者、下流上車族、法證先鋒V
|3
|陳懿德
|東張西望、全城一叮、香港小姐再競選
|18
|廖慧儀
|開火、關注關注組、港女野人
|4
|陳若思
|開壇、Blah Blah BLAH試新室!!、港女野人
|19
|吳幸美
|東張西望、萬千星輝頒獎典禮2021、好聲好戲、星光熠熠耀保良
|5
|何沛珈
|愛‧回家 之 開心速遞、東張西望、學是疫學非、香港小姐再競選
|20
|伍樂怡
|青春不要臉、金宵大廈2、超能使者
|6
|何泳芍
|學是疫學非、不可能任務、開卷、港女野人
|21
|邵 初
|識貨2、2022北京冬季奧運會、青年灣區職Fun班
|7
|何依婷
|回歸光影頌：神奇的燈泡、美麗戰場、學是疫學非
|22
|蘇韻姿
|愛．回家 之 開心速遞、白色強人II、好聲好戲
|8
|江嘉敏
|食腦喪B、回歸光影頌：神奇的燈泡、黯夜守護者、講你都唔信
|23
|戴祖儀
|青春不要臉、回歸、學是疫學非、不可能任務
|9
|關嘉敏
|愛‧回家 之 開心速遞、美麗戰場
|24
|黃婧靈
|痞子殿下、周末集結、樓價有得估、冇人性教育
|10
|郭柏妍
|青春不要臉、雙生陌生人、白色強人II、下流上車族
|25
|JW王灝兒
|痞子殿下、聲夢傳奇2
|11
|鄺潔楹
|愛‧回家 之 開心速遞
|26
|王嘉慧
|東張西望、通靈之王、香港小姐再競選
|12
|林秀怡
|鐵拳英雄、流行都市、講你都唔信、開心無敵獎門人
|27
|黃紫恩
|周末集結、冇人性教育、晚間聽聞、不正常愛情研究所
|13
|林穎彤
|下流上車族、開心無敵獎門人
|28
|胡美貽
|鋪鋪Poker、港女野人
|14
|利穎怡
|東張西望、美麗戰場、全城一叮
|29
|游嘉欣
|青春不要臉、回歸
|15
|劉佩玥
|鐵拳英雄、美麗戰場、超能使者
|30
|炎明熹
|青春本我、聲生不息
最受歡迎電視男角色10強《金宵大廈2》陳山聰一人分飾七角
最受歡迎電視男角色獎有多達72位男角色入圍，馬國明力撐《白色強人2》3位男主角，不過最多角色入圍的《青春本我》和《美麗戰場》，另外陳山聰在《金宵大廈2》一人分飾七角，亦頗受觀眾喜愛。
|1
|青春本我
|葉 坤（吳業坤）
|26
|十八年後的終極告白2.0
|方志浩（陳山聰）
|51
|美麗戰場
|王一言（陳山聰）
|2
|青春本我
|倪家廸（張馳豪）
|27
|童時愛上你
|丁宥迎（張振朗）
|52
|美麗戰場
|龐振宇（方力申）
|3
|青春本我
|麥洛克（何晉樂）
|28
|童時愛上你
|雷德信（袁文傑）
|53
|美麗戰場
|徐富貴（林盛斌Bob）
|4
|青春本我
|高富力（林智樂）
|29
|回歸光影頌：究竟天有幾高
|榮 杰（姜大衞）
|54
|美麗戰場
|程裕進（丁子朗）
|5
|青春本我
|葉亞馳（冼靖峰）
|30
|回歸光影頌：母親的乒乓球
|郭 一（陳展鵬）
|55
|美麗戰場
|羅 威（李成昌）
|6
|青春本我
|胡曉剛（黃奕斌）
|31
|回歸光影頌：我的驕傲
|葉國棟（陳山聰）
|56
|美麗戰場
|龐國棟（姜大衞）
|7
|異搜店
|韋德信（何廣沛）
|32
