萬千星輝頒獎典禮2023｜TVB唔只欠龔嘉欣1個視后！盤點5位網民戥唔抵藝人
萬千星輝頒獎典禮2023｜盤點7位網民戥佢唔抵藝人
1）龔嘉欣 《靈戲逼人》捧蛋收場
34歲龔嘉欣（Katy）加入無綫16年，曾在2016年憑《幕後玩家》奪得「最佳女配角」獎，及在2020年憑《殺手》及《香港愛情故事》分別奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎，不過始終與視后無緣，今次她憑《靈戲逼人》打入視后5強，但最終仍捧蛋而回，令不少網民大感惋惜，更有網民特別開Po指《靈戲逼人》應該值得更多，引起網民熱烈討論說︰「龔嘉欣雖敗猶榮」、「其實想龔嘉欣李施嬅拎多過佘詩曼」、「《靈戲逼人》其實都幾好睇」、「呢套吸引到我阿婆晚晚追」、「《靈戲逼人》真係遺珠」等。
2）傅嘉莉 恨獎恨到出面
39歲傅嘉莉入行21年，前年曾以《凶宅清潔師》入圍視后，在2023年她先後演出《廉政狙擊》、《一舞傾城》和《香港人在北京》，演技都備受網民讚賞，更憑《香港人在北京》「芬妮」一角打入「最佳女配角」最後5強，她在賽前曾表示恨攞獎恨到出面，但最後仍輸給了《新聞女王》高海寧，令不少支持她的網民都大跌眼鏡。
3）李施嬅 傳為爭視后兩度延婚
曾獲得「最受歡迎電視女角色」獎的42歲李施嬅（Selena）演技早獲觀眾認同，今次第8度入圍視后，她在紅地氈上接受訪問時，已講到當晚因工作過勞以致發燒病倒，但仍撐住病體出席頒獎禮，更有傳她為爭視后而兩度延期赴美完婚，但最後都係失落而回，不少網民都戥佢唔抵，更有網民開po勸她：「TVB《金宵》已經欠你一個交代，《新聞》又欠你一個交代，我係你就唔再幫TVB拍劇！」
4）黃智雯 傳曾獲TVB以「視后」誘續約
41歲的黃智雯（Mandy）於2007年參選港姐入圍最後五強後加入TVB，至今已經入行16年，參演過的電視作品超過40部，演技備受肯定，不但於2012年奪「飛躍進步女藝員」，2017年更獲頒「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，可惜至今依然未登上過視后寶座，令不少網民都戥佢唔抵，直言「TVB欠佢一個視后」。去年7月曾經爆出她即將與TVB約滿，當時有消息指TVB以「視后」獎項作利誘亦不為所動，最終黃智雯於同年12月在社交平台宣布離巢TVB，結束與TVB長達16年的賓主關係。
5）朱千雪 轉做Law界女神
35歲的朱千雪（Tracy）不但是「民選港姐冠軍」，亦係「民選視后」，2016年她飾演《EU超時任務》「Madam Ling」一角，曾大受觀眾喜愛，並打入視后最後5強，很可惜最後仍敗給了《城寨英雄》的胡定欣，當時曾有網民在討論區開Po直指「TVB欠朱千雪一個視后」，不過現在朱千雪已急流勇退轉投法律界，升呢做幸福人妻，並已成功陀B，相信以後都難有機會再返TVB拍劇。
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