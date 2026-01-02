萬千星輝2025｜司儀大變陣！TVB棄用一位制起用四大主持 3位新手首度挑戰
廣告
《萬千星輝頒獎禮2025》即將於1月4日在澳門盛大舉行，TVB正式公布今年頒獎禮的司儀陣容，竟然一口氣起用四位主持人！更令人驚喜的是，當中有三位都是首次擔任頒獎禮司儀，包括車婉婉、何沛珈及鄭衍峰，加上經驗豐富的陸浩明組成「四大司儀」。這個決定意味著TVB正式告別過去三年的「一位司儀制」，重新回到多人主持的傳統模式。
TVB棄用一位司儀制 重回四人主持黃金陣容
自2022年開始，TVB頒獎禮一直採用單人司儀制度，分別由周奕瑋、丁子朗及陳懿德獨挑大樑。然而今年TVB決定重新啟用多人主持模式，安排車婉婉、陸浩明、何沛珈及鄭衍峰四位藝人共同擔任司儀。這個轉變顯示TVB希望透過多元化的主持風格，為觀眾帶來更豐富的視聽體驗，同時分散單一司儀的壓力，確保頒獎禮能夠順利進行。
車婉婉何沛珈鄭衍峰首度挑戰 主持功力備受考驗
今年四位司儀中，車婉婉、何沛珈及鄭衍峰都是首次擔任萬千星輝頒獎禮司儀，對他們來說絕對是一個重大挑戰。雖然三人都是TVB的資深藝人，平日經常主持不同類型的節目，擁有豐富的主持經驗和深厚功力，但頒獎禮作為TVB年度最重要的盛事，現場直播的壓力和要求與一般節目截然不同。他們需要在數小時的直播中保持最佳狀態，處理各種突發情況，同時與其他三位司儀配合默契。
陸浩明經驗豐富坐鎮 四人組合令人期待
在四位司儀中，陸浩明是唯一擁有頒獎禮主持經驗的成員，他的加入為整個司儀團隊提供了穩定的支撐力量。陸浩明一直以來都以專業和幽默的主持風格深受觀眾喜愛，相信他能夠在關鍵時刻發揮領導作用，協助其他三位新手司儀適應頒獎禮的節奏。四位司儀各有不同的個人特色和主持風格，車婉婉的親和力、何沛珈的活潑、鄭衍峰的穩重，加上陸浩明的經驗，組合起來有望為觀眾帶來耳目一新的主持效果。
頒獎禮澳門舉行 各大獎項競爭激烈
《萬千星輝頒獎禮2025》將於1月4日在澳門舉行，各個獎項的十強名單及「最佳男、女新人」五強名單早前已經公布，競爭相當激烈。今年的頒獎禮不僅在司儀安排上有所創新，相信在獎項設置和節目編排方面也會有驚喜元素。四位司儀將要在這個重要場合中展現他們的專業水準，為整個頒獎禮增添更多看點和話題性，讓觀眾在欣賞得獎者風采的同時，也能享受到精彩的主持表演。
圖片來源：車婉婉IG、何沛珈IG、鄭衍峰IG、TVB、《萬千星輝頒獎典禮2023》、《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期