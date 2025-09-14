女神葉蒨文最後約會｜質疑5年姊弟戀唔認真？GM被一問題擊中死穴秒語塞！
GM溜冰場上演英雄救美 葉蒨文Sophie甜爆「半樹熊式擁抱」
在今晚播出的大結局中，Sophie與GM的最後約會選址溜冰場，Sophie笑言全因覺得GM與自己一樣都有過度活躍症。由於Sophie不太擅長溜冰，過程中數度險些滑倒，激發GM的保護慾，不僅全程化身護花使者拖實女方，更上演連串「粉紅泡泡擁抱」，甚至細心為Sophie整理滑落的外套，甜蜜互動閃瞎全場！兩人完全沉醉在二人世界，更異口同聲形容當時的感覺「個世界好似得番我哋兩個」，Sophie全程流露燦爛笑容，幸福感滿瀉。
葉蒨文Sophie坦言想結婚 GM愛宣言後突變語塞
甜蜜溜冰過後，氣氛一轉，Sophie與GM進行深度對話。Sophie坦言自己拍拖是以結婚為前提，更直接就兩人5歲的年齡差提出靈魂拷問：「我都會諗吓你係咪真係好認真。」GM聞言立即斬釘截鐵地表達決心，更發表愛的宣言：「如果我唔鍾意做，真係冇人逼到我做」，盡顯真摯。但當Sophie再追問，假如這是兩人最後一次約會他會如何時，GM竟報以一個謎之微笑，隨即陷入長時間沉默，精靈形象瞬間消失，反應極之微妙，讓結局充滿變數。
葉蒨文Sophie深夜剪片證情緣 揭三大巧合暗示命中注定
為了這次關鍵約會，Sophie原來費盡心思，在拍攝前漏夜親自剪輯了一段「緣份Video」作為驚喜禮物。影片中，Sophie大數她與GM之間的三個「奇妙巧合」，將兩人從相識到約會的點滴浪漫串連，似乎在暗示這段情緣是命中注定。收到這份重磅心意的GM，全程甜笑觀看，更拿出手機將整段影片錄下，足見其珍視程度。他更貫徹佻皮本色向Sophie說：「剪片界爭你一個交代」，成功氹得伊人笑逐顏開，可見這份心意為兩人的感情再度升溫。
GM最終告白成謎 姊弟戀結局今晚揭曉
面對Sophie的終極問題，GM的突然沉默，究竟是過於緊張，還是心中另有答案？他那個謎之微笑背後，到底隱藏著甚麼想法，讓原本能言善辯的他瞬間語塞？這段全城關注的姊弟戀，最終會是開花結果的甜蜜童話，還是令人惋惜的遺憾結局，所有謎底都將在今晚播出的《女神配對計劃 最後告白》大結局中正式揭曉，絕對是觀眾不容錯過的最終章。