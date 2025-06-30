葉蒨文人氣爆燈！獻唱《隱形翅膀》 一個動作令粉絲高呼：好想拖！
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在TVB節目《女神配對計劃》與曾展望（GM）成為大熱CP的葉蒨文（Sophie），人氣可謂一時無兩！日前她驚喜現身澳門一個企業活動，更在台上獻唱張韶涵名曲《隱形的翅膀》，甜美歌聲融化全場。不過，最令網民心動的，卻是她一張向鏡頭伸出左手的照片，這個「愛的邀請」究竟是向誰發出？
葉蒨文純白戰衣登場 S型曲線盡現
葉蒨文當日以一身純白斜膊貼身長裙現身，高貴典雅的造型瞬間成為全場焦點。貼身的剪裁將她苦練多時的S型完美曲線表露無遺，大方騷出白滑香肩與美背，散發出陣陣女神仙氣。她在台上深情演繹張韶涵的代表作《隱形的翅膀》，清澈甜美的歌聲令在場觀眾聽得如癡如醉，舉手投足間都充滿自信，可見因節目爆紅後，Sophie在舞台上更顯從容淡定，星味十足。
葉蒨文派福利｜伸「引領之手」隔空放閃？
活動過後，葉蒨文亦不忘在社交平台IG上向粉絲大派福利，上載多張當日的靚相。其中一張她側身回眸，對著鏡頭伸出左手，擺出一個充滿故事感的「引領式」甫士，眼神電力十足，彷彿在邀請鏡頭前的人與她牽手同行。這個充滿遐想的動作，立即引來粉絲無限幻想，紛紛猜測這個「愛的邀請」是向螢幕情侶GM隔空傳情，還是純粹送給粉絲的驚喜？無論如何，這個甫士已成功在網上掀起熱話。
網民暴動洗版｜「好想被女神拖住！」
照片一出，隨即引來大批網民湧入留言區洗版，反應極之熱烈！大部分粉絲都對Sophie的女神造型讚不絕口，更被她伸手的動作徹底融化，紛紛激動留言：「好想被女神拖住行！」「呢個眼神同動作太屈機」「GM要呷醋了！」「Sophie真係愈來愈靚，氣質爆燈」「求你拖我！」
（圖片來源：葉蒨文IG）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期