葉蒨文GM旺角高調放閃！回應恩愛命名「GPS」獲粉絲豪擲千金登應援廣告

因戀愛配對節目《女神配對計劃》而成功結緣的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM），自節目播出後人氣高企，GM在節目中以「霸氣總裁」之勢親吻Sophie的一幕，更成為網民熱話，二人甜蜜的互動深受觀眾喜愛，近日更有粉絲為他們送上超豪氣的「官宣」大禮，閃瞎全城！