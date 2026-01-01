萬千星輝頒獎典禮2025 ｜ 羅子溢直播獲老婆驚喜示愛！楊茜堯一句甜爆全場？
羅子溢直播拉票 楊茜堯突入高調示愛
頒獎禮戰況激烈，一眾候選人奇招盡出！視帝呼聲極高的羅子溢，日前便聯同劇集《金式森林》的演員陳曉華、何廣沛及陳浚霆齊齊開直播為劇集及個人獎項拉票。直播期間，羅子溢太太楊茜堯突然「聲音」突襲，驚喜現身直播間為老公打氣，她坦言自己是《金式森林》的忠實粉絲，更高調示愛：「我年年都係投畀老公，唔只係今年。」愛的宣言一出，羅子溢立即心花怒放，全程笑不攏嘴，場面極度溫馨！除了有老婆加持，一班演員亦相當落力，更拍攝多段「拉票片」，還原近期網絡大熱的撒嬌動作，可愛又爆笑的模樣成功吸引粉絲關注。
吳業坤黃庭鋒盼創雙飛躍傳奇 坤哥：攞咩獎都唔緊要
除了視帝視后競爭白熱化，「飛躍進步男藝員」的戰況同樣激烈！分別是第六度及第七度提名「男飛躍」的黃庭鋒與吳業坤，今年決定同心協力一齊拉票，更坦言希望可以再創「雙飛躍」傳奇。吳業坤在訪問中表示：「我希望可以喺電視上面拎到一個獎項，攞咩都唔緊要。今日我哋出嚟拉票，都係互相支持，同埋有一年咪有雙飛躍嘅，如果今年都係咁就皆大歡喜。」而黃庭鋒亦對今年獲獎充滿信心，他表示今年有多部作品推出，包括首次擔正男主角的《富貴千團》，以及《麻雀樂團》和《巨塔之后》，角色都非常有發揮，因此非常渴望能夠得獎，為自己的演藝事業再創高峰。
張曦雯王敏奕靚相吸睛 黃宗澤殺入旺角派福利
大會日前發布十強候選人的場刊照，一眾女星爭妍鬥麗，當中以張曦雯與王敏奕的造型最為搶鏡！張曦雯以一身性感戰衣大晒逆天長腿和纖腰，力爭首個視后寶座；而王敏奕則以一身Cyber Pink Lady造型上陣，嘟嘴拉票的模樣相當可愛。除了拍攝靚相，不少藝人更選擇親身落區與市民互動。憑《新聞女王2》殺入「最佳男主角」十強的黃宗澤，早前便驚喜現身旺角街頭大派應援物品，吸引大批市民圍觀，場面極之熱鬧。另外，戴祖儀、何廣沛、陳浚霆等人亦四出「派福利」，希望能爭取到更多觀眾手上的神聖一票，為頒獎禮作最後衝刺。
藝人奇招拉票引熱議 網民激讚創意十足
隨著頒獎禮日子逼近，各路候選人的拉票活動亦引發網民熱烈討論。不少網民大讚《金式森林》演員們還原網絡熱爆撒嬌動作的拉票片「可愛又爆笑」，認為他們團結又有心思。而黃宗澤突襲旺角派福利的舉動，更被網民指「超親民」，成功製造墟冚場面，引來廣泛報道。另外，憑綜藝節目《女神配對計劃》入圍飛躍獎的葉蒨文及曾展望，分別拍攝「真‧飛躍」及「細眼變大眼」的創意短片，其啜核的構思和逗趣的表情亦成功引起網民關注，大讚他們創意十足，為緊張的獎項爭奪戰增添不少歡樂氣氛。