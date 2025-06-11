萬梓良22歲仔做校園歌手型爆登場 靚仔樣被指撞樣吳卓羲同王力宏
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67歲萬梓良2022年與細17歲內地空姐郭明黎結婚，並於翌年誕下兒子萬大千，兼定居於內地。22歲萬大千現時就讀於湖南中南大學，熱愛唱歌嘅佢早前更參加埋《中南大學2025校園歌手大賽》，當日以一身型爆造型登場嘅萬大千更因超高顏值成為網民熱議焦點，更被網民大讚靚仔樣與吳卓羲同王力宏有幾分相似！
萬大千校園歌唱比賽型爆登場
萬大千於5月底參加了《中南大學2025校園歌手大賽》，並佢以一首自創歌曲《荒野之花》出戰，展現了不凡的音樂實力。萬大千當日身穿簡約白Tee和牛仔褲，不過除低眼鏡後就被大讚顏值飆升，氣場更完全唔輸專業藝人！雖然萬大千最後無緣三甲，但係絕佳嘅颱風仍獲頒發「優秀歌手」嘅稱號。
萬大千更被網民指撞樣吳卓羲同王力宏：「這是萬梓良的兒子？長大之後這麼帥啊」、「感覺是吳卓羲和王力宏的混合」、「才華型帥哥可以出道了」、「是唱歌好聽版的吳卓羲」等。
萬大千「仔大18變」完全唔同樣
有鑑於萬梓良十分抗拒兒子進入演藝圈，因此萬大千過去甚少公開露面。2021年萬梓良為佢慶祝18歲生日時，當時萬大千仲戴住眼鏡，樣貌略顯青澀。當時萬大千更獲爸爸贈予一塊金屬牌，並感動寄語兒子：「你將來有什麼成就，你自己雕刻上去。那時候老爸在天上看著，一定看見你，你是我唯一的兒子，我一定看著你。」
不過早前現身校園歌手比賽嘅萬大千就完全脫胎換骨，無論是造型還是台風都星味濃厚，「仔大18變」嘅萬大千更獲唔少網民力讚可以出道！
網民熱議與萬梓良健康引關注
比賽過後，網民對萬大千的表現讚不絕口，許多人寄語這位星二代未來能大展拳腳，並好好照顧父親萬梓良。現年67歲的萬梓良近年僅靠登台維持生計，不過佢就因遺傳性糖尿病健康欠佳，除咗曾試過於登台期間腳軟向後跌外，更需一度停工休養。儘管如此，他仍堅持工作，只為支持兒子成才。網民感慨萬梓良的付出，同時希望萬大千能早日成名，讓父親安心。
撰文：東方新地圖片來源：影片截圖、小紅書圖片、微博@Ron吳卓羲、ig@wangleehom資料或影片來源：原文刊於新假期