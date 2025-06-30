葉蒨文人氣爆燈！獻唱《隱形翅膀》 一個動作令粉絲高呼：好想拖！

在TVB節目《女神配對計劃》與曾展望（GM）成為大熱CP的葉蒨文（Sophie），人氣可謂一時無兩！日前她驚喜現身澳門一個企業活動，更在台上獻唱張韶涵名曲《隱形的翅膀》，甜美歌聲融化全場。不過，最令網民心動的，卻是她一張向鏡頭伸出左手的照片，這個「愛的邀請」究竟是向誰發出？