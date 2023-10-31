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萬聖節10大性感女星逐個睇！有TVB新晉小花火辣突圍 女團成員大方洩春光

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每到萬聖節（Halloween）都有不少女星大玩各種性感造型，今年率先出擊的有靚媽孫慧雪、「港版子瑜」區明妙、TVB新晉小花黃瀅仴、一向形象性感的DJ Soda，仲有女團COLLAR成員Marf等，個個造型未必夠驚嚇，但肯定非常養眼！

萬聖節10大性感女星逐個睇

1.區明妙 露肩又曬腿

「港版子瑜」區明妙今年去勻兩大主題樂園大玩萬聖節活動，同時她亦連換兩套一黑一白的簡約造型，其中黑色的小魔女造型輕露香肩和纖腰，白色的「魔雪奇緣世界」造型則配上牛仔熱褲，大騷美腿。

萬聖節 區明妙的黑色小魔女造型輕露香肩。
區明妙的黑色小魔女造型輕露香肩。（圖片來源：IG@miumiu__au）
萬聖節 又小露纖腰。
又小露纖腰。（圖片來源：IG@miumiu__au）
萬聖節 白色的「魔雪奇緣世界」造型，則配上牛仔熱褲，大騷白滑美腿。
白色的「魔雪奇緣世界」造型，則配上牛仔熱褲，大騷白滑美腿。（圖片來源：IG@miumiu__au）
萬聖節 網民都大讚青春又可愛！
網民都大讚青春又可愛！（圖片來源：IG@miumiu__au）

2.屯門娜娜 變身「麥當奴嬸嬸」

屯門娜娜（Na Na）日前率先分享了一身低胸又露腰的紅黃相間造型，並表示：「偶遇嗎，派糖給你！」相信正在扮演女版「麥當奴叔叔」，仲將全個粉紅色頭染成鮮紅色，相當認真。

萬聖節 屯門娜娜高抄事業線，派糖益粉絲。
屯門娜娜高抄事業線，派糖益粉絲。（圖片來源：IG@nananananana0125）
萬聖節 睇埋全身，原來扮緊女版「麥當奴叔叔」。
睇埋全身，原來扮緊女版「麥當奴叔叔」。（圖片來源：IG@nananananana0125）

3.Marf 跳舞露Bra邊

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）今次萬聖節造型主要重點都在妝容上，但她身上的低胸紅色上衫同樣吸睛，在她其後分享的跳舞片中，她更不經意地露出淺灰色的Bra邊，型格又性感。

萬聖節 Marf造型正面。
Marf造型正面。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
萬聖節 造型側面。
造型側面。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
萬聖節 為了紀錄下這個造型，簡單跳隻舞。
為了紀錄下這個造型，簡單跳隻舞。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
萬聖節 意外夾出事業線，仲露埋Bra邊。
意外夾出事業線，仲露埋Bra邊。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
萬聖節 型格又性感！
型格又性感！（圖片來源：IG@_marifemarife_）

4.簡淑兒 暗黑版愛麗絲

簡淑兒（Jessica）今年與陳婉衡等好友一同以童話主題造型慶祝萬聖節，其中簡淑兒扮演暗黑版愛麗絲，藍白色的衣著表面清純，但亦有穿著高筒白色絲襪，曬出「絕對領域」。

萬聖節 簡淑兒扮暗黑版愛麗絲，大騷「絕對領域」。
簡淑兒扮暗黑版愛麗絲，大騷「絕對領域」。（圖片來源：IG@kan_jessica）
萬聖節 與簡淑兒右一）及陳婉衡左一）同行的友人有模特兒蔡佩賢右二）及2011年港姐亞軍朱希敏左二）。
與簡淑兒（右一）及陳婉衡（左一）同行的友人有模特兒蔡佩賢（右二）及2011年港姐亞軍朱希敏（左二）。（圖片來源：IG@kan_jessica）

5.陳婉衡 漁網版白雪公主

陳婉衡（Alycia）就著上漁網絲襪，扮演暗黑版白雪公主，自拍時更以高抄角度大曬事業線，性感滿分！

萬聖節 陳婉衡扮演暗黑版白雪公主。
陳婉衡扮演暗黑版白雪公主。（圖片來源：IG@_alyciac）
萬聖節 高抄派福利。
高抄派福利。（圖片來源：IG@_alyciac）
萬聖節 仲著埋性感的漁網絲襪！
仲著埋性感的漁網絲襪！（圖片來源：IG@kan_jessica）

