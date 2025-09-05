葉蒨文被翻9年前舊照瘋傳整容 深夜IG貼素顏相霸氣反擊 怒轟黑粉：你講啲嘢仲Kam！

葉蒨文（Sophie）因被翻出9年前選港姐的舊照而捲入整容疑雲，昨日（4日）深夜她在IG貼出18歲素顏照力證清白，更怒斥黑粉言論「仲Kam過我當時嗰個髮型」，場面火藥味濃！究竟她是如何有理有據地霸氣反擊，令一眾黑粉無言以對？