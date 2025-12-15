萬千星輝2025飛躍女藝員十強出爐 五強得獎預測 葉蒨文成大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍進步女藝員十強名單正式出爐，29位女藝人激烈競逐最終只有10位成功入圍。當中葉蒨文憑四項作品入圍成為大熱門選，戴祖儀和陳楨怡亦憑出色表現躍升預測五強名單。業界分析指出，今屆競爭異常激烈，五強得主花落誰家備受關注。