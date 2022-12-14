萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 最受歡迎 plt

萬千星輝頒獎典禮 2022｜飛躍進步男女藝員、最受歡迎角色及拍檔

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《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，除了視帝、視后受關注，最受歡迎男女角色緊隨受到高度關注，林敏驄的車志明能否奪雙獎成焦點！至於鼓勵作用巨大的「飛躍進步」男女藝員10強，亦係年度焦點

飛躍進步男藝員10強：

飛躍進步男藝員獎上年由丁子朗及羅天宇雙雙攞獎，今年有25位男藝員入圍，其中連做主持的黃建東都有份。

1 布樂文 陀地外國人、開卷、晚間聽聞 14 林子超 青春本我、十八年後的終極告白2.0、法證先鋒V、全城一叮
2 陳浚霆 愛‧回家 之 開心速遞、巴打秘景遊 15 林正峰 青春不要臉、回歸、街市新鮮人、香港小姐再競選
3 陳國麟 世界轉運攻略、搵鬼同你瞓、即刻食好西、Blah Blah BLAH試新室!! 16 林景程 回歸光影頌：究竟天有幾高、回歸光影頌：我的驕傲、美麗戰場、下流上車族
4 鄭衍峰 識貨2、樓價有得估、答得快 好世界、香港小姐再競選 17 林溥來 (Patrick Sir) 白色強人II、東張西望、慈善星輝仁濟夜、開卷
5 張馳豪 青春本我、美麗戰場、男神煮場爭霸戰、聲夢傳奇2海外踢館賽 18 李爾晨 搵鬼同你瞓、CP訓練營
6 程浩駿 愛上我的衰神、痞子殿下、七線人棄王、開心無敵獎門人 19 吳兆麟 冇人性教育、晚間聽聞、不正常愛情研究所、即刻食好西
7 焦浩軒 愛‧回家 之 開心速遞、白色強人II、流行都市、巴打秘景遊 20 吳偉豪 愛‧回家 之 開心速遞、回歸
8 蔡國威 十八年後的終極告白2.0、痞子殿下、全能司儀選拔大賽2022、萬千星輝賀台慶 21 鄧智堅 青春不要臉、美麗戰場、下流上車族、就算得你一個觀眾
9 周奕瑋 娛樂頭條、健康100錯、樓價有得估、香港小姐再競選 22 曾展望 愛‧回家 之 開心速遞、金宵大廈2、法證先鋒V、巴打秘景遊
10 徐文浩 周末集結、煮‧野食、THE SHOW MUST GO ON、開心無敵獎門人 23 黃建東 金宵大廈2、痞子殿下、下流上車族、全能司儀選拔大賽2022
11 孔德賢 青春不要臉、法證先鋒V、識貨2、不可能任務 24 黃庭鋒 雙生陌生人、超能使者、破解讀心理、香港小姐再競選
12 高鈞賢 白色強人II、法證先鋒V 25 丘梓謙 愛‧回家 之 開心速遞、回歸
13 關曜儁 童時愛上你、痞子殿下、下流上車族、不可能任務