|回歸光影頌：我的驕傲
|葉家樑（朱敏瀚）
|57
|下流上車族
|車志明（林敏驄）
|8
|異搜店
|馮立堂（李成昌）
|33
|回歸光影頌：神奇的燈泡
|周港康（周嘉洛）
|58
|下流上車族
|關細孝（鄧智堅）
|9
|愛上我的衰神
|陳北河（胡鴻鈞）
|34
|回歸光影頌：神奇的燈泡
|鄭 忠（鄭子誠）
|59
|下流上車族
|關偉力（關曜儁）
|10
|愛上我的衰神
|龐耀天（馬貫東）
|35
|回歸光影頌：曙光
|區耀祖（何廣沛）
|60
|下流上車族
|丁友善（袁文傑）
|11
|鐵拳英雄
|步青雲（陳展鵬）
|36
|回歸
|區耀祖（郭晉安）
|61
|下流上車族
|閔家寶（林景程）
|12
|鐵拳英雄
|連震山（陳山聰）
|37
|回歸
|區家健（周嘉洛）
|62
|超能使者
|鍾孝年（陳展鵬）
|13
|青春不要臉
|齊輕舟（丁子朗）
|38
|回歸
|區家謙（吳偉豪）
|63
|超能使者
|高 勇（陳山聰）
|14
|青春不要臉
|李天光（戴耀明）
|39
|回歸
|馬志圖（徐 榮）
|64
|超能使者
|高 守（林子善）
|15
|青春不要臉
|柳 福（陳嘉輝）
|40
|白色強人II
|楊逸滔（郭晉安）
|65
|超能使者
|賀慶隆（歐瑞偉）
|16
|金宵大廈2
|Maurice / 男病人 / Joey / 蕭偉明 / 劉旭輝 / 建築師 / 飛機師 （陳山聰）
|41
|白色強人II
|李文信（陳 豪）
|66
|法證先鋒V
|余星柏（黃宗澤）
|17
|金宵大廈2
|陳喜力（鄭子誠）
|42
|白色強人II
|唐 明（馬國明）
|67
|法證先鋒V
|井浩然（袁偉豪）
|18
|金宵大廈2
|阿Lam / 林若思（張彥博）
|43
|痞子殿下
|紀 威（周嘉洛）
|68
|法證先鋒V
|秦克男（洪永城）
|19
|金宵大廈2
|金碩訓（郭子豪）
|44
|痞子殿下
|裘千刀 / 千 尋（朱敏瀚）
|69
|法證先鋒V
|傅劍成（丁子朗）
|20
|食腦喪B
|余陽光（何廣沛）
|45
|痞子殿下
|范壯龍（張頴康）
|70
|法證先鋒V
|張世熙（高鈞賢）
|21
|廉政行動2022
|沈傲鳴（譚俊彥）
|46
|凶宅清潔師
|招日晨（洪永城）
|71
|輕‧功
|洪十一（黎耀祥）
|22
|廉政行動2022
|唐偉聰（袁偉豪）
|47
|凶宅清潔師
|洪逸曦（鄭俊弘）
|72
|輕‧功
|洪翊風（朱敏瀚）
|23
|雙生陌生人
|高收成 / 巫祺男（馬德鐘）
|48
|凶宅清潔師
|尹月平（李成昌）
|24
|雙生陌生人
|蒲亦駿（何廣沛）
|49
|黯夜守護者
|高 輝（陳展鵬）
|25
|十八年後的終極告白2.0
|姚尚謙（譚俊彥）
|50
|黯夜守護者
|羅 威（李國麟）
最受歡迎電視女角色《下流上車族》車氏將呼聲高
最受歡迎電視女角色獎有74位入圍角色，馬國明當然最支持《雙生陌生人》湯洛雯，不過網民都較睇好《下流上車族》的鮑起靜和江美儀。
|1
|愛・回家 之 開心速遞
|白天娥（三太） (樊亦敏)
|26
|廉政行動2022
|李進兒 (蔡思貝)
