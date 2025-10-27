葉蒨文孖曾展望飛日本慶33歲生日 成功圓夢預支蜜月行程曝光
33歲葉蒨文終於圓夢飛日本慶生，與28歲曾展望展開首個情侶旅行，兩人甜蜜放閃畫面曝光。Sophie曾在《女神配對計劃》透露與前度拍拖六年半都未能成行的日本之旅，如今終於在新男友陪伴下實現願望。二人昨日拍完廣告後即時拖喼出發，晚上抵達當地開始甜蜜行程，究竟這趟旅程有多甜膩？
曾展望暖男本色盡現 一手拖兩大行李箱
從GM在社交平台分享的照片可見，他展現十足暖男風範，左右手各拉著一個大型行李箱，其中一個明顯是女友的行李。兩人抵達日本後隨即展開美食之旅，在餐廳用餐時Sophie拍下男友開心到藏不住的甜笑表情，而GM亦用「男友視角」記錄女方手持筷子、低頭抿嘴甜笑的害羞模樣，畫面溫馨幸福。旅程中兩人不時大玩自拍，Sophie更拍下GM吃雪糕及在扭蛋機前玩耍的可愛畫面。
葉蒨文連環放閃曬甜蜜 網民大讚「派糖」
Sophie在IG連環上載旅行照片，除了美食和遊樂場景外，兩人還展示印有卡通公仔的護照套及寫有「Better With You」字樣的皮革用品。她更上載一對穿著和服的玉桂狗公仔照片，寓意兩人的甜蜜旅程。據悉兩人第二日前往環球影城遊玩，有網民在現場巧遇他們，形容二人全程緊貼同行，笑容滿面，甜蜜程度爆燈。
《女神配對計劃》成功配對後感情穩定 工作機會不絕
曾展望與葉蒨文自從在TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》成功擦出愛火後，人氣急升獲得大量網民祝福。Sophie曾在節目中透露當年與拍拖六年半的前度計劃日本旅行但最終沒有成行，成為她的遺憾。如今與GM交往後終於圓夢，兩人配對成功後工作機會不絕，不時在社交平台分享情侶日常。早前兩人亦曾以Staycation方式慶祝GM的28歲生日，感情穩定甜蜜。
網民狂讚甜蜜爆燈 大呼「好開心」
網民看到兩人的甜蜜旅行照片後紛紛留言大讚「好甜」，叫他們好好享受假期。不少人為Sophie能夠圓夢感到高興，更有網民表示「多謝你日日都派糖俾我哋呀！真係好開心！」部分網民更直言兩人「甜蜜到爆」，羨慕他們的幸福時光。有網民在環球影城巧遇兩人時，亦大讚他們全程緊貼同行的甜蜜模樣，認為兩人是真心相愛。