6.三上悠亞 粉嫩Barbie＋兔仔

前AV女優三上悠亞在今個萬聖節先後扮了Barbie和兔仔等多款造型，都係主打可愛的粉色路線，亦有穿著小背心和短裙，大騷飽滿上圍和白滑美腿。

萬聖節 三上悠亞小背心加短褲的Barbie造型。
三上悠亞小背心加短褲的Barbie造型。（圖片來源：IG@yua_mikami）
萬聖節 粉嫩又性感。
粉嫩又性感。（圖片來源：IG@yua_mikami）
萬聖節 仲有短裙Look。
仲有短裙Look。（圖片來源：IG@yua_mikami）
萬聖節 粉紅色兔仔Look。
粉紅色兔仔Look。（圖片來源：IG@yua_mikami）
萬聖節 一樣咁吸睛！
一樣咁吸睛！（圖片來源：IG@yua_mikami）

7.黃瀅仴 火辣突圍

年僅22歲的TVB新晉小花黃瀅仴（Verena），憑著今次性感的萬聖節造型意外地人氣急升，只見她在社交網連環曬出了一白一黑兩款萬聖節造型，都非常性感惹火，引來不少網民讚賞。

萬聖節 黃瀅仴著吊帶白裙，臉上畫著Q版南瓜，慶祝萬聖節。
黃瀅仴著吊帶白裙，臉上畫著Q版南瓜，慶祝萬聖節。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 性感誘人。
性感誘人。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 另一款造型係鬼修女。
另一款造型係鬼修女。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 這款造型低胸露腰，仲大曬美腿。
這款造型低胸露腰，仲大曬美腿。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 黑白配十分搶眼。
黑白配十分搶眼。（圖片來源：[email protected]

8.羅曼菲 噴血俏護士

工展小姐冠軍出身的羅曼菲（Mangie），近年拍過不少ViuTV節目，身形一向惹火的她今年萬聖節亦性感上陣，穿著Deep V短裙扮演火辣俏護士，大騷深長事業線和美腿，成功睇到網民噴晒血！

萬聖節 羅曼菲Cosplay俏護士。
羅曼菲Cosplay俏護士。（圖片來源：IG@mangielo）
萬聖節 佢話自己好多年冇去Halloween。
佢話自己好多年冇去Halloween。（圖片來源：IG@mangielo）
萬聖節 Deep V又曬腿。
Deep V又曬腿。（圖片來源：IG@mangielo）
萬聖節 網民大讚佢超「胸」狠！
網民大讚佢超「胸」狠！（圖片來源：IG@mangielo）

9.孫慧雪 恐怖雙頭富江

靚媽孫慧雪就著上校服白襪仔，扮演cosplay伊藤潤二恐怖漫畫女主角「富江」，仲神還原埋「兩個頭」的恐怖場景，重點係雪雪雖然已是41歲兩子之母，但扮演學生妹，仍然充滿少女味！

萬聖節 孫慧雪Cosplay富江。
孫慧雪Cosplay富江。（圖片來源：IG@snow711）
萬聖節 同真 · 富江一模一樣。
同真 · 富江一模一樣。（圖片來源：IG@snow711）
萬聖節 著校服加白襪似足學生妹。
著校服加白襪似足學生妹。（圖片來源：IG@snow711）
萬聖節 凍齡靚媽獲讚「鬼火咁靚」。
凍齡靚媽獲讚「鬼火咁靚」。（圖片來源：IG@snow711）
萬聖節 恐怖雙頭嚇壞網民！
恐怖雙頭嚇壞網民！（圖片來源：IG@snow711）

10.DJ Soda 展現S曲線

一向以性感形象示人的DJ Soda，今次萬聖節就變身蜘蛛俠，著上一身緊身的蜘蛛俠戰衣，將她的完美S曲線表露無遺，她更拍片做出在浴缸擘腿、出浴、趴床等動作，密實得來又好性感。

萬聖節 DJ Soda著緊身衣扮蜘蛛俠。
DJ Soda著緊身衣扮蜘蛛俠。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 浸浴玩擘髀。
浸浴玩擘髀。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 又沖身大曬Fit爆曲線。
又沖身大曬Fit爆曲線。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 抹身。
抹身。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 吹頭。
吹頭。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 瞓覺。
瞓覺。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 瞓瞓吓要起身出動。
瞓瞓吓要起身出動。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 著鞋。
著鞋。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節 講Bye Bye。
講Bye Bye。（圖片來源：IG@deejaysoda）
萬聖節
（圖片來源：IG@deejaysoda）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@miumiu__au、IG@nananananana0125、IG@_marifemarife_、IG@kan_jessica、IG@_alyciac、IG@yua_mikami、[email protected]、IG@mangielo、IG@snow711、IG@deejaysoda

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