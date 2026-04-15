葉蒨文北上探班GM曾展望 一原因自封「總經理夫人」 兩人私密對話全曝光 原來嗌男友做主人
Sophie自封總經理夫人 獨自搭高鐵北上探班
曾展望日前為無綫綜藝新節目《試真D》宣傳時，被爆料女友有到內地探班，Sophie隨即在社交平台大方分享探班實錄短片。片段中可見Sophie在家中睡醒後便開始整妝打扮準備出發，口中不斷提及「總經理」，原來就是指男友GM，而她更自居為「總經理夫人」，展現出十足的撒嬌姿態。Sophie獨自搭乘高鐵前往深圳，途中還不忘記錄沿途風景，認真的女友力爆燈。
乖乖等男友收工 情侶鞋約定超有愛
抵達深圳後，由於男友尚未收工，Sophie便自行前往餐廳用午餐耐心等待，完全沒有任何怨言，順得人的程度令網民大讚。更令人驚喜的是，兩人事前還約定要穿情侶鞋見面，可見平日的默契和儀式感有多重要。當GM終於收工與Sophie會合時，兩人先來一個溫馨熊抱，然後甜蜜錫錫，整個畫面甜到不行，網民紛紛留言表示「真係甜過蜜糖」、「睇到都有糖尿病」。
私密對話曝光 Sophie自稱小貓GM做主人
最令網民津津樂道的，莫過於Sophie在片段中意外曝光了兩人的私密稱呼。原來在私底下，Sophie會自稱為「小貓」，而稱呼GM做「主人」，這種帶有角色扮演色彩的親密稱呼，立即引起網民熱烈討論。有網民表示「呢種稱呼好有愛」、「小貓同主人真係好配」，亦有人認為「太肉麻啦但係好甜」。這種大膽公開私密互動的做法，展現出兩人對這段感情的自信和甜蜜。
戀綜CP成真典範 愛情事業雙豐收
自從在《女神配對計劃》成功配對後，Sophie和GM這對CP一直深受觀眾喜愛，他們的戀情更獲得全城支持。兩人不但感情穩定發展，工作方面亦扶搖直上，經常「拍住上」接工作搵食，真正做到愛情事業兩得意。每次兩人的公開互動都能引起網民關注，成為戀綜節目成功配對的經典例子，證明真人騷也能擦出真愛火花。
網民熱議甜蜜互動 大讚儀式感滿分
Sophie的探班短片一出，立即在網上引起熱烈討論。網民紛紛留言大讚兩人的甜蜜互動，「佢哋真係好有愛」、「睇到都想拍拖」、「呢種儀式感真係滿分」。不少網民更羨慕兩人的感情狀態，「好想要呢種甜蜜嘅愛情」、「GM真係好幸福」。亦有網民表示被兩人的真摯感情感動，「從節目到現實都咁甜，真係難得」、「希望佢哋可以一直幸福落去」。