女神葉蒨文最後約會｜質疑5年姊弟戀唔認真？GM被一問題擊中死穴秒語塞！

戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》今晚迎來大結局，全城焦點的葉蒨文（Sophie）與年輕5歲的曾展望（GM）進行「最後約會」，在溜冰場上瘋狂放閃甜度爆錶！然而，當Sophie單刀直入問及結婚問題，GM竟一反常態呆滯語塞，究竟這段備受矚目的姊弟戀能否修成正果？