萬千星輝2025｜司儀大變陣！TVB棄用一位制起用四大主持 3位新手首度挑戰

《萬千星輝頒獎禮2025》即將於1月4日在澳門盛大舉行，TVB正式公布今年頒獎禮的司儀陣容，竟然一口氣起用四位主持人！更令人驚喜的是，當中有三位都是首次擔任頒獎禮司儀，包括車婉婉、何沛珈及鄭衍峰，加上經驗豐富的陸浩明組成「四大司儀」。這個決定意味著TVB正式告別過去三年的「一位司儀制」，重新回到多人主持的傳統模式。