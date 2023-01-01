萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣

萬千星輝頒獎典禮 2022｜龔嘉欣得罪陳瀅 冇份爭視后認愕然失望

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33歲龔嘉欣早前暗寸受TVB力捧的陳瀅，並表示：「我都係捱返嚟，19歲簽畀TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到而家都好感恩。」而令她參演的劇集《新四十二章》屢被抽起延播，連近日公佈的視后10強名單亦沒有她的名字，只入圍「最受歡迎電視女角色」。昨日（31日）播出的《東張西望》訪問她未能入圍視后的感受，她直認感到失望及愕然。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 龔嘉欣及陳瀅自日前傳不和後首度同場現身，但企到離行離迾，龔嘉欣沒有入圍視后，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」，陳瀅順利憑《美麗戰場》入圍視后，明顯先輸一仗。
龔嘉欣及陳瀅自日前傳不和後首度同場現身，但企到離行離迾，龔嘉欣沒有入圍視后，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」，陳瀅順利憑《美麗戰場》入圍視后，明顯先輸一仗。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 無份提名視后的龔嘉欣只入圍「最受歡迎電視女角色」，她當時哽咽在台上表示：「冇提名視后）唔代表冇實力。」
無份提名視后的龔嘉欣只入圍「最受歡迎電視女角色」，她當時哽咽在台上表示：「冇提名（視后）唔代表冇實力。」（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 未能入圍視后的感受，她直認感到失望及愕然。
未能入圍視后的感受，她直認感到失望及愕然。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

龔嘉欣坦言對是非感不悅

無份提名視后的龔嘉欣只入圍「最受歡迎電視女角色」，她當時哽咽在台上表示：「冇提名（視后）唔代表冇實力。」當日活動龔嘉欣與陳瀅同場零交流，陳瀅更疑對龔嘉欣「眼睥睥」而被指不和到出晒面！龔嘉欣昨晚（31日）於《東張西望》回應表示看到報導感到有些不開心，幸得身邊的朋友及前輩開解。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 上位中的陳瀅不停賣口乖，第一個講感言的她點名感謝高層珍姐和《痞子殿下》的監製。
上位中的陳瀅日前在無綫公佈提名活動不停賣口乖，第一個講感言的她點名感謝高層珍姐和《痞子殿下》的監製。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 對於未能入圍今屆視后，龔嘉欣坦言第一吓心諗：「點解會咁嘅？」
對於未能入圍今屆視后，龔嘉欣坦言第一吓心諗：「點解會咁嘅？」（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

龔嘉欣：失望係有嘅，第一吓知道都有啲愕然

對於未能入圍今屆視后，龔嘉欣坦言：「失望係有嘅，第一吓知道都有啲愕然，點解會咁嘅？但再過後諗嘅時候，咪再努力啲囉！自己再畀心機啲，再用心啲去做好每一件事，同埋有一點好重要，觀眾認唔認同你，觀眾覺得你做得夠唔夠好，呢點反而係我在意，同好着緊嘅嘢。」

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 龔嘉欣指今年會再努力啲！
龔嘉欣指今年會再努力啲！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

龔嘉欣唔揀陳瀅 睇好陳煒封后

龔嘉欣被問到視后心水人選，她未有選被指是大熱的陳瀅，反而選擇投6度入圍、不曾奪視后、今年好大機會又陪跑的陳煒，大讚她於《回歸》中的表現出色。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 龔嘉欣談到視后心水人選，她選擇投6度入圍、不曾奪視后的陳煒。
龔嘉欣談到視后心水人選，她選擇投6度入圍、不曾奪視后的陳煒。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

即睇龔嘉欣訪問：

龔嘉欣與陳瀅首度同場尷尬

上月無綫公佈十強名單活動當日，龔嘉欣及陳瀅自傳不和後首度同場現身，但企到離行離迾，龔嘉欣沒有入圍視后，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」，但陳瀅順利憑《美麗戰場》入圍視后，明顯先輸一仗。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 龔嘉欣沒有入圍視后，面黑黑。
龔嘉欣沒有入圍視后，面黑黑。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 早前傳出不和的陳瀅和龔嘉欣首次同台，企到離行離迾！
早前傳出不和的陳瀅和龔嘉欣首次同台，企到離行離迾！（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

陳瀅龔嘉欣同入圍最受歡迎電視女角色

在宣布入圍最受歡迎電視女角色後，早前傳出不和的陳瀅和龔嘉欣首次同台，二人中間隔著與陳瀅合作劇集《美麗戰場》的劉佩玥和蔣家旻，三人一上台就大曬姊她情深，令站在蔣家旻身邊的龔嘉欣被冷落，而在整個環節陳瀅和龔嘉欣並無任何交流。上位中的陳瀅不停賣口乖，第一個講感言的她點名感謝高層珍姐和《痞子殿下》的監製。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 龔嘉欣講到眼濕濕，江美儀卻在忍笑！
龔嘉欣講到眼濕濕，江美儀卻在忍笑！（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

龔嘉欣跌出視后十強：無提名唔代表無實力

到龔嘉欣講感言時，她意有所指地謂：「其實我覺得每個角色係套戲入面都好重要，冇提名唔代表冇實力。」到龔嘉欣講感言時，特地提起未有到場、跟她一樣未能晉級十強視帝視后的譚俊彥，指二人在《十八年後的終極告白2.0》中都是搏到盡的人。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 龔嘉欣：「無提名唔代表無實力。」
龔嘉欣：「無提名唔代表無實力。」（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

龔嘉欣表忠、講起樂小姐恩惠想喊 江美儀表情管理失效

之後重提昔日傷患時龔嘉欣更一度感觸到想喊：「我拍《殺手》時候嘅傷到今日仲睇緊物理治療，我隻手指尾永遠都係咁樣斷咗，早兩日喺樂小姐間房佢捉住我隻手傾偈時，佢都好心痛。同埋佢都同我講，我真係由10幾歲做到啱啱生日30幾歲，我都仲係TVB嘅娘家，你放心，我會一路做落去、去努力，因為呢度嘅資源好豐富。」不過旁邊的江美儀就表情甚趣怪。

萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 萬千星輝頒獎典禮 視帝 視后 最佳劇集 憑《回歸》入圍視后的陳煒，講到今次6次女主角提名時十分有感觸
憑《回歸》入圍視后的陳煒，講到今次6次女主角提名時十分有感觸（圖片來源：[email protected] (official)）

即睇《萬千星輝頒獎典禮2022》10強名單公佈：

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圖片來源：娛樂新聞台截圖、TVB《東張西望》截圖

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