萬眾同心公益金｜盤點7大重點 劉佩玥唱到七情上面 魔音天團被讚有女團風範

《萬眾同心公益金》今晚於將軍澳電視廣播城盛大舉行，超過70位歌手及藝員輪流登場，為「公益金及時雨基金」籌募善款。除了連串音樂表演成為焦點外，多個環節亦引發網民熱烈討論，以下為大家盤點今晚《萬眾同心公益金》最受矚目的各大焦點！