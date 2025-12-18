萬千星輝頒獎典禮2025｜宣傳片晒演技！張振朗打到飛起 陳自瑤姚子羚爆「叛變姊妹情」？
宣傳片首播即掀熱話 張振朗黃庭鋒打到飛起
短短一分鐘的宣傳片以「影像可以由科技打造，但係感動只能夠由人心創造」作開場白，隨即展開四場充滿張力的好戲。當中以張振朗與黃庭鋒的拳腳對壘最為激烈，兩人打到飛起，拳拳到肉的畫面充滿視覺衝擊。另一邊廂，何廣沛與陳楨怡則上演一段浪漫唯美的愛情故事，畫面相當精緻。而陳自瑤與姚子羚更大玩「金錢版宮心計」，上演一幕「叛變姊妹情」，充滿戲劇性；最後由傅嘉莉與陳展鵬壓軸登場，演繹「流落版花樣年華」，陳展鵬一個眼神已張力十足，傅嘉莉更是喊出「感動年華」，演技大爆發，為頒獎禮帶來超強「戲」勢。
導演吳鏡輝解畫 激讚演員「用生命演活」
為配合今年大會主題「貪新‧不忘舊」，宣傳片強調人與科技的融合，但核心始終是向演員的專業與堅持致敬。據悉，台前幕後足足花了兩天時間拍攝，誠意十足。系列宣傳片主創導演吳鏡輝受訪時，特別感激所有藝人度期拍攝，並希望藉此帶出他們演技的強項。他強調科技無法取代真實的演技，正如宣傳片中所言：「拳腳之間，真身承受，投入所有能量，每一吓心跳，都係由演員用生命演活」。吳鏡輝更透露，今次只是頭炮，之後還會有四條長約30秒的「加長版」故事，讓觀眾看個夠。
頒獎禮1月澳門舉行 12大獎項10強名單率先睇
《萬千星輝頒獎典禮 2025》將於明年1月4日（星期日）在澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，早前大會已於12月15日公布了12個獎項的10強名單，競爭相當激烈。率先出爐的10強名單包括：「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」及「最佳電視歌曲」，一眾候選藝人已進入最後直路，為爭奪獎項作最後衝刺。
8星盛裝華麗登場 龔嘉欣壓軸現身揭序幕
宣傳片結尾，畫風一轉，8位有份演出的藝人包括陳展鵬、張振朗、傅嘉莉、陳自瑤、何廣沛、黃庭鋒、陳楨怡及姚子羚，齊齊換上華麗晚裝，在鎂光燈下開心互動拍照，星光熠熠。去年視后得主龔嘉欣亦有驚喜現身，為整個頒獎禮揭開完美序幕。片末一句「呢一晚，佢哋以最耀眼嘅姿態，聚集埋一齊，以作品回饋觀眾對佢哋嘅期望，呢個真正由人同科技一齊創造嘅表演，正式展開」，預告了一場星光璀璨的演藝界盛事即將來臨，令人期待。