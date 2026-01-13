美食新聞報道｜大廚葉世昌爆燒味好食秘訣！關鍵竟在白飯？揭「熱飯迫油」驚人真相

昨晚（12日）中菜廳行政總廚葉世昌師傅於節目《美食新聞報道》中，帶「波波」黃婧靈到荃灣品嚐燒味，期間驚爆好食燒味的關鍵竟不在於肉本身，而是一碗平平無奇的白飯！葉師傅指，這個經常被忽略的細節，原來是令燒鵝滋味昇華的秘密武器，場面令波波及觀眾大為驚訝。究竟熱飯與燒鵝油份之間，隱藏著甚麼不為人知的關係？