48歲葉凱茵驚揭懷胎9月流產險中風！化身「熊貓寶寶」追夢勁心酸
現年48歲的「TVB御用秘書王」葉凱茵，近期在《臥底嬌娃》的演出備受關注，但風光背後，她的人生卻經歷過巨變。葉凱茵驚爆曾懷胎9個月時因突發病症不幸流產，更一度命危險些中風，聞者心酸。走過人生低谷，近年她更勇敢踏上舞台追夢，究竟是甚麼支撐著她？
御用秘書王入行24年 拍逾150套劇集
現年48歲的葉凱茵，自2002年參選港姐入行至今已24年，參演過的劇集超過150套，絕對是觀眾熟悉的資深綠葉演員。由於早年她經常在劇中飾演秘書角色，形象幹練專業，深入民心，更因此被網民封為「TVB御用秘書王」。近年她戲路漸廣，開始轉型挑戰不同母親角色，尤其在《金宵大廈》中與趙希洛上演的搶子戲份，其歇斯底里的精湛演技就令觀眾留下極深刻印象，足證其實力非凡。
驚揭2015年懷胎9月流產 突發毒血症險中風
事業平穩發展的同時，葉凱茵的家庭生活卻曾遭遇巨變。她於2009年與圈外人郭家樑結婚，並在2011年誕下大兒子，本應是幸福美滿。然而，在2015年，當她再度懷孕滿9個月，滿心期待迎接新生命時，卻不幸患上突發性妊娠毒血症。這個急症不但導致腹中胎兒不幸夭折，葉凱茵自己更命懸一線，險些中風，情況極為驚險。經歷喪子之痛，對她造成巨大打擊，幸好在丈夫和大兒子的關懷與陪伴下，她才慢慢走出陰霾，重新振作。
化身熊貓寶寶追夢 葉凱茵中年好聲音吐心聲
走過人生高低起跌，葉凱茵近年更勇敢為自己追夢。她早前以「熊貓寶寶」的神秘身份，踏上《中年好聲音4》的舞台，希望一圓歌手夢。雖然最終因為過於緊張影響發揮，在第一階段便被淘汰，但她並未氣餒，更在節目中承諾不會放棄唱歌。她感觸地說：「之前人生都經歷過好多唔同嘅嘢，唱歌可以令到我有番啲信心。」這份勇氣令人敬佩。現時她除了演藝事業，亦將重心放在家庭，2020年安排兒子到新西蘭讀書，並全力支持他追逐足球夢，自己亦以身作則，活出堅韌的模樣。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期