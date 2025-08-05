葉蒨文自爆拍完《女神配對計劃》大結局即入院睇急症 兩日僅瞓3小時驚人真相曝光
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葉蒨文在《女神配對計劃》的表現一直備受網民關注，尤其是她與曾展望的感情發展更成為全城焦點。不過最新消息顯示，這位人氣女神在完成節目拍攝後，竟然需要緊急入院求醫，令不少觀眾都為她的健康狀況感到擔憂。
《女神配對計劃》戰況大逆轉！ 葉蒨文坦承被Eddie感動 狠批大熱曾展望：佢一路都冇做！
葉蒨文拍攝期間身體響起警號
葉蒨文今日（5日）凌晨在社交媒體上載了一張在醫院看急症的相片，並透露自己在完成《女神配對計劃》大結局拍攝後，隨即需要入院求醫。她坦言：「拍完大結局即刻入醫院睇醫生，真係好難忘，兩日瞓咗3個鐘，全憑意志力堅持住。」
節目進入最終階段引發關注
《女神配對計劃》目前已進入最後階段，主持人林盛斌早前亦發文表示這是「終極拍攝」和「大結局」的日子。
在最新一集中，曾展望成功與葉蒨文同房，但節目卻爆出新賽制，花生團將會搞破壞，為女神重新配對求愛勇者，這意味着葉蒨文與曾展望這對大熱CP可能面臨被拆散的命運。這個轉折不但令觀眾感到意外，相信對參與其中的葉蒨文來說，情感上的起伏亦相當巨大。
網民紛紛表達關心之情
葉蒨文公開自己的健康狀況後，大批網民都在留言區表達關心，紛紛祝願她早日康復，並呼籲她要好好休養身體。不少粉絲都表示理解她為了節目效果而拼盡全力的精神，但同時亦提醒她健康才是最重要的。有網民留言指：「身體最重要，唔好為咗節目搞壞自己！」、「睇到都心痛，希望你快啲好返！」
節目收官在即結果成謎
雖然葉蒨文需要入院求醫，但她仍然表示今次拍攝「收穫咗好多感動，一切都值得」，展現出她的專業精神和對節目的重視。隨着《女神配對計劃》即將迎來大結局，觀眾都非常期待最終的配對結果，特別是葉蒨文與曾展望這對備受關注的CP能否修成正果。在新賽制的衝擊下，究竟會有怎樣的發展，相信將會是一個充滿懸念的結局。
圖片來源：IG@sophieysm、TVB、IG@bob_lamshingbun資料或影片來源：原文刊於新假期