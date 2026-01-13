美食新聞報道｜大廚葉世昌爆燒味好食秘訣！關鍵竟在白飯？揭「熱飯迫油」驚人真相
葉世昌荃灣歎燒鵝 激讚：食到愛！
節目中，葉世昌師傅帶波波到訪一間位於荃灣的燒味店，他首先點評何謂頂級燒味：「好食嘅燒味要講究肉本身嘅質感，仲有燒嘅程度加上肉汁嘅保留。」當招牌燒鵝上桌時，葉師傅對其色澤及飽滿的鵝皮讚不絕口，認為這顯示出師傅吹鵝的技巧及時間掌握得極好。他更罕有地以感性角度評價，大讚此店出品極具誠意，甚至表示：「佢嘅燒味食落好有誠意，無論食材同做法，加上佢上桌嘅溫度，感覺到好有愛。」
葉師傅揭秘 白飯竟是靈魂！
正當波波盛讚店家的白飯熱騰騰時，葉世昌師傅隨即揭開燒味飯的終極秘密。他解釋，白飯的溫度是昇華整道菜的關鍵，並拋出金句：「當飯夠熱時可以迫出燒味；特別是燒鵝的油份，令白飯更香更加滋味。」這個「熱飯迫油」的獨特美食科學，令燒鵝的豐腴油香與飯香完美融合，是許多老饕都未必知道的竅門。除了燒鵝，同場的燒排骨、燒腩仔及豉油雞亦水準極高，令波波都忍不住直言要將瘦身大計暫時推遲。
潮語「燒鵝都dope」再掀熱話
近日因組合廿四味的Brian一句「燒鵝都dope（超正）」，令燒味成為網絡熱話，更衍生出「要着兩條褲」、「Hermès版叉燒」等潮語，掀起全城討論。今次飲食界猛人葉世昌師傅，則從另一專業角度出發，以一句「感覺到好有愛」來形容他心中的靚燒味，與網絡潮語形成有趣對比。兩者雖然用詞風格迥異，但同樣表達出對港式燒味的高度讚賞，足見燒味在港人心中的崇高地位。
網民驚訝：食咗幾十年白飯而家先知！
節目播出後，葉師傅的「熱飯迫油論」隨即引起網民熱烈討論，不少人驚呼長知識！網民紛紛洗版留言：「原來食燒味飯有咁大學問！學到嘢！」、「葉師傅真係專業，唔係淨係講好食，係講埋點解好食」、「聽完即刻想叫碗燒鵝飯，仲要叫佢『飯熱啲』！」、「食咗幾十年白飯，而家先知個靈魂喺邊度」、「波波個樣好有福氣，睇佢食嘢都開心啲」、「『食到有愛』呢句好正，下次要去試下！」整個討論區氣氛熱烈，不少網民表示已急不及待想親身驗證這個燒味秘訣。