飛躍進步女藝員10強：

有30位女藝員入圍飛躍進步女藝員，其中郭柏妍有不少支持者，劉穎鏇亦是大熱門。

1 陳曉華 異搜店、食腦喪B、美麗戰場、法證先鋒V 16 劉穎鏇 鐵拳英雄、青春不要臉、回歸光影頌：我的驕傲、超能使者
2 陳嘉慧 愛上我的衰神、鐵拳英雄、回歸、法證先鋒V 17 羅毓儀 白色強人II、黯夜守護者、下流上車族、法證先鋒V
3 陳懿德 東張西望、全城一叮、香港小姐再競選 18 廖慧儀 開火、關注關注組、港女野人
4 陳若思 開壇、Blah Blah BLAH試新室!!、港女野人 19 吳幸美 東張西望、萬千星輝頒獎典禮2021、好聲好戲、星光熠熠耀保良
5 何沛珈 愛‧回家 之 開心速遞、東張西望、學是疫學非、香港小姐再競選 20 伍樂怡 青春不要臉、金宵大廈2、超能使者
6 何泳芍 學是疫學非、不可能任務、開卷、港女野人 21 邵 初 識貨2、2022北京冬季奧運會、青年灣區職Fun班
7 何依婷 回歸光影頌：神奇的燈泡、美麗戰場、學是疫學非 22 蘇韻姿 愛．回家 之 開心速遞、白色強人II、好聲好戲
8 江嘉敏 食腦喪B、回歸光影頌：神奇的燈泡、黯夜守護者、講你都唔信 23 戴祖儀 青春不要臉、回歸、學是疫學非、不可能任務
9 關嘉敏 愛‧回家 之 開心速遞、美麗戰場 24 黃婧靈 痞子殿下、周末集結、樓價有得估、冇人性教育
10 郭柏妍 青春不要臉、雙生陌生人、白色強人II、下流上車族 25 JW王灝兒 痞子殿下、聲夢傳奇2
11 鄺潔楹 愛‧回家 之 開心速遞 26 王嘉慧 東張西望、通靈之王、香港小姐再競選
12 林秀怡 鐵拳英雄、流行都市、講你都唔信、開心無敵獎門人 27 黃紫恩 周末集結、冇人性教育、晚間聽聞、不正常愛情研究所
13 林穎彤 下流上車族、開心無敵獎門人 28 胡美貽 鋪鋪Poker、港女野人
14 利穎怡 東張西望、美麗戰場、全城一叮 29 游嘉欣 青春不要臉、回歸
15 劉佩玥 鐵拳英雄、美麗戰場、超能使者 30 炎明熹 青春本我、聲生不息

最受歡迎電視男角色10強《金宵大廈2》陳山聰一人分飾七角

最受歡迎電視男角色獎有多達72位男角色入圍，馬國明力撐《白色強人2》3位男主角，不過最多角色入圍的《青春本我》和《美麗戰場》，另外陳山聰在《金宵大廈2》一人分飾七角，亦頗受觀眾喜愛。

1 青春本我 葉 坤（吳業坤） 26 十八年後的終極告白2.0 方志浩（陳山聰） 51 美麗戰場 王一言（陳山聰）
2 青春本我 倪家廸（張馳豪） 27 童時愛上你 丁宥迎（張振朗） 52 美麗戰場 龐振宇（方力申）
3 青春本我 麥洛克（何晉樂） 28 童時愛上你 雷德信（袁文傑） 53 美麗戰場 徐富貴（林盛斌Bob）
4 青春本我 高富力（林智樂） 29 回歸光影頌：究竟天有幾高 榮 杰（姜大衞） 54 美麗戰場 程裕進（丁子朗）