|51
|痞子殿下
|榮婉娟 (陳嘉佳(小寶))
|2
|青春本我
|汪善美 (JW王灝兒)
|27
|雙生陌生人
|俞 風 (湯洛雯)
|52
|凶宅清潔師
|程子昕 (傅嘉莉)
|3
|青春本我
|何芊芊 (炎明熹)
|28
|雙生陌生人
|夏纖纖 (賴慰玲)
|53
|黯夜守護者
|方梓翹 (陳 煒)
|4
|青春本我
|陳 婷 (姚焯菲)
|29
|十八年後的終極告白2.0
|沈 越 (龔嘉欣)
|54
|黯夜守護者
|盧倩雯 (陳敏之)
|5
|青春本我
|葉敏兒 (鍾柔美)
|30
|十八年後的終極告白2.0
|莊銳婷 (譚凱琪)
|55
|黯夜守護者
|盧小寶 (江嘉敏)
|6
|青春本我
|倪韻廸 (詹天文)
|31
|十八年後的終極告白2.0
|宋慧琪 (趙希洛)
|56
|美麗戰場
|鍾家寶 (陳 瀅)
|7
|青春本我
|李香蓮 (林君蓮)
|32
|童時愛上你
|雷紫彤 (高海寧)
|57
|美麗戰場
|李靜兒 (劉佩玥)
|8
|青春本我
|張雪文 (潘靜文)
|33
|童時愛上你
|馬來雅 (黃山怡 糖妹)
|58
|美麗戰場
|唐 昕 (朱晨麗)
|9
|異搜店
|馮祖儀 (陳曉華)
|34
|童時愛上你
|雷碧倩 (楊卓娜)
|59
|美麗戰場
|林小美 (陳曉華)
|10
|異搜店
|黃少娣 (樊亦敏)
|35
|回歸光影頌：究竟天有幾高
|張 寧 (龔嘉欣)
|60
|美麗戰場
|鍾家琪 (蔣家旻)
|11
|異搜店
|謝美嫦 (林漪娸)
|36
|回歸光影頌：母親的乒乓球
|江芷昕 (陳自瑤)
|61
|美麗戰場
|琳 琳 (孫慧雪)
|12
|愛上我的衰神
|潘小渝 (陳嘉慧)
|37
|回歸光影頌：我的驕傲
|孫卓嵐 (唐詩詠)
|62
|下流上車族
|謝毓霞 (鮑起靜)
|13
|愛上我的衰神
|林四妹 (羅 蘭)
|38
|回歸光影頌：我的驕傲
|葉嘉雯 (劉穎鏇)
|63
|下流上車族
|莫雯慧 (江美儀)
|14
|愛上我的衰神
|包秀玉 (麥美恩)
|39
|回歸光影頌：神奇的燈泡
|黎湘文 (江嘉敏)
|64
|下流上車族
|車芊芊 (郭柏姸)
|15
|鐵拳英雄
|錢芊芊 (唐詩詠)
|40
|回歸光影頌：曙光
|鄧麗娟 (陳曉華)
|65
|下流上車族
|車蔓蔓 (羅毓儀)
|16
|鐵拳英雄
|金福妹 (姚子羚)
|41
|回歸
|鄧麗娟 (陳 煒)
|66
|下流上車族
|王亦詩 (林穎彤)
|17
|青春不要臉
|姜之雁 (劉穎鏇)
|42
|回歸
|張 萊 (戴祖儀)
|67
|超能使者
|喬若嵐 (唐詩詠)
|18
|青春不要臉
|溫楚瑜 (戴祖儀)
|43
|回歸
|安若彤 (游嘉欣)
|68
|超能使者
|柯翠屏 (劉穎鏇)
|19
|青春不要臉
|姜之妍 (伍樂怡)
|44
|白色強人II
|葉 晴 (胡定欣)
|69
|法證先鋒V
|譚倩雯 (蔡思貝)
|20
|青春不要臉
|陳嘉雯 (游嘉欣)
|45
|白色強人II
|蘇 怡 (唐詩詠)
|70
|法證先鋒V
|范佩清 (蔡 潔)
|21
|青春不要臉
