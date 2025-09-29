GM葉蒨文情侶檔螢幕首合體！迷你劇公然曬恩愛 戴祖儀長腿搶鏡更吸睛？
戴祖儀登場即曬逆天長腿 節目揭700萬美元獎金真相
在今晚首播的電競短劇《英雄召集︰點解電競係電競》中，率先登場的「電競星團」大使戴祖儀一出場便成為焦點，她大方展示修長美腿，畫面極度吸睛，為節目打響頭炮。被譽為「電競界林尚義」的資深評述員老星在節目中驚爆，頂級電競賽事的獎金竟高達7,000,000美元，是許多年輕人夢寐以求的職業。不過，高薪背後是對選手極其苛刻的要求，黃金年齡僅限於14至25歲，選手每日除了要進行地獄式訓練，更要頻繁開會、檢討賽果及經營直播，工作至凌晨是家常便飯，對鬥心、耐力及心理質素都是極大考驗。
GM葉蒨文情侶檔預告放閃 竟談及私生飯恐怖行為
節目預告明晚（30日）的集數將迎來真正戲肉，GM曾展望與葉蒨文這對真實情侶將首度合體演出，短劇中二人不乏甜蜜互動，預告片中已見他們大方放閃，恩愛程度羨煞旁人。不過，甜蜜劇情外，該集亦會探討電競圈的黑暗面。老星將會分享電競選手如同知名藝人，同樣會面對「私生飯」的瘋狂騷擾，嚴重侵犯個人私隱。更甚的是，一旦選手表現失準，更可能引來激進粉絲拉隊到集訓基地謾罵抗議，對選手的EQ絕對是極限挑戰，揭示了偶像選手風光背後承受的巨大壓力。
12星團大使推動全民電競 老星被封電競界林尚義
為迎合全球電競熱潮，無綫電視特別製作共20集的短劇《英雄召集︰點解電競係電競》，旨在向觀眾深入淺出地介紹電競運動。為此，電視台特意邀請12位藝人，包括劉佩玥、戴祖儀、曾展望（GM）、葉蒨文、林沚羿、陳若思等組成「電競星團」，化身星團大使推廣電競。節目靈魂人物之一的資深電競評述員老星，憑藉其豐富的專業知識及幽默抵死的評述風格，深受電競迷愛戴，更被網民封為「電競界林尚義」，可見其地位舉足輕重。
網民期待麥玲玲玄學預測賽果 直播派對引爆熱議
除了短劇，電視台亦將於本周日（10月5日）直播首場大型賽事《2025 特戰英豪巴黎全球冠軍賽》，賽前更設有直播派對，由12位星團大使分析形勢。消息一出，網民討論度最高的竟然是節目請來玄學家麥玲玲師傅坐鎮，以玄學角度預測賽果，引起網民極大興趣，紛紛留言洗版：「麥玲玲講電競？呢個crossover好想睇！」、「玄學大戰數據分析，睇下邊個準啲！」、「玲玲師傅會唔會叫啲選手戴咩水晶比賽？」，未開賽已成功製造大量話題，令人期待屆時的精彩畫面。