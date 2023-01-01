萬千星輝頒獎典禮 2022｜龔嘉欣得罪陳瀅 冇份爭視后認愕然失望

33歲龔嘉欣早前暗寸受TVB力捧的陳瀅，並表示：「我都係捱返嚟，19歲簽畀TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到而家都好感恩。」而令她參演的劇集《新四十二章》屢被抽起延播，連近日公佈的視后10強名單亦沒有她的名字，只入圍「最受歡迎電視女角色」。昨日（31日）播出的《東張西望》訪問她未能入圍視后的感受，她直認感到失望及愕然。