|藍 茜 (江欣燕)
|46
|白色強人II
|呂靄寧 (張曦雯)
|71
|法證先鋒V
|霍寶英 (王敏奕)
|22
|金宵大廈2
|Ella / 女醫生 / Lydia / Alex / Coco (李施嬅)
|47
|白色強人II
|張 庭 (劉溫馨)
|72
|法證先鋒V
|劉思敏 (陳嘉慧)
|23
|金宵大廈2
|李淑芬 (伍詠薇)
|48
|痞子殿下
|納克溫柔 (陳 瀅)
|73
|輕‧功
|洪翊嵐 (蔣祖曼)
|24
|金宵大廈2
|Jessie / 四 爺 (趙希洛)
|49
|痞子殿下
|霍小妹 (JW王灝兒)
|74
|輕‧功
|Yuki (朱晨麗)
|25
|食腦喪B
|莫笑春 (江嘉敏)
|50
|痞子殿下
|無 雙 (麥美恩)
最佳綜藝節目：
雖然名單上足有42個綜藝節目入圍，但主持人蔡國威和公布名單的宋宛穎都非常識做，為曾志偉主持的《開心無敵獎門人》拉票。難怪記者會上要率先頒發節目特別獎給《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》，因為在台慶頒獎禮上他們已食定白果。
最佳資訊及專題節目：《尋人記2》罕有入圍
最佳資訊及專題節目有46個節目入圍，其中以大熱門《尋人記2》呼聲最高。
最佳年度及特備節目 全年22節目入圍
最佳年度及特備節目有22個節目入圍，包含了全部TVB大騷。
最佳男主持：曾志偉自己落場
有47位入圍男主持，其中有曾志偉有兩個節目《講你都唔信》及《開心無敵獎門人》，王祖藍亦有《有個閨密叫祖藍》，都有好大機會攞獎。
最佳女主持：Do姐仍然有提名
最佳女主持有多達50人入圍，未有續約的Do姐鄭裕玲依然憑《樓價有得估》、《全能司儀選拔大賽2022》及《2022香港小姐》，名單上佔最多的是《東張西望》女主持，包括新加入的王嘉慧，不過有咁多師姐一齊競爭，相信王嘉慧都只是陪跑。
最受歡迎電視歌曲 62首入圍作：
今年有62首歌曲被提名，《聲夢傳奇》學員個個都有歌曲入圍，不過最多網民支持由林敏驄和文凱婷合唱的《一家人》攞「最受歡迎電視歌曲」獎。
|01. 愛‧回家 之 開心速遞
|02. 青春本我
|03. 青春本我
|《愛心灌溉》
|《青春本我》
|《快啲快啲》
|JW王灝兒
|何晉樂 冼靖峰
|林智樂 孫漢霖 張馳豪 詹天文 潘靜文 林沚羿 文凱婷 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂 冼靖峰 黃奕斌
|04. 青春本我
|05. 青春本我
|06. 青春本我
|《複雜》
|《靈魂伴侶》
|《別難過》
|炎明熹
|姚焯菲
|張馳豪 文凱婷
|07. 青春本我
|08. 青春本我
|09. 青春本我
|《自我推介》
|《#即影即友》
|《兄弟幫》
|鍾柔美 文凱婷 詹天文 林君蓮 潘靜文
|炎明熹 姚焯菲 鍾柔美
|冼靖峰 何晉樂 張馳豪 劉展霆 李紹堅
|10. 青春本我
|11. 青春本我
|12. 異搜店
|《傻人》
|《Had It All》
|《光陰飛逝時》
|鍾柔美
|Andy Schaub
|吳若希
