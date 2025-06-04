葉蒨文晒婚紗相宣布封盤？ 興奮自爆終於有「名份」 曾自爆不乏富二代追求
角色獲中文名 幽默自嘲戀愛腦
葉蒨文發文打趣：「既然我的白馬王子不會在龍舟出現，女神配對計劃會否幫我找到另一半？#我很戀愛腦」她更興奮透露，角色Candy終於有中文名「唐依」，結束八年無中文名的日子。網友紛紛大讚她美若天仙，留言祝福她早日找到真愛。
最近接受傳媒訪問大爆多年來不乏富二代追求，但強調外貌並非她擇偶的首要條件，即使對方有凸腩或眼細，也完全不介意，惹來網民熱議！Sophie亦有份參與無綫新節目《女神配對計劃》。她笑言多謝公司給予她機會正式認識異性，並提到監製希望保留參與者的真實反應，因此目前細節尚未得知。她表示曾觀看韓國《單身即地獄》，見到男女配同房的安排讓她感到有些緊張，但她自認性格愛玩又頑皮，即使未能覓得另一半，能結識不同行業及國籍的朋友也覺得有趣。
擇偶重心不在外表 接受不完美
談及擇偶標準，外形出眾的Sophie表示對另一半的外貌要求不高，唯一偏好是對方眼睛細小。她坦言外界認定的俊美男子並非她的菜，對方無需擁有六塊腹肌，甚至有肚腩也無妨。她認為人生在世應注重體驗，適度的吃喝玩樂不可或缺，若另一半每日只吃雞胸肉健身，生活過於單調，她無法接受。她希望伴侶不必過分克制自己，因為人有七情六欲才是自然。
富二代追求不斷 盼尋貼地良人
曾在英國留學的Sophie大方透露，追求者從未間斷，其中不乏富二代，但她始終未被打動。她表示家境優渥的人容易有王子病，她更希望找一個貼地的伴侶，對身邊人多一份關愛，並願意為感情付出，這樣關係才能長久。她坦言不欣賞事業野心過強或過分追逐金錢的對象，理想生活只需安穩，不求奢華，只要對方顧家即可。
生育壓力迫近 考慮雪卵計畫
32歲的Sophie坦言自己已接近生育的關鍵時刻，但不願為了結婚而勉強。她表示可能最終無法趕及生育，又擔心會因此終生後悔。在朋友建議下，她正在考慮是否需要冷凍卵子，並透露理想中希望擁有兩個孩子。她在人生規劃與感情追求間尋求平衡，展現真摯的一面。