萬千星輝頒獎典禮 2022｜龔嘉欣得罪陳瀅 冇份爭視后認愕然失望
龔嘉欣坦言對是非感不悅
無份提名視后的龔嘉欣只入圍「最受歡迎電視女角色」，她當時哽咽在台上表示：「冇提名（視后）唔代表冇實力。」當日活動龔嘉欣與陳瀅同場零交流，陳瀅更疑對龔嘉欣「眼睥睥」而被指不和到出晒面！龔嘉欣昨晚（31日）於《東張西望》回應表示看到報導感到有些不開心，幸得身邊的朋友及前輩開解。
龔嘉欣：失望係有嘅，第一吓知道都有啲愕然
對於未能入圍今屆視后，龔嘉欣坦言：「失望係有嘅，第一吓知道都有啲愕然，點解會咁嘅？但再過後諗嘅時候，咪再努力啲囉！自己再畀心機啲，再用心啲去做好每一件事，同埋有一點好重要，觀眾認唔認同你，觀眾覺得你做得夠唔夠好，呢點反而係我在意，同好着緊嘅嘢。」
龔嘉欣唔揀陳瀅 睇好陳煒封后
龔嘉欣被問到視后心水人選，她未有選被指是大熱的陳瀅，反而選擇投6度入圍、不曾奪視后、今年好大機會又陪跑的陳煒，大讚她於《回歸》中的表現出色。
即睇龔嘉欣訪問：
龔嘉欣與陳瀅首度同場尷尬
上月無綫公佈十強名單活動當日，龔嘉欣及陳瀅自傳不和後首度同場現身，但企到離行離迾，龔嘉欣沒有入圍視后，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」，但陳瀅順利憑《美麗戰場》入圍視后，明顯先輸一仗。
陳瀅龔嘉欣同入圍最受歡迎電視女角色
在宣布入圍最受歡迎電視女角色後，早前傳出不和的陳瀅和龔嘉欣首次同台，二人中間隔著與陳瀅合作劇集《美麗戰場》的劉佩玥和蔣家旻，三人一上台就大曬姊她情深，令站在蔣家旻身邊的龔嘉欣被冷落，而在整個環節陳瀅和龔嘉欣並無任何交流。上位中的陳瀅不停賣口乖，第一個講感言的她點名感謝高層珍姐和《痞子殿下》的監製。
龔嘉欣跌出視后十強：無提名唔代表無實力
到龔嘉欣講感言時，她意有所指地謂：「其實我覺得每個角色係套戲入面都好重要，冇提名唔代表冇實力。」到龔嘉欣講感言時，特地提起未有到場、跟她一樣未能晉級十強視帝視后的譚俊彥，指二人在《十八年後的終極告白2.0》中都是搏到盡的人。
龔嘉欣表忠、講起樂小姐恩惠想喊 江美儀表情管理失效
之後重提昔日傷患時龔嘉欣更一度感觸到想喊：「我拍《殺手》時候嘅傷到今日仲睇緊物理治療，我隻手指尾永遠都係咁樣斷咗，早兩日喺樂小姐間房佢捉住我隻手傾偈時，佢都好心痛。同埋佢都同我講，我真係由10幾歲做到啱啱生日30幾歲，我都仲係TVB嘅娘家，你放心，我會一路做落去、去努力，因為呢度嘅資源好豐富。」不過旁邊的江美儀就表情甚趣怪。
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