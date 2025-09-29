GM葉蒨文情侶檔螢幕首合體！迷你劇公然曬恩愛 戴祖儀長腿搶鏡更吸睛？

今晚全城熱話，絕對是GM曾展望與葉蒨文認愛後首度以情侶檔姿態亮相螢幕！二人在全新電競短劇中公然曬恩愛，甜蜜度簡直爆燈，閃瞎一眾網民。然而同場的戴祖儀亦不甘示弱，登場即大騷逆天長腿成功搶鏡，而節目更破天荒揭示電競選手背後不為人知的辛酸血淚史，究竟這份年薪可觀的「荀工」背後要付出何等代價？