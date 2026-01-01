萬千星輝頒獎典禮2025 ｜ 羅子溢直播獲老婆驚喜示愛！楊茜堯一句甜爆全場？

《萬千星輝頒獎典禮2025》舉行前夕，視帝大熱羅子溢與劇組開Live拉票，竟獲太太楊茜堯驚喜「突襲」直播間公開示愛，場面超甜蜜！當楊茜堯講出撐老公金句後，羅子溢更是全程冧爆甜笑，究竟楊茜堯說了什麼讓他心花怒放？而其他候選人為爭獎又各出什麼奇招？