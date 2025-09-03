葉蒨文得體回應《愛回家》「被結婚」事前無收通知 與GM挺身為劇組解釋

無綫戀綜節目《女神配對計劃》進入終極階段，即將於本月14日晚播出最終章，早前（2日）幾位女神包括葉蒨文、李芷晴、關嘉敏和羅毓儀等，與12位「求愛勇者」包括曾展望（GM）、姜卓文（細John）及劉啟進（Matt）等齊集電視城，出席《女神配對計劃 最後告白》記者會。近期因合作節目而公開戀情的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），成為城中熱話，網民更以「曾生曾太」稱呼二人。近日他們接受訪問，大方回應《愛回家之開心速遞》中「被結婚」的劇情，更罕有談及對另一半拍攝親熱戲的底線。