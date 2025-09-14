女神葉蒨文最後約會｜質疑5年姊弟戀唔認真？GM被一問題擊中死穴秒語塞！

最新娛聞
東方新地

廣告

戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》今晚迎來大結局，全城焦點的葉蒨文（Sophie）與年輕5歲的曾展望（GM）進行「最後約會」，在溜冰場上瘋狂放閃甜度爆錶！然而，當Sophie單刀直入問及結婚問題，GM竟一反常態呆滯語塞，究竟這段備受矚目的姊弟戀能否修成正果？

GM溜冰場上演英雄救美 葉蒨文Sophie甜爆「半樹熊式擁抱」

在今晚播出的大結局中，Sophie與GM的最後約會選址溜冰場，Sophie笑言全因覺得GM與自己一樣都有過度活躍症。由於Sophie不太擅長溜冰，過程中數度險些滑倒，激發GM的保護慾，不僅全程化身護花使者拖實女方，更上演連串「粉紅泡泡擁抱」，甚至細心為Sophie整理滑落的外套，甜蜜互動閃瞎全場！兩人完全沉醉在二人世界，更異口同聲形容當時的感覺「個世界好似得番我哋兩個」，Sophie全程流露燦爛笑容，幸福感滿瀉。

葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

葉蒨文Sophie坦言想結婚 GM愛宣言後突變語塞

甜蜜溜冰過後，氣氛一轉，Sophie與GM進行深度對話。Sophie坦言自己拍拖是以結婚為前提，更直接就兩人5歲的年齡差提出靈魂拷問：「我都會諗吓你係咪真係好認真。」GM聞言立即斬釘截鐵地表達決心，更發表愛的宣言：「如果我唔鍾意做，真係冇人逼到我做」，盡顯真摯。但當Sophie再追問，假如這是兩人最後一次約會他會如何時，GM竟報以一個謎之微笑，隨即陷入長時間沉默，精靈形象瞬間消失，反應極之微妙，讓結局充滿變數。

葉蒨文Sophie深夜剪片證情緣 揭三大巧合暗示命中注定

為了這次關鍵約會，Sophie原來費盡心思，在拍攝前漏夜親自剪輯了一段「緣份Video」作為驚喜禮物。影片中，Sophie大數她與GM之間的三個「奇妙巧合」，將兩人從相識到約會的點滴浪漫串連，似乎在暗示這段情緣是命中注定。收到這份重磅心意的GM，全程甜笑觀看，更拿出手機將整段影片錄下，足見其珍視程度。他更貫徹佻皮本色向Sophie說：「剪片界爭你一個交代」，成功氹得伊人笑逐顏開，可見這份心意為兩人的感情再度升溫。

GM最終告白成謎 姊弟戀結局今晚揭曉

面對Sophie的終極問題，GM的突然沉默，究竟是過於緊張，還是心中另有答案？他那個謎之微笑背後，到底隱藏著甚麼想法，讓原本能言善辯的他瞬間語塞？這段全城關注的姊弟戀，最終會是開花結果的甜蜜童話，還是令人惋惜的遺憾結局，所有謎底都將在今晚播出的《女神配對計劃 最後告白》大結局中正式揭曉，絕對是觀眾不容錯過的最終章。

葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 