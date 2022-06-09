美麗戰場｜32歲陳瀅做「阿寶」 蔣家旻「降呢」做奸角要增磅谷身材

曾志偉回巢無綫任高層後，插手改革綜藝節目同劇集，更搵外援導演葉念琛開拍港版《上流戰爭》（Penthouse）之稱的《美麗戰場》作為55周年台慶劇，希望挽救收視保住電視界一哥地位。葉念琛睇重新劇，親自操刀執導、監製、編劇，更欽點陳瀅做經典角色「阿寶」，講到明第一次拍TVB劇一定要搵佢做女主角。