5 青春本我 葉亞馳（冼靖峰） 30 回歸光影頌：母親的乒乓球 郭 一（陳展鵬） 55 美麗戰場 羅 威（李成昌）
6 青春本我 胡曉剛（黃奕斌） 31 回歸光影頌：我的驕傲 葉國棟（陳山聰） 56 美麗戰場 龐國棟（姜大衞）
7 異搜店 韋德信（何廣沛） 32 回歸光影頌：我的驕傲 葉家樑（朱敏瀚） 57 下流上車族 車志明（林敏驄）
8 異搜店 馮立堂（李成昌） 33 回歸光影頌：神奇的燈泡 周港康（周嘉洛） 58 下流上車族 關細孝（鄧智堅）
9 愛上我的衰神 陳北河（胡鴻鈞） 34 回歸光影頌：神奇的燈泡 鄭 忠（鄭子誠） 59 下流上車族 關偉力（關曜儁）
10 愛上我的衰神 龐耀天（馬貫東） 35 回歸光影頌：曙光 區耀祖（何廣沛） 60 下流上車族 丁友善（袁文傑）
11 鐵拳英雄 步青雲（陳展鵬） 36 回歸 區耀祖（郭晉安） 61 下流上車族 閔家寶（林景程）
12 鐵拳英雄 連震山（陳山聰） 37 回歸 區家健（周嘉洛） 62 超能使者 鍾孝年（陳展鵬）
13 青春不要臉 齊輕舟（丁子朗） 38 回歸 區家謙（吳偉豪） 63 超能使者 高 勇（陳山聰）
14 青春不要臉 李天光（戴耀明） 39 回歸 馬志圖（徐 榮） 64 超能使者 高 守（林子善）
15 青春不要臉 柳 福（陳嘉輝） 40 白色強人II 楊逸滔（郭晉安） 65 超能使者 賀慶隆（歐瑞偉）
16 金宵大廈2 Maurice / 男病人 / Joey / 蕭偉明 / 劉旭輝 / 建築師 / 飛機師 （陳山聰） 41 白色強人II 李文信（陳 豪） 66 法證先鋒V 余星柏（黃宗澤）
17 金宵大廈2 陳喜力（鄭子誠） 42 白色強人II 唐 明（馬國明） 67 法證先鋒V 井浩然（袁偉豪）
18 金宵大廈2 阿Lam / 林若思（張彥博） 43 痞子殿下 紀 威（周嘉洛） 68 法證先鋒V 秦克男（洪永城）
19 金宵大廈2 金碩訓（郭子豪） 44 痞子殿下 裘千刀 / 千 尋（朱敏瀚） 69 法證先鋒V 傅劍成（丁子朗）
20 食腦喪B 余陽光（何廣沛） 45 痞子殿下 范壯龍（張頴康） 70 法證先鋒V 張世熙（高鈞賢）
21 廉政行動2022 沈傲鳴（譚俊彥） 46 凶宅清潔師 招日晨（洪永城） 71 輕‧功 洪十一（黎耀祥）
22 廉政行動2022 唐偉聰（袁偉豪） 47 凶宅清潔師 洪逸曦（鄭俊弘） 72 輕‧功 洪翊風（朱敏瀚）
23 雙生陌生人 高收成 / 巫祺男（馬德鐘） 48 凶宅清潔師 尹月平（李成昌）
24 雙生陌生人 蒲亦駿（何廣沛） 49 黯夜守護者 高 輝（陳展鵬）
25 十八年後的終極告白2.0 姚尚謙（譚俊彥） 50 黯夜守護者 羅 威（李國麟）

