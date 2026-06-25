葉蒨文激罕Bra Top大解放！6字回應重返《愛·回家》計劃惹期待

最新娛聞
東方新地

廣告

葉蒨文離開《愛·回家》近一年後，昨日在社交平台分享健身照，大晒弗爆身材引來粉絲瘋狂留言。當有粉絲追問她會否重返劇組，她以短短6個字回應，令一眾劇迷既驚喜又心酸。

葉蒨文穿運動裝對鏡自拍露小蠻腰

葉蒨文昨日在網上分享多張健身房自拍照，相中可見她穿上運動bra top上陣，對鏡自拍時大方展露結實腰線與健美身材。另一張近鏡素顏自拍更見皮膚白滑，狀態極佳，完全看不出任何倦態。照片一出即引來大批粉絲湧入留言區，大讚她「連做運動都可以咁靚」、「又瘦咗喎」、「好fit」，紛紛表示被她的自律態度所折服。

被問重返《愛·回家》葉蒨文6字回應惹期待

在一片讚美聲中，有粉絲直接問葉蒨文「會唔會返《愛·回家》同我哋fans say個goodbye」，引起其他劇迷紛紛附和。葉蒨文本人亦有親自回覆，她寫下「想就當然想啦！」短短6個字，語氣中既有不捨亦有無奈，卻未有明確透露任何回歸計劃，令粉絲既感動又焦急。

唐依Candy2025年零出鏡離場曾惹粉絲強烈不滿

葉蒨文自2017年《愛·回家之開心速遞》第1集起便飾演唐依（Candy）一角，是劇集開播元老之一。角色長相甜美、性格仗義，加上她與飾演Mike的曾展望在戲裡戲外都是真情侶，甜蜜火花令觀眾印象深刻。然而2025年9月，劇組僅以一句台詞交代唐依與Mike在哈爾濱結婚，全程零出鏡，這種草率的離場方式當時引發大批劇迷強烈不滿，認為對不起一個陪伴觀眾多年的角色。

網民湧入留言區求葉蒨文回歸拍告別集

葉蒨文的6字回應迅速在討論區發酵，不少網民表示「就算拍一集告別都好」、「Candy同Mike值得一個正式嘅結局」，亦有人標記劇組官方帳號要求安排回歸。不過亦有網民理性分析，認為藝人檔期與劇組安排未必配合，「想」不代表「會」，勸其他粉絲不要過度解讀。

sophieysm_1782223247_3925895478734987976_22458690.jpg/raw
（圖片來源：）
sophieysm_1782223247_3925895463971039110_22458690.jpg/raw
（圖片來源：）
螢幕截圖 2026-06-25 下午12.55.27.png/raw
（圖片來源：）
葉蒨文 女神配對計劃 葉蒨文憑《愛．回家之開心速遞》角色Candy一角入屋，人氣急升。（圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip）
葉蒨文憑《愛．回家之開心速遞》角色Candy一角入屋，人氣急升。（圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip）
《愛回家》candy終嫁mike全城祝福 回顧葉蒨文7年百變造 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
《愛回家》candy終嫁mike全城祝福 回顧葉蒨文7年百變造 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
葉蒨文 曾展望 Candy嬲嬲樣都係好可愛！（圖片來源：TVB）
Candy嬲嬲樣都係好可愛！（圖片來源：TVB）

資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 