萬眾同心公益金｜盤點7大重點 劉佩玥唱到七情上面 魔音天團被讚有女團風範
1. 許志安真唱勵志金曲獲網民激讚唱功
許志安今晚率先登場，以一連串勵志歌曲為慈善晚會打響頭炮，獻唱《一步一生》、《信天翁》等經典作品。網民紛紛留言大讚其唱功依然在線，有人形容為「率先安歌為公益」，認為許志安的現場演繹功力深厚，真唱水準令人折服。整段演出情感飽滿，為籌款晚會注入強大正能量。
2. MISS CHAN CHAN合唱團Acapella演繹經典金曲
由陳潔靈領軍的「MISS CHAN CHAN 合唱團」同樣成為焦點，成員包括周志康、羅天宇、糖妹、黃建東、關嘉敏、林沚羿、侯雋熙、李茵彤、劉佩玥、劉展霆、羅毓儀及莫家淦，陣容鼎盛。合唱團以Acapella無伴奏形式一連演繹兩首金曲《紅日》及《千個太陽》，展現出截然不同的音樂魅力，令現場觀眾耳目一新。
3. 張與辰帶領小朋友大跳經典粵語歌串燒
張與辰以「辰之CANTOPOP」環節帶領一班小朋友載歌載舞，串燒多首跨年代經典粵語歌曲，包括張國榮的《追》、Beyond的《情人》、鄭秀文的《Chotto 等等》、劉德華的《一起走過的日子》、張學友的《頭髮亂了》及《每天愛妳多一些》、郭富城的《愛的呼喚》、林憶蓮的《傾斜》以及王菲的《流非飛》。小朋友們活力十足的舞步配合經典旋律，畫面溫馨又充滿感染力。
4. 陳庭欣戰鬥格造型大曬性感事業線
擔任大會司儀之一的陳庭欣今晚以戰鬥格造型上陣，大曬性感事業線，成為直播期間網民熱議焦點。她與森美、區永權、阮浩棕及潘靜文組成司儀團隊，合力帶動現場氣氛。不少網民在社交平台留言表示「睇到眼都唔捨得眨」，亦有人大讚陳庭欣狀態極佳，為慈善晚會增添話題性。
5. 魔音天團被讚有女團風範莊子璇倪樂琳站C位
由宋宛穎、倪樂琳、莊子璇、倪嘉雯、喬美莎、盧映彤、王汛文、郉慧敏、李尹嫣、穎喬、俞可程、鄧凱文及廖慧儀等組成的「魔音·天團」分兩隊出場。第一隊成員穿上露纖腰及長腿的白色服裝，大唱新歌《Turn my magic on》，跳舞整齊度超出預期，網民紛紛表示「有女團感覺」。其中莊子璇和倪樂琳被指有C位風範，第二首則唱出《Lucky Star》，氣場十足。
6. Chantel黃博超班演繹獨唱歌曲
姚焯菲（Chantel）獻唱《想飛之內心獨白》，以清澈嗓音演繹出歌曲中的細膩情感；黃博則超班唱出《靈魂上演》，兩位年輕歌手各自以獨唱形式撐起舞台，展現新生代實力。網民留言指「Chantel把聲好靚」、「黃博唱功進步好大」，認為兩人的表現為整晚節目增添不少驚喜。
7. 俄羅斯舞團尺度極大嚇窒全場網民
壓軸登場的俄羅斯舞團身穿牛仔短裙，以性感造型大跳俄式舞蹈，不停在地板上彈來彈去，動作幅度極大，尺度之高令觀眾目瞪口呆。網民反應兩極，有人留言「嚇窒」、「公益金幾時變咗呢個風格」，亦有人大讚「好有活力好精彩」，相關片段迅速在社交平台瘋傳，成為今晚節目最具話題性的環節。
網民讚節目誠意十足紛紛響應捐款
節目直播期間，網民反應熱烈，不少人留言表示「今年陣容好強」、「好耐無睇過咁有誠意嘅慈善騷」。有觀眾特別欣賞許志安的真唱環節，亦有人被小朋友的經典歌串燒打動，表示「聽到張國榮嗰首《追》即刻眼濕濕」。社交平台上不少網民表示已即時捐款支持「公益金及時雨基金」，希望為有需要人士出一分力。