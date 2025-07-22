葉蒨文驚爆狠飛「好好先生」前度！IG千字文揭苦等6年半心酸真相：原來只為一個承諾？

《女神配對計劃》參加者葉蒨文（Sophie）今日（22日）突然在IG發表千字長文，首度剖白與「好好先生」前度分手的真正原因，震驚一眾網民！原來一段長達六年半的感情，竟因一個遲遲未能兌現的「日本之約」而告終。她在文中淚揭被朋友誤解、家人不解的心酸過程，更許下願望，希望下任男友能圓她的旅行夢，究竟一個旅行承諾，為何會成為壓垮這段關係的最後一根稻草？