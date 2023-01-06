萬千星輝頒獎典禮2022

萬千星輝頒獎典禮2022 | TVB宣傳照P圖出事！網民：個設計批咗俾淘寶做？

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TVB每年一年一度的盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於周日（8日）隆重舉行，TVB早前亦發放了有份角逐主要獎項的藝人宣傳照。不過今次TVB宣傳照懷疑太過慳水慳力，光用P圖了事，搞到全部藝人都同背景顯得格格不入！

TVB宣傳照慳水慳力 P圖P出事

早前TVB發佈了有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》主要獎項的藝人宣傳照，位位女藝人都為宣傳照做悉心打扮，可是宣傳照出來的效果就強差人意，多張宣傳照都被P到與背景格格不入，非常奇怪！

萬千星輝頒獎典禮2022 未知是否因為各藝人都太繁忙，所以大合照就好似積木咁逐個對上去，非常奇怪
未知是否因為各藝人都太繁忙，所以大合照就好似積木咁逐個對上去，非常奇怪（圖片來源：官方提供）
萬千星輝頒獎典禮2022 女配角大合照都一樣，非常突兀！
女配角大合照都一樣，非常突兀！（圖片來源：官方提供）

汪明荃P到好似飲醉酒 江美儀變大叔姿勢？

除此之外，大部分照片都出現偏紅的情況，特別以汪明荃的宣傳照為例，身穿一身高貴晚裝裙的汪阿姐，塊面卻被P到好似飲醉酒一樣。部分女藝人更因為姿勢問題，搞到出來的效果變得非常滑稽，例如羅毓儀就成個人「凌空」咗；江美儀就突然變成抬高腳嘅大叔姿勢。

萬千星輝頒獎典禮2022 阿姐塊面被P到仲紅過條晚裝。
阿姐塊面被P到仲紅過條晚裝。（圖片來源：微博@TVB官方微博）
萬千星輝頒獎典禮2022 羅毓儀就變凌空
羅毓儀就變凌空！（圖片來源：官方提供）
萬千星輝頒獎典禮2022 江美儀就抬高腿變大叔姿勢！
江美儀就抬高腿變大叔姿勢！（圖片來源：官方提供）
萬千星輝頒獎典禮2022 有網民話高ling被P到好似坳柴，隻腳腫到似豬頭
有網民話高ling被P到好似坳柴，隻腳腫到似豬頭（圖片來源：官方提供）
萬千星輝頒獎典禮2022 黃翠如都被P到紅噹噹。
黃翠如都被P到紅噹噹。（圖片來源：微博@TVB官方微博）
萬千星輝頒獎典禮2022 賴慰玲都被P到唔貼地之餘，塊面都好紅！
賴慰玲都被P到唔貼地之餘，塊面都好紅！（圖片來源：微博@TVB官方微博）
萬千星輝頒獎典禮2022 其他女藝人都準備了兩套晚裝，鮑起靜就一個造型走天下
其他女藝人都準備了兩套晚裝，鮑起靜就一個造型走天下（圖片來源：官方提供）

網民：個設計批咗俾淘寶做？

不少網民喺宣傳照出街之後，都紛紛留言批評今次宣傳照處理得太「hea」太兒戲：「咩事，iPhone 都執得好過佢」、「高海寧係咪拗柴？隻腳腫到豬蹄咁嘅？」、「個設計唔通批左比淘寶做？」等。

萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：網民留言截圖）
萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：網民留言截圖）
萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：網民留言截圖）
萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：網民留言截圖）

常見問題

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圖片來源：微博@TVB官方微博、官方提供、網民留言截圖

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