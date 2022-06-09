美麗戰場｜32歲陳瀅做「阿寶」 蔣家旻「降呢」做奸角要增磅谷身材
葉念琛欽點32歲陳瀅做「阿寶」
聽到葉念琛執導拍劇，大家都好關心邊個做「阿寶」，即葉導作品中的女主角，最深入民心的非Stephy鄧麗欣莫屬。首次執導TVB劇集，有港版《Penthouse》之稱的《美麗戰場》已經開鏡，今日（6月9日）葉念琛、曾志偉與一眾演員見傳媒時，葉導親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」。陳瀅透露自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲，難度在於捉摸說話的態度，而且葉導叫佢要減肥，可能劇中會有泳裝鏡頭晒身材。不過有網民就覺得，陳瀅唔襯阿寶，留言說：「佢好師奶喎，要減減啦！」、「點解要揀佢做女主角呀？肉騰騰」、「以前靚啲，依家走晒樣」，等等。
蔣家旻「降呢」做奸角琪琪葉念琛落order食肥啲著低胸
蔣家昊是前輩級「阿寶」之一，於2013年參演葉念琛電影《第一次不是你》做女一，今次拍攝《美麗戰場》慘被「降呢」，失「阿寶」之位做奸角琪琪。蔣家旻鶢訪時表示，沒有想過自己會做琪琪，而劇中與陳瀅會一起選港姐，二人要經常鬥戲。蔣家旻又提到，今次自己將會演「葉念琛筆下最賤格的琪琪」，導演更親自落order要佢食肥啲，因為劇中要著短褲、低胸衫，身形再豐滿一點才有睇頭重。
回顧歷年「阿寶」Stephy鄧麗欣地位無可取代
葉念琛愛將鄧麗欣：「阿寶」1.0
Stephy作為「初代阿寶」，於電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》、《保持愛你》、《失戀日》、同《紀念日》中多次飾演「阿寶」，順理成章成為大家心目中嘅「阿寶」始祖！
劉嘉玲：《我的情敵女婿》
劉嘉玲喺2018年賀歲愛情喜劇電影《我的情敵女婿》中飾演心理醫生鍾嘉寶（Dr.寶），係戲中嘉欣（衛詩雅飾）嘅後母，更係戲中梁華生（任達華飾）嘅初戀情人！
蘇麗珊：短髮「阿寶」
唔單止喺《我的情敵女婿》入面飾演劉嘉玲嘅年輕版，新晉演員蘇麗珊更於電影《愛情奴隸獸》中夥拍方力申做主角，接替鄧麗欣成為「阿寶」！短髮造型令蘇麗珊飾演嘅「阿寶」更有新鮮感，同鄧麗欣版「阿寶」嘅固有形象有啲唔同。
「馬子妮」蔣家旻飾援交少女「寶」
因為喺無綫處境劇《愛．回家》飾演馬子妮，成功入屋嘅蔣家旻喺葉念琛電影《第一次不是你》中破格飾演為病母籌錢嘅援交少女「寶」，仲有性感演出，可以話係擴闊咗戲路。
視后佘詩曼：《人約離婚後》
佘詩曼喺《人約離婚後》中飾演阿「寶」，喺戲中同方力申飾演嘅「強」離婚後，又與阿杰（羅仲謙飾）擦出愛火！視后佘詩曼嘅演技早已被觀眾認可，而喺《人約離婚後》同葉念琛合作，再加上其他喺大台未合作過嘅演員，更係有種獨特嘅火花！
周秀娜：《猛鬼愛情故事》
周秀娜原來都曾於2011年嘅懸疑恐怖電影《猛鬼愛情故事》中飾演何美寶！近年嚟娜姐轉換戲路，收起「峰」芒，轉而以演技實力取勝，喺2018年更以《29+1》中的一角獲金像獎最佳女主角提名！
王菀之：《Delete愛人》賢淑女友鍾家寶
王菀之喺2014年開始，就定期有接拍電影，而《Delete愛人》就係Ivana早期啲嘅作品。佢喺戲中飾演蘇波榮（王祖藍飾）嘅女友鍾家寶，呢個阿寶就比較文靜內向，賢淑少少嘅～
https://www.youtube.com/watch?v=pXV_zxS4nDk