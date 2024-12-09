葉蒨文分享馬會奇遇記 濕身變身臨時員工 網民提議：可以拍成劇集
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TVB《愛回家》小花葉蒨文（Sophie）日前出席在沙田馬場舉行的《浪琴香港國際賽事》時，遇上了一場小插曲，意外被淋濕身，最後卻因禍得福，變成了一件開心事！
葉蒨文被意外淋濕 變身馬會員工
葉蒨文透露當日她睇完韓國巨星Rain的表演後，正準備享用自助餐，卻被一名侍應不慎將藍色飲品從她頭頂淋下，導致她原本米白色的衣服瞬間變成藍色，她說：「今日係馬會有個奇遇！睇完Rain Oppa演出就滿心歡喜上去食自助餐，坐低唔夠5分鐘，有一個侍應手攞著一盤藍色嘅飲品喺我後面不小心由頭淋落腰，著咗全身米白色嘅我變咗一個藍色人。跟住馬會馬上安排我除套衫落嚟幫我洗乾淨套衫，於是我就著住佢哋嘅員工制服2小時。」
變身馬會「臨時員工」
就這樣成為了馬會「臨時員工」的葉蒨文，似乎很享受這2小時的時光：「我周圍見到朋友都話我今日係馬會一日嘅員工，我已經加入咗馬會呢個大家庭，佢哋員工同我傾偈，我仲話：『我第一日返工我唔傾偈啦，冇咩吩咐我出返去做嘢先！』」
意外帶來好運
這次意外雖然一開始讓葉蒨文感到尷尬，但她很快就發現這場意外也為她帶來了好運：「最神奇嘅事係啲朋友話水為財，一開始兜頭淋要即刻買吓馬，於是我望一望個電視機見到隻7號行出嚟，我乜都冇理我第二場就買咗7號，點知真係跑第一！雖然只係買少少玩吓，唔係贏好多，但係我覺得行咗個好運心情特別好！」
指成件事搞笑又好玩
最後葉蒨文除了讚賞馬會洗衣乾衣的速度外，還以hashtag打上：「#感謝經理Ben和各位嘅幫忙 #淋到嗰一下慘叫咗一聲 #希望個位同事冇畀我嚇親 #謝謝你幫我贏咗馬 #成件事有啲搞笑有啲好玩」
網民就提議馬會搵葉蒨文拍宣傳片
好友鄧伊婷在她的帖文下留言大讚她將壞事變好事全因心態好：「心態好就是amazing day！」袁綺雯亦認同說：「不能同意更多了。」有網民就提議馬會搵葉蒨文拍宣傳片：「下次馬會宣傳片唔搵你拍講唔過去呢，制服禁襯你」、「咁Drama嘅經歷應該可以拍成劇集」、「成件事好搞笑，你著住件員工衫都好靚」等，更有網民猜測：「可能個waiter發現咗愛回家嘅Candy喺度，所以開心得滯唔小心倒瀉嘢！」
撰文：東方新地圖片來源：IG@sophieysm、TVB