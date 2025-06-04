葉蒨文晒婚紗相宣布封盤？ 興奮自爆終於有「名份」 曾自爆不乏富二代追求

TVB小花葉蒨文（Sophie）早前宣布與圈外男友分手，恢復單身，女神魅力吸引眾多矚目。近日，她在社交平台晒出婚紗照，驚艷美貌令人猜測是否已覓得真命天子。原來只係《愛‧回家》劇情，葉蒨文飾演的Candy與「Joe少」上演結婚幻想！