葉蒨文驚爆狠飛「好好先生」前度！IG千字文揭苦等6年半心酸真相：原來只為一個承諾？
《女神配對計劃》驚爆6年無去旅行 全因前度一個承諾
事件的開端源於日前播出的戀愛真人騷《女神配對計劃》第七集，當一眾男女嘉賓在戶外露營時，葉蒨文突然向大家自揭一個埋藏心底已久的秘密，表示自己已有足足六年沒有去過旅行，而背後原因竟與前度有關。她當時在節目中平淡地說：「我同我EX一齊咗六年半，我係一路想佢帶我去日本，但就係一路等咗好多年都冇實現到…咁啱嗰陣疫情佢有啲困難，或者生意上佢心情各樣嘢都唔係好好，咁我就一路陪住佢啦。」這段看似輕描淡寫的分享，播出後卻在網上引起巨大迴響，不少觀眾對她多年的等待感到心痛，為故事的後續發展埋下伏筆。
葉蒨文IG千字文剖白分手真相 「我再等唔到落去」
節目播出後，葉蒨文今日（22日）在IG發表千字文，詳細剖白當時的分手心路歷程。她坦言對於節目剪輯出這段分享感到意外，但更被網民的留言深深觸動。她憶述，當時身邊許多朋友都不理解她的分手決定，更因前度是公認的「好好先生」而質疑她：「好多人知啲唔知啲在心裏面會judge我: 咁好，你都分手好似我有毛病咁。」面對家人的追問，她更感無力，無法三言兩語解釋六年半的感情消磨。她憶述當時在飯局上，只能含淚對父母說出一句：「總之我等咗六年嘅日本之旅我知道自己再等唔到落去啦。」她解釋，這個日本之旅對她而言不僅是旅行，更是一種「象徵」，代表著她對浪漫的期許和對承諾的重視，長年累月的失望最終讓她選擇放手。
回顧六年半苦戀 葉蒨文許願：下個男友一定要同我去日本
葉蒨文在長文中多次強調，前度是一位「冇乜脾氣嘅人」，外界都覺得他對自己很好，這也令她的分手決定承受了更多不為人知的壓力。在這段長達六年半的關係中，她一直扮演著支持者的角色，陪伴對方渡過生意和情緒的低谷，但自己的期望卻一再落空。結束了這段苦戀，葉蒨文對未來的感情抱有清晰的期盼，她毫不掩飾地向未來男友「許願」，高呼：
「總之下次如果我有男朋友我一定要佢同我去一次日本旅行！我想俾佢睇我着和服！我想同佢去環球影城！我想影好多靚相留低好多回憶！」
字裡行間流露出對一段能共同創造美好回憶的關係的渴望，與過去六年的等待形成強烈對比。
網民心痛力撐洗版 「東京之旅一早比一世遙遠」
葉蒨文的故事曝光後，網民反應極為熱烈，幾乎一面倒地表示同情和理解，紛紛湧入她的IG留言為她打氣。不少網民指她的經歷，令人即時聯想起經典劇集《愛我請留言》中，黃翠如飾演的茹初見同樣等待著洪永城飾演的張日熙帶她去東京，劇中金句「東京之旅一早比一世遙遠」更被網民瘋狂洗版，用來形容葉蒨文的處境。網民紛紛留言：「完全明白，有時等待真係會磨滅所有愛」、「呢個故仔好有共鳴，唔係錢嘅問題，係有冇放你喺心度」、「聽到起雞皮，完全係《愛我請留言》真人版！」、「加油Sophie！你值得更好嘅！」整個討論區充滿著對她的支持與安慰。