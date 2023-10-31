萬聖節10大性感女星逐個睇！有TVB新晉小花火辣突圍 女團成員大方洩春光
萬聖節10大性感女星逐個睇
1.區明妙 露肩又曬腿
「港版子瑜」區明妙今年去勻兩大主題樂園大玩萬聖節活動，同時她亦連換兩套一黑一白的簡約造型，其中黑色的小魔女造型輕露香肩和纖腰，白色的「魔雪奇緣世界」造型則配上牛仔熱褲，大騷美腿。
2.屯門娜娜 變身「麥當奴嬸嬸」
屯門娜娜（Na Na）日前率先分享了一身低胸又露腰的紅黃相間造型，並表示：「偶遇嗎，派糖給你！」相信正在扮演女版「麥當奴叔叔」，仲將全個粉紅色頭染成鮮紅色，相當認真。
3.Marf 跳舞露Bra邊
女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）今次萬聖節造型主要重點都在妝容上，但她身上的低胸紅色上衫同樣吸睛，在她其後分享的跳舞片中，她更不經意地露出淺灰色的Bra邊，型格又性感。
4.簡淑兒 暗黑版愛麗絲
簡淑兒（Jessica）今年與陳婉衡等好友一同以童話主題造型慶祝萬聖節，其中簡淑兒扮演暗黑版愛麗絲，藍白色的衣著表面清純，但亦有穿著高筒白色絲襪，曬出「絕對領域」。
5.陳婉衡 漁網版白雪公主
陳婉衡（Alycia）就著上漁網絲襪，扮演暗黑版白雪公主，自拍時更以高抄角度大曬事業線，性感滿分！
6.三上悠亞 粉嫩Barbie＋兔仔
前AV女優三上悠亞在今個萬聖節先後扮了Barbie和兔仔等多款造型，都係主打可愛的粉色路線，亦有穿著小背心和短裙，大騷飽滿上圍和白滑美腿。
7.黃瀅仴 火辣突圍
年僅22歲的TVB新晉小花黃瀅仴（Verena），憑著今次性感的萬聖節造型意外地人氣急升，只見她在社交網連環曬出了一白一黑兩款萬聖節造型，都非常性感惹火，引來不少網民讚賞。
8.羅曼菲 噴血俏護士
工展小姐冠軍出身的羅曼菲（Mangie），近年拍過不少ViuTV節目，身形一向惹火的她今年萬聖節亦性感上陣，穿著Deep V短裙扮演火辣俏護士，大騷深長事業線和美腿，成功睇到網民噴晒血！
9.孫慧雪 恐怖雙頭富江
靚媽孫慧雪就著上校服白襪仔，扮演cosplay伊藤潤二恐怖漫畫女主角「富江」，仲神還原埋「兩個頭」的恐怖場景，重點係雪雪雖然已是41歲兩子之母，但扮演學生妹，仍然充滿少女味！
10.DJ Soda 展現S曲線
一向以性感形象示人的DJ Soda，今次萬聖節就變身蜘蛛俠，著上一身緊身的蜘蛛俠戰衣，將她的完美S曲線表露無遺，她更拍片做出在浴缸擘腿、出浴、趴床等動作，密實得來又好性感。
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