葉蒨文曾展望疑真情流露？被網民踢爆節目1大漏洞：我唔知應該開心好定係唔開心
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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》首播後，葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）成為全城焦點。節目中GM主動表白，兩人甜蜜互動令不少觀眾直呼「登對」，更有網民希望二人可以「原地結婚」。不過，隨即有自稱鄰居的網民爆料，指兩人早於半年前已在荃灣同居，質疑節目「造假」，引發熱烈討論。
葉蒨文親自剖白心聲
面對網上瘋傳的「同居」消息，葉蒨文在社交平台發長文回應，直言：「有證據就攞出嚟！」她強調自己一直與家人同住於港島區，並笑言：「我都努力搵緊錢，未有能力租Apartment住。」她更補充，經理人和客戶都可以作證，自己一直住在海怡半島，呼籲大家不要只關注她與GM的關係，並希望外界給予空間讓她自由發展。
主持人及女神澄清節目真實性
除了同居傳聞，《女神配對計劃》亦被部分網民質疑「有劇本」。對此，主持人林盛斌（Bob）發長文澄清，強調節目絕無劇本，所有互動及選擇均是真實反應。葉蒨文亦表示，拍攝過程中女神和男嘉賓都是臨場才知道流程，現場氣氛自然，「咁多素人點樣演戲？」她更笑言女神們「瘋狂插嘴」的互動根本無法預設劇本，呼籲觀眾欣賞當下真實感，不要對女神們太苛刻。
網民踢爆節目1大漏洞
其後，有些網民覺得節目沒有劇本的原因令她哭笑不得：「我想講最好笑係😅好多留言話冇可能係有劇本 如果唔係我嘅演技已經係視后級 因為我所有眼神微表情 連嘴角都有戲 我睇完真係…畢竟我嘅職業係一個演員 大家竟然係覺得我嘅演技冇可能有咁好所以相信冇劇本 我唔知應該開心好定係唔開心好😅🤣Hahahahahahahaha🙈救命~~😅」
網民反應兩極：睇得出Sophie好真誠！
節目播出後，葉蒨文坦言對觀眾的熱烈反應「有少少受寵若驚」，感謝大家的祝福，但亦希望大家不要太快催促她結婚生小朋友，「啱啱開始啫，想順其自然。」不少網民留言力撐葉蒨文的真誠：「睇得出Sophie好真誠！」、「支持你追求真正幸福。」亦有人認為節目夠娛樂性已經足夠，毋須太認真。葉蒨文則表示，目前與GM只是互有好感，仍在了解階段，感情並非兒戲，希望大家給予空間，讓五位女神自由發展
《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期