最受歡迎電視女角色《下流上車族》車氏將呼聲高

最受歡迎電視女角色獎有74位入圍角色，馬國明當然最支持《雙生陌生人》湯洛雯，不過網民都較睇好《下流上車族》的鮑起靜和江美儀。

1 愛・回家 之 開心速遞 白天娥（三太） (樊亦敏) 26 廉政行動2022 李進兒 (蔡思貝) 51 痞子殿下 榮婉娟 (陳嘉佳(小寶))
2 青春本我 汪善美 (JW王灝兒) 27 雙生陌生人 俞 風 (湯洛雯) 52 凶宅清潔師 程子昕 (傅嘉莉)
3 青春本我 何芊芊 (炎明熹) 28 雙生陌生人 夏纖纖 (賴慰玲) 53 黯夜守護者 方梓翹 (陳 煒)
4 青春本我 陳 婷 (姚焯菲) 29 十八年後的終極告白2.0 沈 越 (龔嘉欣) 54 黯夜守護者 盧倩雯 (陳敏之)
5 青春本我 葉敏兒 (鍾柔美) 30 十八年後的終極告白2.0 莊銳婷 (譚凱琪) 55 黯夜守護者 盧小寶 (江嘉敏)
6 青春本我 倪韻廸 (詹天文) 31 十八年後的終極告白2.0 宋慧琪 (趙希洛) 56 美麗戰場 鍾家寶 (陳 瀅)
7 青春本我 李香蓮 (林君蓮) 32 童時愛上你 雷紫彤 (高海寧) 57 美麗戰場 李靜兒 (劉佩玥)
8 青春本我 張雪文 (潘靜文) 33 童時愛上你 馬來雅 (黃山怡 糖妹) 58 美麗戰場 唐 昕 (朱晨麗)
9 異搜店 馮祖儀 (陳曉華) 34 童時愛上你 雷碧倩 (楊卓娜) 59 美麗戰場 林小美 (陳曉華)
10 異搜店 黃少娣 (樊亦敏) 35 回歸光影頌：究竟天有幾高 張 寧 (龔嘉欣) 60 美麗戰場 鍾家琪 (蔣家旻)
11 異搜店 謝美嫦 (林漪娸) 36 回歸光影頌：母親的乒乓球 江芷昕 (陳自瑤) 61 美麗戰場 琳 琳 (孫慧雪)
12 愛上我的衰神 潘小渝 (陳嘉慧) 37 回歸光影頌：我的驕傲 孫卓嵐 (唐詩詠) 62 下流上車族 謝毓霞 (鮑起靜)
13 愛上我的衰神 林四妹 (羅 蘭) 38 回歸光影頌：我的驕傲 葉嘉雯 (劉穎鏇) 63 下流上車族 莫雯慧 (江美儀)
14 愛上我的衰神 包秀玉 (麥美恩) 39 回歸光影頌：神奇的燈泡 黎湘文 (江嘉敏) 64 下流上車族 車芊芊 (郭柏姸)
15 鐵拳英雄 錢芊芊 (唐詩詠) 40 回歸光影頌：曙光 鄧麗娟 (陳曉華) 65 下流上車族 車蔓蔓 (羅毓儀)
16 鐵拳英雄 金福妹 (姚子羚) 41 回歸 鄧麗娟 (陳 煒) 66 下流上車族 王亦詩 (林穎彤)
17 青春不要臉 姜之雁 (劉穎鏇) 42 回歸 張 萊 (戴祖儀) 67 超能使者 喬若嵐 (唐詩詠)
18 青春不要臉 溫楚瑜 (戴祖儀) 43 回歸 安若彤 (游嘉欣) 68 超能使者 柯翠屏 (劉穎鏇)
19 青春不要臉 姜之妍 (伍樂怡) 44 白色強人II 葉 晴 (胡定欣) 69 法證先鋒V 譚倩雯 (蔡思貝)
20 青春不要臉 陳嘉雯 (游嘉欣) 45 白色強人II 蘇 怡 (唐詩詠) 70 法證先鋒V 范佩清 (蔡 潔)
21 青春不要臉 藍 茜 (江欣燕) 46 白色強人II 呂靄寧 (張曦雯) 71 法證先鋒V 霍寶英 (王敏奕)
22 金宵大廈2 Ella / 女醫生 / Lydia / Alex / Coco (李施嬅) 47 白色強人II 張 庭 (劉溫馨) 72 法證先鋒V 劉思敏 (陳嘉慧)
23 金宵大廈2 李淑芬 (伍詠薇) 48 痞子殿下 納克溫柔 (陳 瀅) 73 輕‧功 洪翊嵐 (蔣祖曼)
24 金宵大廈2 Jessie / 四 爺 (趙希洛) 49 痞子殿下 霍小妹 (JW王灝兒) 74 輕‧功 Yuki (朱晨麗)
25 食腦喪B 莫笑春 (江嘉敏) 50 痞子殿下 無 雙 (麥美恩)

最佳綜藝節目：

雖然名單上足有42個綜藝節目入圍，但主持人蔡國威和公布名單的宋宛穎都非常識做，為曾志偉主持的《開心無敵獎門人》拉票。難怪記者會上要率先頒發節目特別獎給《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》，因為在台慶頒獎禮上他們已食定白果。

萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 最受歡迎 plt 入圍 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳資訊及專題節目：《尋人記2》罕有入圍

最佳資訊及專題節目有46個節目入圍，其中以大熱門《尋人記2》呼聲最高。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳年度及特備節目 全年22節目入圍

最佳年度及特備節目有22個節目入圍，包含了全部TVB大騷。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳男主持：曾志偉自己落場

有47位入圍男主持，其中有曾志偉有兩個節目《講你都唔信》及《開心無敵獎門人》，王祖藍亦有《有個閨密叫祖藍》，都有好大機會攞獎。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳女主持：Do姐仍然有提名

最佳女主持有多達50人入圍，未有續約的Do姐鄭裕玲依然憑《樓價有得估》、《全能司儀選拔大賽2022》及《2022香港小姐》，名單上佔最多的是《東張西望》女主持，包括新加入的王嘉慧，不過有咁多師姐一齊競爭，相信王嘉慧都只是陪跑。

萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 最受歡迎 plt 入圍 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最受歡迎電視歌曲 62首入圍作：

今年有62首歌曲被提名，《聲夢傳奇》學員個個都有歌曲入圍，不過最多網民支持由林敏驄和文凱婷合唱的《一家人》攞「最受歡迎電視歌曲」獎。

01. 愛‧回家 之 開心速遞 02. 青春本我 03. 青春本我
《愛心灌溉》 《青春本我》 《快啲快啲》
JW王灝兒 何晉樂 冼靖峰 林智樂 孫漢霖 張馳豪 詹天文 潘靜文 林沚羿 文凱婷 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂 冼靖峰 黃奕斌
04. 青春本我 05. 青春本我 06. 青春本我
《複雜》 《靈魂伴侶》 《別難過》
炎明熹 姚焯菲 張馳豪 文凱婷
07. 青春本我 08. 青春本我 09. 青春本我
《自我推介》 《#即影即友》 《兄弟幫》
鍾柔美 文凱婷 詹天文 林君蓮 潘靜文 炎明熹 姚焯菲 鍾柔美 冼靖峰 何晉樂 張馳豪 劉展霆 李紹堅
10. 青春本我 11. 青春本我 12. 異搜店
《傻人》 《Had It All》 《光陰飛逝時》
鍾柔美 Andy Schaub 吳若希
13. 愛上我的衰神 14. 愛上我的衰神 15. 鐵拳英雄
《太多不知道》 《我要和你在一起》 《同路》
胡鴻鈞 谷婭溦 陳展鵬
16. 鐵拳英雄 17. 青春不要臉 18. 青春不要臉
《天荒不老》 《青春不要臉》 《自我處理》
HANA菊梓喬 鍾柔美 詹天文 林沚羿 冼靖峰 張馳豪 黃奕斌 戴祖儀
19. 機智女法醫 20. 金宵大廈2 21. 金宵大廈2
《路再荒你在旁》 《今宵多珍重（粵）》 《今宵多珍重（國）》
連詩雅 譚嘉儀 谷婭溦
22. 金宵大廈2 23. 金宵大廈2 24. 金宵大廈2
《相愛萬年》 《伴我左右》 《Stand By Your Side》
李施嬅 JW王灝兒 鄭俊弘
25. 食腦喪B 26. 食腦喪B 27. 食腦喪B
《大志》 《大志（演員合唱版）》 《相信愛情》
吳浩康 何廣沛 郭子豪 方紹聰 HANA菊梓喬
28. 雙生陌生人 29. 雙生陌生人 30. 尚食
《身份對調》 《再說我願意》 《五味回憶》
何晉樂 孫漢霖 詹天文 吳若希
31. 尚食 32. 十八年後的終極告白2.0 33. 童時愛上你
《愛情許可證》 《色彩背面》 《一生找到你》
詹天文 張馳豪 潘靜文 孫漢霖
34. 回歸 35. 白色強人II 36. 痞子殿下
《一水兩方》 《Wish》 《我就是主角》
炎明熹 JW王灝兒 周嘉洛
37. 痞子殿下 38. 凶宅清潔師 39. 凶宅清潔師
《愛偏偏不可以》 《眾生頌》 《所有回憶都是潮濕的》
JW王灝兒 Little by little兒童合唱團 咖啡因公園
40. 夢華錄 41. 夢華錄 42. 黯夜守護者
《我就像從前》 《明天開始》 《輕輕一轉》
HANA菊梓喬 潘靜文 謝東閔
43. 美麗戰場 44. 美麗戰場 45. 下流上車族
《美麗戰場》 《沒法等你》 《一家人》
JW王灝兒 張馳豪 林敏驄 文凱婷
46. 下流上車族 47. 下流上車族 48. 下流上車族
《很久以前》 《想你》 《上車伴侶》
林敏驄 林敏驄 何晉樂
49. 下流上車族 50. 下流上車族 51. 超能使者
《一生何求》 《幸運是我》 《能者》
林智樂 蔡愷穎 鄭俊弘
52. 超能使者 53. 法證先鋒V 54. 法證先鋒V
《不悔的決心》 《天不會錯》 《再也不見》
HANA菊梓喬 鄭俊弘 谷婭溦
55. 法證先鋒V 56. 法證先鋒V 57. 輕‧功
《或者》 《道別昨天》 《輕輕放開》
王敏奕 黃宗澤 鄭俊弘
58. Hands Up 59. 聲夢JUNIOR 60. 聲夢傳奇2
《Hands Up》 《夢想這信仰》 《我超越我》
姚焯菲 鍾柔美 詹天文 文凱婷 冼靖峰 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂 《聲夢傳奇2》學員
61. J2收台歌 62. CP訓練營
《聽晚見唔見到你》 《Perfect Type》
張馳豪 JW王灝兒
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 最受歡迎 plt 入圍 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最受歡迎電視拍檔

