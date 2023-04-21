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65歲萬梓良當眾強吻女歌迷被鬧爆上熱搜 屢次熱情攬女惹爭議

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65歲的萬梓良近年長居內地，除了頻頻在內地登台賺錢，亦緊貼潮流經常更新社交網站保持人氣。日前萬梓良就上載一段影片分享自己近況，從片中可見萬梓良熱情強吻女歌迷，影片一公開瞬間惹來網民熱議。

65歲萬梓良當眾熱情強吻女歌迷

萬梓良日前於社交平台上傳了一段影片分享自己近況，並寫道：「朋友們你們想我了麼」。片中萬梓良於登台後與粉絲們合照，左擁年輕男士，右抱年輕貌美女的膊頭，對著鏡頭笑得非常燦爛的萬梓良心情極好，合照期間更突然當眾錫女方的頭！

萬梓良 一開始都正正經經合照。
一開始都正正經經合照。（圖片來源：抖音@萬梓良（萬子哥））
萬梓良 突然萬梓良就錫落女歌迷到！
突然萬梓良就錫落女歌迷到！（圖片來源：抖音@萬梓良（萬子哥））

影片一出被鬧爆上熱搜

影片一出，不少網民都對萬梓良的行為太過分，紛紛留言鬧爆萬梓良：「油膩惡心」、「為老不尊，莊重些」、「你簡直是無法無天」、「以前喜歡的明星之一，唉，名聲都是自己敗壞的」等。

萬梓良
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
萬梓良
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

屢次熱情攬女惹爭議

萬梓良熱情攬女已經不是第一次，去年就有網民上傳一段萬梓良在上台前綵排的片段。從片段中可見，身穿灰色大衣的萬梓良非常熱情，旁邊更有一名妙齡女子為他伴舞。萬梓良越唱越興奮，突然就攬住女方一起跳舞，嚇親對方，搞到對方表情都非常尷尬，不過依然沒有影響萬梓良的興致，繼續攬住唱完整首歌。

萬梓良 本身萬梓良同伴舞女子都有段距離
本身萬梓良同伴舞女子都有段距離（圖片來源：微博@扒圖內醬）
萬梓良 唱得興起嘅萬梓良突然拉對方入懷，搞到對方表情都非常驚恐。
唱得興起嘅萬梓良突然拉對方入懷，搞到對方表情都非常驚恐。（圖片來源：微博@扒圖內醬）
萬梓良 萬梓良仲要不停望住對方，對方都忍唔住係咁避開佢眼神。
萬梓良仲要不停望住對方，對方都忍唔住係咁避開佢眼神。（圖片來源：微博@扒圖內醬）

近年屢傳出現精神異常

此外，近年萬梓良亦屢次被傳出身體不適，甚至出現精神異常的問題。例如去年當萬梓良在內地接受核酸檢測時，萬梓良一直拿著手機自拍，由醫護人員為他採樣，他盡最大努力誇張地擘大喉嚨，完成後都沒有戴回口罩，即時擰轉身握實拳頭，向正在排隊的市民振臂高呼激動大叫：「深圳加油！加油！加油！加油！」，嚇親在場多位市民。

萬梓良 影片一開始，萬梓良好有型咁對住排隊中的市民直豎姆指。
影片一開始，萬梓良好有型咁對住排隊中的市民直豎姆指。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良對住鏡頭狂講加油。
萬梓良對住鏡頭狂講加油。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良抽取深喉唾液樣本時，好用力擘大喉嚨。
萬梓良抽取深喉唾液樣本時，好用力擘大喉嚨。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良做完檢測口罩唔戴就顧住邊自拍邊咆哮。
萬梓良做完檢測口罩唔戴就顧住邊自拍邊咆哮。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良愈嗌就愈大聲，仲肉緊到握晒拳頭。
萬梓良愈嗌就愈大聲，仲肉緊到握晒拳頭。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良的熱血行為嚇親後面幾位正在排隊的哥哥仔，不過好彩仍有一班身穿似是酒店或餐廳制服的市民肯睬吓佢。
萬梓良的熱血行為嚇親後面幾位正在排隊的哥哥仔，不過好彩仍有一班身穿似是酒店或餐廳制服的市民肯睬吓佢。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@萬梓良

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