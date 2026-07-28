葉蒨文曾展望慶祝1週年突情緒失控 台上激動落淚 驚爆「世紀一吻」背後內幕！
廣告
藝人葉蒨文與男友曾展望迎來公開戀情1週年重要時刻，兩人竟然選擇將這個充滿意義日子與粉絲一同度過。昨日廣州粉絲見面會遇上颱風來襲導致交通大受影響，大批粉絲依然排除萬難抵達會場。兩人在台上重溫昔日片段時突然情緒失控當眾落淚，現場更發生了令人意想不到驚喜一幕。
葉蒨文曾展望廣州見面會上演世紀一吻
兩人趁著拍拖1週年紀念遠赴廣州舉辦粉絲見面會，吸引大批內地粉絲包車撐場。現場佈置了各式專屬打卡位及應援橫額，兩位主角不僅大擺心心手勢與粉絲合照，更為滿足粉絲願望即場熱舞並還原劇集《愛·回家之開心速遞》經典場面。當活動氣氛推向頂峰之際，這對情侶在全場高呼下大方獻上世紀一吻。
曾展望直認與GPS粉絲打風都打唔甩
面對惡劣天氣下依然有大批粉絲趕到現場，兩位主角在台上雙雙感動落淚。女方接受訪問時直言：「因為今次見面會想照顧埋內地粉絲，所以就揀咗喺廣州進行。但因為香港9號風球佢哋經過重重困難包車上廣州，一開始架車唔開得，跟住佢哋最後排除萬難遲咗少少到，但係都係順利開始，我哋仲話：『GPS 我哋打風都打唔甩！』」
台上重播女神配對計劃曖昧片段掀回憶
這次活動特別安排了回顧環節，讓大家重溫這對情侶最初結緣真人騷節目《女神配對計劃》精華片段。畫面上播著兩人當年在節目中由初次相識到互相試探各種曖昧互動，現場氣氛瞬間變得相當溫馨。女主角一邊觀看一邊感到害羞肉麻，坦言：「佢哋剪咗好多唔同片段送畀我哋，回顧返一年前都係百感交集。」
網民激讚二人連紀念日亦預留時間寵粉
相關見面會影片及照片在各大社交平台迅速傳開，引發大量網民熱烈討論。大批粉絲對於他們將重要拍拖1週年紀念日奉獻給支持者感到相當驚喜，紛紛留言大讚：「竟然1週年都要同fans過真係好有心」、「呢對情侶真係超級寵粉」、「睇到佢哋喊我都眼濕濕」。另外亦有不少未能到場參與網民表示羨慕，留言指：「世紀一吻閃盲眼」、「好後悔因為打風退咗車飛冇去到」。
資料或影片來源：原文刊於新假期