|13. 愛上我的衰神
|14. 愛上我的衰神
|15. 鐵拳英雄
|《太多不知道》
|《我要和你在一起》
|《同路》
|胡鴻鈞
|谷婭溦
|陳展鵬
|16. 鐵拳英雄
|17. 青春不要臉
|18. 青春不要臉
|《天荒不老》
|《青春不要臉》
|《自我處理》
|HANA菊梓喬
|鍾柔美 詹天文 林沚羿 冼靖峰 張馳豪 黃奕斌
|戴祖儀
|19. 機智女法醫
|20. 金宵大廈2
|21. 金宵大廈2
|《路再荒你在旁》
|《今宵多珍重（粵）》
|《今宵多珍重（國）》
|連詩雅
|譚嘉儀
|谷婭溦
|22. 金宵大廈2
|23. 金宵大廈2
|24. 金宵大廈2
|《相愛萬年》
|《伴我左右》
|《Stand By Your Side》
|李施嬅
|JW王灝兒
|鄭俊弘
|25. 食腦喪B
|26. 食腦喪B
|27. 食腦喪B
|《大志》
|《大志（演員合唱版）》
|《相信愛情》
|吳浩康
|何廣沛 郭子豪 方紹聰
|HANA菊梓喬
|28. 雙生陌生人
|29. 雙生陌生人
|30. 尚食
|《身份對調》
|《再說我願意》
|《五味回憶》
|何晉樂 孫漢霖
|詹天文
|吳若希
|31. 尚食
|32. 十八年後的終極告白2.0
|33. 童時愛上你
|《愛情許可證》
|《色彩背面》
|《一生找到你》
|詹天文
|張馳豪
|潘靜文 孫漢霖
|34. 回歸
|35. 白色強人II
|36. 痞子殿下
|《一水兩方》
|《Wish》
|《我就是主角》
|炎明熹
|JW王灝兒
|周嘉洛
|37. 痞子殿下
|38. 凶宅清潔師
|39. 凶宅清潔師
|《愛偏偏不可以》
|《眾生頌》
|《所有回憶都是潮濕的》
|JW王灝兒
|Little by little兒童合唱團
|咖啡因公園
|40. 夢華錄
|41. 夢華錄
|42. 黯夜守護者
|《我就像從前》
|《明天開始》
|《輕輕一轉》
|HANA菊梓喬
|潘靜文
|謝東閔
|43. 美麗戰場
|44. 美麗戰場
|45. 下流上車族
|《美麗戰場》
|《沒法等你》
|《一家人》
|JW王灝兒
|張馳豪
|林敏驄 文凱婷
|46. 下流上車族
|47. 下流上車族
|48. 下流上車族
|《很久以前》
|《想你》
|《上車伴侶》
|林敏驄
|林敏驄
|何晉樂
|49. 下流上車族
|50. 下流上車族
|51. 超能使者
|《一生何求》
|《幸運是我》
|《能者》
|林智樂
|蔡愷穎
|鄭俊弘
|52. 超能使者
|53. 法證先鋒V
|54. 法證先鋒V
|《不悔的決心》
|《天不會錯》
|《再也不見》
|HANA菊梓喬
|鄭俊弘
|谷婭溦
|55. 法證先鋒V
|56. 法證先鋒V
|57. 輕‧功
|《或者》
|《道別昨天》
|《輕輕放開》
|王敏奕
|黃宗澤
|鄭俊弘
|58. Hands Up
|59. 聲夢JUNIOR
|60. 聲夢傳奇2
|《Hands Up》
|《夢想這信仰》
|《我超越我》
|姚焯菲 鍾柔美 詹天文
|文凱婷 冼靖峰 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂
