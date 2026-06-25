葉蒨文激罕Bra Top大解放！6字回應重返《愛·回家》計劃惹期待
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葉蒨文離開《愛·回家》近一年後，昨日在社交平台分享健身照，大晒弗爆身材引來粉絲瘋狂留言。當有粉絲追問她會否重返劇組，她以短短6個字回應，令一眾劇迷既驚喜又心酸。
葉蒨文穿運動裝對鏡自拍露小蠻腰
葉蒨文昨日在網上分享多張健身房自拍照，相中可見她穿上運動bra top上陣，對鏡自拍時大方展露結實腰線與健美身材。另一張近鏡素顏自拍更見皮膚白滑，狀態極佳，完全看不出任何倦態。照片一出即引來大批粉絲湧入留言區，大讚她「連做運動都可以咁靚」、「又瘦咗喎」、「好fit」，紛紛表示被她的自律態度所折服。
被問重返《愛·回家》葉蒨文6字回應惹期待
在一片讚美聲中，有粉絲直接問葉蒨文「會唔會返《愛·回家》同我哋fans say個goodbye」，引起其他劇迷紛紛附和。葉蒨文本人亦有親自回覆，她寫下「想就當然想啦！」短短6個字，語氣中既有不捨亦有無奈，卻未有明確透露任何回歸計劃，令粉絲既感動又焦急。
唐依Candy2025年零出鏡離場曾惹粉絲強烈不滿
葉蒨文自2017年《愛·回家之開心速遞》第1集起便飾演唐依（Candy）一角，是劇集開播元老之一。角色長相甜美、性格仗義，加上她與飾演Mike的曾展望在戲裡戲外都是真情侶，甜蜜火花令觀眾印象深刻。然而2025年9月，劇組僅以一句台詞交代唐依與Mike在哈爾濱結婚，全程零出鏡，這種草率的離場方式當時引發大批劇迷強烈不滿，認為對不起一個陪伴觀眾多年的角色。
網民湧入留言區求葉蒨文回歸拍告別集
葉蒨文的6字回應迅速在討論區發酵，不少網民表示「就算拍一集告別都好」、「Candy同Mike值得一個正式嘅結局」，亦有人標記劇組官方帳號要求安排回歸。不過亦有網民理性分析，認為藝人檔期與劇組安排未必配合，「想」不代表「會」，勸其他粉絲不要過度解讀。
資料或影片來源：原文刊於新假期