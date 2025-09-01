《女神配對計劃》｜葉蒨文無預警派福利 化身Pink Lady晒長腿 網民激讚：我公主！
憑TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文（Sophie），昨晚與節目CP曾展望（GM）合體擔任港姐決賽司儀，獲得網民好評！七夕前葉蒨文突然在社交網大派福利，化身迷人「Pink Lady」晒出一輯靚相，一雙逆天長腿極度吸睛，究竟這輯相片有多震撼？
葉蒨文化身Pink Lady 露肩紗裙晒逆天長腿
日前（28日），葉蒨文在社交平台分享了一輯仙氣十足的靚相，提前為粉絲送上七夕情人節福利。相中可見，她身穿一襲露肩粉色紗裙，大騷白滑香肩與鎖骨，而裙擺的設計更將她一雙筆直纖細的逆天長腿展露無遺，畫面甜美與優雅並存，散發出濃濃的公主氣質。她更在帖文中寫道：「Every great dream begins with a dreamer（每一個偉大的夢想都始於一個夢想家）」，似乎在為自己打氣，亦為粉絲送上滿滿正能量。
葉蒨文曾展望節目組CP跑出 「GS戀」深受觀眾喜愛
葉蒨文（Sophie）近年備受TVB力捧，早前在戀愛真人騷《女神配對計劃》中表現亮眼，人氣直線飆升。節目中她與男嘉賓曾展望（GM）的互動充滿火花，二人組成的「GS」CP更成為全城熱話，深受觀眾及網民喜愛，不少粉絲都希望他們在現實中也能成為一對。憑藉這股超強人氣，二人更獲安排在昨晚（31日）舉行的《2025香港小姐競選決賽》中首度合體擔任司儀，兩人也不負眾望表現極佳，有網民齊齊留言大讚相襯之外，就連評審余安安都好冧呢一對CP。
網民洗版狂派心心眼 激讚葉蒨文：我公主好靚
葉蒨文這輯「Pink Lady」靚相曝光後，隨即引來大批網民湧入留言區洗版，紛紛狂派心心眼emoji！網民一面倒大讚她仙氣十足，完美駕馭粉色造型：「我的公主好靚」、「Sophie好適合溫柔風，好靚女」、「隻色好啱你」、「甜美與優雅並存！」看來大家對葉蒨文的女神形象相當受落，也更期待她今晚在港姐決賽的亮麗登場。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期