|《聲夢傳奇2》學員
|61. J2收台歌
|62. CP訓練營
|《聽晚見唔見到你》
|《Perfect Type》
|張馳豪
|JW王灝兒
最受歡迎電視拍檔
今年最受歡迎電視拍檔有多達45組，有男女組合亦有男男組合，連節目中的拍檔主持亦有份獲提名。
|1
|愛．回家之開心速遞
|吳偉豪 陳浚霆 焦浩軒
|24
|東張西望
|朱凱婷 林溥來 (Patrick Sir)
|2
|青春本我
|吳業坤 JW王灝兒
|25
|七線人棄王
|程浩駿 林浩文 姚宏遠 鄭雋熹 陳俊堅
|3
|愛上我的衰神
|胡鴻鈞 陳嘉慧
|26
|煮‧野食
|Maria Cordero (肥媽) 陸浩明
|4
|愛上我的衰神
|馬貫東 麥美恩
|27
|總有歌聲喺隔離
|蕭正楠 區永權 伍仲衡
|5
|青春不要臉
|丁子朗 戴祖儀
|28
|尋人記II
|方東昇 黃曉瑩 李曉欣 黃靖婷
|6
|金宵大廈2
|陳山聰 李施嬅
|29
|聲夢傳奇2
|森 美 郭偉亮 (Eric Kwok) 陳奐仁
|7
|十八年後的終極告白2.0
|譚俊彥 陳山聰
|30
|意外步出
|梁諾妍 施焯日 杜穎珊 馮子亮
|8
|童時愛上你
|張振朗 高海寧
|31
|不正常愛情研究所
|吳兆麟 胡敏芝 黃紫恩
|9
|回歸
|郭晉安 陳 煒
|32
|鋪鋪Poker
|郭偉亮 (Eric Kwok) 方力申
|10
|回歸
|周嘉洛 吳偉豪 戴祖儀 游嘉欣
|33
|通靈之王
|梁思浩 伍韻婷 王嘉慧
|11
|白色強人II
|郭晉安 張曦雯
|34
|魔都女行
|黃山怡 (糖妹) 谷婭溦
|12
|白色強人II
|馬國明 胡定欣 唐詩詠
|35
|開心無敵獎門人
|錢嘉樂 阮兆祥 麥美恩
|13
|白色強人II
|陳 豪 郭柏妍
|36
|樓價有得估
|鄭裕玲 周奕瑋 鄭衍峰
|14
|痞子殿下
|周嘉洛 陳 瀅 JW王灝兒 朱敏瀚 張頴康
|37
|破解讀心理
|松 明 黃庭鋒 陳聖瑜
|15
|美麗戰場
|陳 瀅 劉佩玥 陳曉華
|38
|邊度都有外星人
|陸 永 鄭子誠
|16
|美麗戰場
|林盛斌(Bob) 劉佩玥
|39
|好聲好戲
|阮兆祥 馮盈盈
|17
|下流上車族
|林敏驄 江美儀
|40
|仨心友行3
|黎諾懿 李佳芯 麥美恩 劉穎鏇
|18
|超能使者
|陳展鵬 唐詩詠 陳山聰 劉穎鏇 林子善
|41
|港女野人
|何泳芍 廖慧儀 胡美貽 陳若思
|19
|法證先鋒V
|黃宗澤 王敏奕
|42
|全城一叮
|林盛斌(Bob) 馮盈盈
|20
|法證先鋒V
|袁偉豪 蔡思貝
|43
|星光熠熠耀保良
|汪明荃 森 美
|21
|輕‧功
|鄭子誠 歐瑞偉 韋家雄 王綺琴 寶珮如
|44
|黃金盛宴
|Maria Cordero (肥媽) 李家鼎
|22
|流行都市
|安德尊 彭慧中
|45
|香港小姐再競選
|周奕瑋 鄭衍峰 黃庭鋒 林正峰
|23
|東張西望
|區永權 陳庭欣
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap