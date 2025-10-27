葉蒨文孖曾展望飛日本慶33歲生日 成功圓夢預支蜜月行程曝光

33歲葉蒨文終於圓夢飛日本慶生，與28歲曾展望展開首個情侶旅行，兩人甜蜜放閃畫面曝光。Sophie曾在《女神配對計劃》透露與前度拍拖六年半都未能成行的日本之旅，如今終於在新男友陪伴下實現願望。二人昨日拍完廣告後即時拖喼出發，晚上抵達當地開始甜蜜行程，究竟這趟旅程有多甜膩？