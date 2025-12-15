萬千星輝2025飛躍女藝員十強出爐 五強得獎預測 葉蒨文成大熱
葉蒨文四項作品入圍人氣急升
葉蒨文今年表現搶眼，憑《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》及《英雄召集：超級電競大派對》四項作品成功入圍十強。她在長壽劇《愛．回家之開心速遞》中的演出備受觀眾喜愛，角色討喜度極高，加上參與多個綜藝節目展現不同面貌，令她人氣急升成為今屆大熱門選。分析認為她憑藉高曝光率和觀眾緣，在五強預測中佔有一席之地。
戴祖儀《刑偵12》表現獲業界認可
戴祖儀同樣以四項作品入圍十強，包括《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》及《英雄召集：超級電競大派對》。她在重頭劇《刑偵12》中的表現獲得業界一致認可，演技較以往有明顯進步，角色塑造更加立體。加上她在不同類型節目中都有不俗發揮，展現了多元化的表演能力，令她在五強預測中排名前列。
陳楨怡兩套重頭劇證明實力
陳楨怡憑《巨塔之后》和《新聞女王²》兩套重頭劇成功入圍十強。她在兩套高質素劇集中都有出色發揮，特別是在《巨塔之后》中的角色演繹獲得觀眾好評，證明了她的演技實力正在穩步提升。雖然入圍作品數量較其他競爭對手少，但質量極高，令她在五強預測中仍然佔有重要位置。
何沛珈多元化發展搶眼表現
何沛珈憑《東張西望》、《戀上西沙》、《健康新聞報道》及《第十五屆全國運動會》四項作品入圍十強。她在新聞節目《東張西望》中的表現備受讚賞，主持功力日漸成熟，加上參與劇集和體育節目展現多元化發展。她的專業表現和親和力令她在觀眾心中留下深刻印象，在五強預測中同樣不容小覷。
關嘉敏綜藝節目表現突出
關嘉敏憑《奔跑吧！勇敢的女人們》、《麻雀樂團》及《女神配對計劃》三項作品入圍十強。她在綜藝節目中的表現特別突出，展現了活潑開朗的性格和良好的綜藝感，令觀眾眼前一亮。雖然入圍作品數量相對較少，但她在每個節目中都有搶眼表現，令她在五強預測中仍有一定競爭力。
網民熱議五強預測結果
十強名單公布後，網民紛紛在社交平台討論五強預測結果。「葉蒨文今年真係好搶鏡，四個作品入圍實至名歸」、「戴祖儀喺《刑偵12》嘅表現真係有進步，值得獲獎」、「陳楨怡兩套大劇都有佢份，競爭力好強」。亦有網民認為何沛珈和關嘉敏同樣值得關注，「何沛珈喺《東張西望》做得好好，應該有機會入五強」。部分網民則表示今年競爭太激烈，「10個人爭入五強，真係好難預測邊個會突圍而出」。
五強得獎預測分析
戴祖儀 刑偵12、一日打工限定、寵你一世、英雄召集：超級電競大派對
陳楨怡 巨塔之后、新聞女王2
葉蒨文 愛．回家之開心速遞、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽、英雄召集：超級電競大派對
何沛珈 東張西望、戀上西沙、健康新聞報道、第十五屆全國運動會
關嘉敏 奔跑吧！勇敢的女人們、麻雀樂團、女神配對計劃