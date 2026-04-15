葉蒨文北上探班GM曾展望 一原因自封「總經理夫人」 兩人私密對話全曝光 原來嗌男友做主人

憑《女神配對計劃》成功配對的葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM）這對戀綜CP，近日再度因為超高甜度的探班日常引爆全網熱議！Sophie日前北上深圳探班男友時，不但自封「總經理夫人」身份，更大膽曝光兩人私下互稱「主人與小貓」的親密稱呼，甜蜜程度直逼糖尿病等級，令一眾網民直呼「食狗糧食到飽」。這對真人騷情侶從螢幕走入現實後，愛情事業雙豐收，每次公開互動都能掀起熱烈討論。