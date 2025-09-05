葉蒨文被翻9年前舊照瘋傳整容 深夜IG貼素顏相霸氣反擊 怒轟黑粉：你講啲嘢仲Kam！
葉蒨文9年前港姐舊照全網瘋傳
近期憑TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》及與《愛·回家》CP曾展望（GM）的甜蜜互動而人氣急升的葉蒨文，在上週擔任《2025年度香港小姐競選決賽》司儀後，事業再創高峰。不過人紅是非多，她曾在2016年參選港姐的舊照隨即被網民翻出並在網上瘋傳，不少網民對比她9年前後的容貌，認為變化巨大，更留言直指她「實有鬼」，質疑她曾經整容，引發全城熱議，將她推上輿論的風口浪尖。
葉蒨文深夜發文反擊「你講啲嘢仲Kam」
面對愈演愈烈的整容指控，葉蒨文昨日（4日）深夜不甘示弱，於個人IG發長文正面還擊！她首先分享了當年24歲參選港姐時的媒體照，並自嘲當時的造型：「唔好意思，嗰陣時三年冇剪頭髮，披頭散髮，冇化底妝，仲要畫咗條Kam眉同眼線。」對於有網民指她開眼頭，她更是火力全開，霸氣回應：「你知唔知開刀嗰啲眼頭唔會好似我咁，笑嘅時候眼頭肌肉彎彎地向下㗎？同埋拍攝近鏡時，我連眼頭都有眼睫毛㗎，即係有毛囊啊！你覺得邊個咁得閒割完對眼植返啲毛囊去個眼頭度？你講啲嘢仲Kam過我當時嗰個髮型。黑粉請借一借，笑死。」葉蒨文更同時附上自己18歲時的素顏照片，力證自己五官純天然，絕無後天加工。
2016年選港姐成大熱 9年後憑CP檔人氣急升
回帶葉蒨文的演藝路，其實並非一帆風順。2016年，當年24歲的她報名參選香港小姐，雖然她自嘲當時造型失手，但憑著甜美外貌，在第一輪面試時已獲媒體關注，被視為「大熱」人選，可惜最終未能成功入圍。2024年，她在戀愛綜藝《女神配對計劃》中獲《愛·回家》的CP曾展望（GM）力追，二人戲內戲外的甜蜜互動令他們人氣急升，成為網民熱捧的螢幕情侶。2025年，二人更以CP檔姿態擔任港姐決賽司儀，葉蒨文在台上自嘲選港姐的經歷，沒想到昔日參選的伏線，竟意外引爆了今次的整容風波。
粉絲洗版力撐葉蒨文「根本冇變過」
葉蒨文的霸氣回應一出，輿論立即轉向，大批粉絲及網民湧入留言區力撐偶像！不少網民都認為葉蒨文只是化妝技巧進步及嬰兒肥消退，紛紛洗版留言：「根本冇變過，只係化妝同髮型問題！」、「女大十八變，依家靚咗好多係正常！」、「欣賞你嘅高EQ，唔使理啲黑粉！」、「講得好！支持你！」。葉蒨文最後亦不忘安慰支持自己的粉絲，勉勵大家道：「無謂同佢哋變得一樣，我哋繼續做好自己，成為更好嘅人就好了。再者，換一個角度諗，佢哋係覺得我變好咗先咁講啫，所以我都會越變越靚，亦都會越變越好。」高EQ的回應獲得網民一致讚賞。