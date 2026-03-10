48歲葉凱茵驚揭懷胎9月流產險中風！化身「熊貓寶寶」追夢勁心酸

現年48歲的「TVB御用秘書王」葉凱茵，近期在《臥底嬌娃》的演出備受關注，但風光背後，她的人生卻經歷過巨變。葉凱茵驚爆曾懷胎9個月時因突發病症不幸流產，更一度命危險些中風，聞者心酸。走過人生低谷，近年她更勇敢踏上舞台追夢，究竟是甚麼支撐著她？