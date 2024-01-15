萬千星輝頒獎典禮2023｜網民力數3大寒酸位 留言指似足謝師宴：都係圍威喂
TVB頒獎典禮睇落勁low budget 3大重點似足中學Grad din？
《萬千星輝頒獎典禮2023》今屆去咗澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，藝人們齊齊坐圓枱等拎獎睇表演。但有網民就認為呢種圓枱以及整個場面真係勁大陣「low budget味」。
第1，指出似同中學Grad din差唔多level咁，簡直真係一間普通公司圍威喂搞Annual dinner，完全無晒舊日嗰種星光熠熠的感覺！
第2，普遍公司Annual dinner起碼有嘢食，有獎抽，但網民指見到成班藝人淨係得個坐字，枱上得杯嘢飲，少少嘢食都無，睇落仲寒酸！
第3，昔日頒獎典禮主持都會有汪明荃、曾志偉、Do姐等，近呢2年已經唔見晒，今年仲要變成丁子朗，網民話就連主持都襯返。
網民：好過酒樓擺酒少少 成晚靠藝人叫囂撐場圍威喂
網民亦開Post討論，寫道：「好有百萬圓桌feel，成日聽到成個場冇聲，得啲友無啦啦X起哄圍威喂，成陣味真係好濃」、「只係好過酒樓擺酒少少」、「真係唔講上葡京以為邊間酒樓」、「人哋韓國sbs mbc 都係圍威喂，但唔會靠啲藝人叫囂撐場，似返個頒獎禮」、「冇睇tvb，但以前搞頒獎禮好似隆重好多，做咩而家搞到擺酒咁」、「自己公司annual dinner個場都大過佢」、「今年係上葡京搞酒樓feel，同廠入面有佈景舞台真係差勁遠」、「樓底勁矮，空間感好迫，即刻覺得好低級」、「出年搵間放得落二，三十人嘅房搞就算啦」、「annual dinner但唔見有嘢食」、「似聯歡晚會」、「我見同人哋d婚禮會場好似仲靚少少」。
有網民力撐：TVB自己台搞頒獎典禮緊係圍威喂啦
不過都有網民唔認同，指自己台搞頒獎典禮緊係圍威喂啦，唔通叫埋對台ViuTV上嚟咩，又指TVB頒獎典禮其實真係TVB的Annual dinne：「本身就係TVB嘅Annual dinne」，又有網民指今次唔駛錢已經好好：「唔駛用自己錢攪仲想點」、「mc遲下開show都係呢到啦，最重要個場係贊助嚟」、「又唔係金像獎好正常啫」、「今年係最好睇一年」。
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