《女神配對計劃》｜葉蒨文無預警派福利 化身Pink Lady晒長腿 網民激讚：我公主！

憑TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文（Sophie），昨晚與節目CP曾展望（GM）合體擔任港姐決賽司儀，獲得網民好評！七夕前葉蒨文突然在社交網大派福利，化身迷人「Pink Lady」晒出一輯靚相，一雙逆天長腿極度吸睛，究竟這輯相片有多震撼？