今年最受歡迎電視拍檔有多達45組，有男女組合亦有男男組合，連節目中的拍檔主持亦有份獲提名。

1 愛．回家之開心速遞 吳偉豪 陳浚霆 焦浩軒 24 東張西望 朱凱婷 林溥來 (Patrick Sir)
2 青春本我 吳業坤 JW王灝兒 25 七線人棄王 程浩駿 林浩文 姚宏遠 鄭雋熹 陳俊堅
3 愛上我的衰神 胡鴻鈞 陳嘉慧 26 煮‧野食 Maria Cordero (肥媽) 陸浩明
4 愛上我的衰神 馬貫東 麥美恩 27 總有歌聲喺隔離 蕭正楠 區永權 伍仲衡
5 青春不要臉 丁子朗 戴祖儀 28 尋人記II 方東昇 黃曉瑩 李曉欣 黃靖婷
6 金宵大廈2 陳山聰 李施嬅 29 聲夢傳奇2 森 美 郭偉亮 (Eric Kwok) 陳奐仁
7 十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 陳山聰 30 意外步出 梁諾妍 施焯日 杜穎珊 馮子亮
8 童時愛上你 張振朗 高海寧 31 不正常愛情研究所 吳兆麟 胡敏芝 黃紫恩
9 回歸 郭晉安 陳 煒 32 鋪鋪Poker 郭偉亮 (Eric Kwok) 方力申
10 回歸 周嘉洛 吳偉豪 戴祖儀 游嘉欣 33 通靈之王 梁思浩 伍韻婷 王嘉慧
11 白色強人II 郭晉安 張曦雯 34 魔都女行 黃山怡 (糖妹) 谷婭溦
12 白色強人II 馬國明 胡定欣 唐詩詠 35 開心無敵獎門人 錢嘉樂 阮兆祥 麥美恩
13 白色強人II 陳 豪 郭柏妍 36 樓價有得估 鄭裕玲 周奕瑋 鄭衍峰
14 痞子殿下 周嘉洛 陳 瀅 JW王灝兒 朱敏瀚 張頴康 37 破解讀心理 松 明 黃庭鋒 陳聖瑜
15 美麗戰場 陳 瀅 劉佩玥 陳曉華 38 邊度都有外星人 陸 永 鄭子誠
16 美麗戰場 林盛斌(Bob) 劉佩玥 39 好聲好戲 阮兆祥 馮盈盈
17 下流上車族 林敏驄 江美儀 40 仨心友行3 黎諾懿 李佳芯 麥美恩 劉穎鏇
18 超能使者 陳展鵬 唐詩詠 陳山聰 劉穎鏇 林子善 41 港女野人 何泳芍 廖慧儀 胡美貽 陳若思
19 法證先鋒V 黃宗澤 王敏奕 42 全城一叮 林盛斌(Bob) 馮盈盈
20 法證先鋒V 袁偉豪 蔡思貝 43 星光熠熠耀保良 汪明荃 森 美
21 輕‧功 鄭子誠 歐瑞偉 韋家雄 王綺琴 寶珮如 44 黃金盛宴 Maria Cordero (肥媽) 李家鼎
22 流行都市 安德尊 彭慧中 45 香港小姐再競選 周奕瑋 鄭衍峰 黃庭鋒 林正峰
23 東張西望 區永權 陳庭欣
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常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap

圖片來源：tvb.com

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