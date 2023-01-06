萬千星輝頒獎典禮2022 | TVB宣傳照P圖出事！網民：個設計批咗俾淘寶做？
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TVB每年一年一度的盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於周日（8日）隆重舉行，TVB早前亦發放了有份角逐主要獎項的藝人宣傳照。不過今次TVB宣傳照懷疑太過慳水慳力，光用P圖了事，搞到全部藝人都同背景顯得格格不入！
TVB宣傳照慳水慳力 P圖P出事
早前TVB發佈了有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》主要獎項的藝人宣傳照，位位女藝人都為宣傳照做悉心打扮，可是宣傳照出來的效果就強差人意，多張宣傳照都被P到與背景格格不入，非常奇怪！
汪明荃P到好似飲醉酒 江美儀變大叔姿勢？
除此之外，大部分照片都出現偏紅的情況，特別以汪明荃的宣傳照為例，身穿一身高貴晚裝裙的汪阿姐，塊面卻被P到好似飲醉酒一樣。部分女藝人更因為姿勢問題，搞到出來的效果變得非常滑稽，例如羅毓儀就成個人「凌空」咗；江美儀就突然變成抬高腳嘅大叔姿勢。
網民：個設計批咗俾淘寶做？
不少網民喺宣傳照出街之後，都紛紛留言批評今次宣傳照處理得太「hea」太兒戲：「咩事，iPhone 都執得好過佢」、「高海寧係咪拗柴？隻腳腫到豬蹄咁嘅？」、「個設計唔通批左比淘寶做？」等。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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