葉蒨文GM旺角高調放閃！回應恩愛命名「GPS」獲粉絲豪擲千金登應援廣告
粉絲豪氣應援 旺角巨幕見證愛
原來一班忠實粉絲為了祝福這對新晉CP，特意集資在旺角鬧市的戶外大型電視屏幕買下廣告，由即日起至9月21日，循環播放二人在節目中的甜蜜片段。廣告內容更配上深情字句：「愛不僅是剎那間的心動，更是長久凝視彼此靈魂後的選擇」，如此用心的應援方式，足見粉絲對他們的喜愛程度，場面震撼。
真人CP現身放閃 甜蜜互動閃瞎路人
面對粉絲的熱情，葉蒨文與GM亦非常有心，日前更親身到旺角廣告屏幕下打卡認證。從照片可見，Sophie小鳥依人地依偎在GM身旁，擺出各種甜蜜甫士，而GM則全程掛著他的招牌式笑容，幸福之情溢於言表，二人在鬧市中大方放閃，甜蜜指數爆燈，吸引不少路人目光。
獲封 「最強CP名」 葉蒨文親解「GPS」之謎
粉絲們除了送上應援禮物，更為他們二人起了一個別具心思的CP名「GPS」，即「GM plus Sophie」的縮寫。葉蒨文對此名稱大讚不已，她發文回應指一聽到就非常喜歡，並甜蜜解釋：「我哋都認為一段美好嘅關係喺成為彼此嘅人生導航」，希望未來無論遇到多少困難，雙方都能成為對方的指引，找到回到彼此身邊的路。
隔空感謝18市粉絲 承諾發放正能量
葉蒨文亦特別感謝來自18個不同城市的粉絲們，她坦言完全沒想到自己能連繫到這麼多來自不同地方的觀眾，更驚訝粉絲們在八月大結局尚未播出時就已經下訂廣告，這份堅定的支持讓她非常感動。她承諾未來會與GM繼續用愛與共鳴，為大家帶來更多正能量。
粉絲們叫我哋做GPS GM plus Sophie
我哋一聽到就好鍾意
因為我哋認為一段美好嘅關係喺成為彼此嘅人生導航
浪漫之旅雖已啟航
但未來仲有重重難關
希望無論遇到幾多困難同考驗
May we always find our way back to each other
感謝18個城市嘅GPS粉送咗呢份禮物俾我哋
估唔到我哋可以連繫到咁多住喺唔同城市遙遠的你
更加估唔到你哋對我哋咁堅定
喺八月大結局都未播嘅時候就已經下訂
多謝你哋嘅支持
希望我哋可以用共鳴同愛聯繫到更多人
將多啲正能量帶比大家
❣️