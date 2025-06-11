萬梓良22歲仔做校園歌手型爆登場 靚仔樣被指撞樣吳卓羲同王力宏

67歲萬梓良2022年與細17歲內地空姐郭明黎結婚，並於翌年誕下兒子萬大千，兼定居於內地。22歲萬大千現時就讀於湖南中南大學，熱愛唱歌嘅佢早前更參加埋《中南大學2025校園歌手大賽》，當日以一身型爆造型登場嘅萬大千更因超高顏值成為網民熱議焦點，更被網民大讚靚仔樣與吳卓羲同王力宏有幾分相似！