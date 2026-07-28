葉蒨文曾展望慶祝1週年突情緒失控 台上激動落淚 驚爆「世紀一吻」背後內幕！

藝人葉蒨文與男友曾展望迎來公開戀情1週年重要時刻，兩人竟然選擇將這個充滿意義日子與粉絲一同度過。昨日廣州粉絲見面會遇上颱風來襲導致交通大受影響，大批粉絲依然排除萬難抵達會場。兩人在台上重溫昔日片段時突然情緒失控當眾落淚，現場更發生了令人意想不到驚喜一幕。