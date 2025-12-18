萬千星輝頒獎典禮2025｜宣傳片晒演技！張振朗打到飛起 陳自瑤姚子羚爆「叛變姊妹情」？

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮 2025》日前釋出首條宣傳片，場面極震撼！片中集結陳展鵬、張振朗、傅嘉莉、陳自瑤等多位十強候選人，上演連場激鬥與內心戲，張振朗與黃庭鋒打到飛起，陳自瑤與姚子羚更上演「金錢版宮心計」，短短一分鐘已戲味極濃，究竟這場「前哨戰」暗藏甚麼玄機？