葉蒨文曾展望疑真情流露？被網民踢爆節目1大漏洞：我唔知應該開心好定係唔開心

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》首播後，葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）成為全城焦點。節目中GM主動表白，兩人甜蜜互動令不少觀眾直呼「登對」，更有網民希望二人可以「原地結婚」。不過，隨即有自稱鄰居的網民爆料，指兩人早於半年前已在荃灣同居，質疑節目「造假」，引發熱烈討論。