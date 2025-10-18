葉育康從被丟壽司到成功老闆 細說飲食業挑戰和成功之道
廣告
ViuTV節目《馬時亨．獅子山精神》於星期六晚播出，本集邀請飲食業老將葉育康分享他的成長故事。
17歲開始做學徒 曾被日本師父狠批
他17歲入行做學徒時，曾因替師父代製壽司被直斥「壽司唔係咁做架」，還被師父把壽司掉進垃圾桶：「壽司唔係咁做架，唔係做咗個樣出嚟就得，每一樣嘢都要配合得好好。」。雖當時尷尬難當，但這句話讓他體會到日本職人對細節的執著與尊重，也成為他一生謹記的職業信念。
一度遇重大挫折 損失50萬
事業起步後，葉育康負責餐廳租務時曾遇重大挫折，因鋪位滲水導致近50萬元損失。當時老闆兼好友馬時亨嚴厲批評他「康，你做嘢咁唔小心架，可大可小，你承唔承擔得起？」，令他深刻反思責任感與承擔的重要性。最終他自行解決問題，並從中學會了帶領團隊與處理危機的能力。
兩人相識30載展望香港仍機遇處處
多年後，他不僅成為業界中流砥柱，也懂得感激當年的嚴師良友。節目尾聲，馬時亨感性讚賞：「第一次見你仲係後生仔，到而家對家庭、社會都有貢獻。」這段對話象徵香港人不畏困難、堅毅向前的精神。
《馬時亨．獅子山精神》以真實人物故事啟發今人，每集邀請不同嘉賓，以個人奮鬥歷程呈現香港核心價值。葉育康的一生，正是「努力無捷徑」的見證，勞動、責任與希望交織出屬於香港的堅毅微光。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期