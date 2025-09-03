葉蒨文得體回應《愛回家》「被結婚」事前無收通知 與GM挺身為劇組解釋

無綫戀綜節目《女神配對計劃》進入終極階段，即將於本月14日晚播出最終章，早前（2日）幾位女神包括葉蒨文、李芷晴、關嘉敏和羅毓儀等，與12位「求愛勇者」包括曾展望（GM）、姜卓文（細John）及劉啟進（Matt）等齊集電視城，出席《女神配對計劃 最後告白》記者會。近期因合作節目而公開戀情的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），成為城中熱話，網民更以「曾生曾太」稱呼二人。近日他們接受訪問，大方回應《愛回家之開心速遞》中「被結婚」的劇情，更罕有談及對另一半拍攝親熱戲的底線。

GM、Sophie 葉蒨文得體回應《愛回家》「被結婚」 強調「貼近時事、活在當下」

近日有《愛回家》劇情交代曾展望與葉蒨文的角色已私下結婚，偏偏二人在劇中未有出現只以對白被交代，引起觀眾熱議，猜測二人是否將告別劇組。Sophie透露自己尚未收看該集劇情，曾展望則笑言要多謝劇組的Gag，認為純粹是想回應近日戀愛真人騷的熱度令觀眾開心。葉蒨文則補充，由於處境劇的劇本是「邊拍邊寫」，非常貼近時事，所以對於劇組將他們現實中的互動寫入劇情，覺得是很正常的事。Sophie 重覆以 8字金句回應，表示處境劇特色就係 「貼近時事、活在當下」所以即使沒有被通知也不感意外。

「島大女神」表示劇組無通知 笑指GM或變性回歸

被問到這是否預示他們將離開《愛回家》，二人都表示主要看公司安排，目前並未收到相關通知。在《愛回家》劇組有七年經驗的「島大女神」葉蒨文就解釋：「平時拍《愛回家》，佢都唔會話我哋知你將會拍咩內容，都係一收到劇本，開工嘅時候就自然知。」葉蒨文又表示，處境劇的劇情變幻莫測，笑言：「佢可能下次又寫GM『變咗性』都唔定。」

首度合作主持港姐 佩服GM記性超凡

曾展望與葉蒨文早前首次合作擔任《香港小姐》司儀，為此下了不少苦功。葉蒨文坦言，籌備期間見對方的時間比見家人還多，二人經常一起對稿，希望將節目做到最好。她更大讚曾展望的記憶力驚人，能夠背熟大量講稿，包括冗長的贊助商鳴謝辭，令她非常欣賞：「我呢個拍馬都追唔上，好欣賞佢。」曾展望謙稱自己只是挑戰了半頁紙的稿，仍要向前輩學習，但他即場流暢地重現其中一段介紹旗袍的講辭，功力可見一班。

互補不足默契大增

葉蒨文亦分享，自己首次擔任大騷司儀，對幕後手勢、倒數提示等全不熟悉，幸得Mayanne（麥美恩）、曾志偉等前輩指導臨場執生技巧及司儀風範，獲益良多。而曾展望則認為，這次合作讓彼此更加熟悉，增強了默契：「熟悉咗會容易知道大家嘅喜惡，其實係增強咗默契。」他形容二人都是會為對方設想的人，葉蒨文亦補充：「佢會互補我嘅短板，反而更加了解佢幫我墊住。」可見二人無論在工作或私下，關係都更進一步。

被揭求神催情？GM帶葉蒨文見「人生導師」

採訪前一天，有雜誌報道二人一同去求神，GM在訪問中澄清，其實是他帶Sophie去見自己的師傅。作為執業道士的GM解釋：「我師傅係我一個好好嘅人生導師。」Sophie就表示除了健康，自己什麼都求，對方雖然是道教師傅，但與他們很投契，並非嚴肅之人。被問到師傅如何評價身旁的Sophie，曾展望透露師傅曾大讚她：「好女仔，一睇就知，唔使評價。」他更憶述師傅第一次見到葉蒨文時，便說她的「氣場很好」。至於師傅有否催促二人拉埋天窗，他們則笑說師傅對感情事只說了「隨緣吧」，並沒有多言。

預告拍親熱戲？GM真情流露顯醋意

訪問中，曾展望坦言對於葉蒨文將來可能要拍攝親熱戲，自己會有醋意。他直言：「我理性上是明白的，但是希望感情上可以哄回我。」更形容拍攝《女神配對》看見Sophie與Eddie同場的感受是「二十多年來食嘅醋，一次過噴出嚟」，反應相當真實。葉蒨文亦坦言，如果看到對方拍親熱戲自己也會「有啲酸溜溜」，但認為這是工作的一部分。Sophie隨後補充，自己很欣賞GM公私分明的專業態度，所以在工作上完全不擔心。

被問「情侶檔拍劇」意見分歧？GM又扮張家輝放閃

當被問到會否抗拒以情侶檔合作拍劇時，二人則出現了不同看法。Sophie 認為唔介意一同拍劇投入角色：「我反而覺得工作佢又係另一面嘅佢，喺角色嘅佢，其實人係不斷摸索自己，佢喺角色都會對自己了解更加多，我睇到佢更加多嘅面貌。」作為女方，Sophie 認為這樣可以看到對方新鮮的一面，不會感到厭倦。不過，曾展望就寧願參考前輩張家輝婚後拒絕與太太關詠荷合作拍劇的例子，坦言：「如果要同佢拍一啲唔開心嘅劇情，我自己就唔想，因為我心態係唔想同佢有唔開心嘅時刻。」他表示雖然只要是公司安排的工作，都樂意接受並會盡力做好，但個人心態上，希望與Sophie相處的每一秒都是開心的。一番真情告白，盡顯甜蜜。

葉蒨文 愛回家 最新一集《愛回家》使用慣技，安排Mike和 Candy 於哈爾濱「結婚」，就好似過往其他離巢演員一樣，全程缺席交代角色去向，令到觀眾深感不妙。（圖片來源：第2632集愛回家截圖）
葉蒨文 愛回家 港姐決賽晚上，麥美恩在台上戲稱9年前20強不入的Sophe係落選屆別的「落小姐」，畫面緊接CloseUP向樂易玲致意，想不到示好翌日Sophie 就要被確認變相離開《愛回家》，官方顯示的未來4 集劇情都未有提及她和GM的戲份。（圖片來源：TVB）
葉蒨文 愛回家 出席《女神配對計劃 最後告白》記者會（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
葉蒨文 愛回家 GM、Sophie 葉蒨文得體回應《愛回家》「被結婚（圖片來源：魔方全媒）
葉蒨文 愛回家 （圖片來源：魔方全媒）
葉蒨文 愛回家 （圖片來源：魔方全媒）
葉蒨文 愛回家 （圖片來源：魔方全媒）
圖片來源：第2632集愛回家截圖、TVB、TVB娛樂新聞台、魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期

