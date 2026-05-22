葉蒨文意大利狂食唔停 自爆一日行兩萬幾步背後原因
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葉蒨文與男友曾展望近日飛到意大利工作兼旅遊，兩人互曬情侶視角美照甜蜜爆燈，Sophie更在火車上大曬進食照，背後原因令粉絲笑翻。
葉蒨文意大利火車上擺萌樣食麵包超滿足
葉蒨文在社交平台分享了一張在火車站大啖麵包的照片，表情一臉滿足，萌樣十足。她發文表示「食飽先可以做行李搬運工」，原來兩人需要搬運重型行李上火車，所以要先補充體力。這是Sophie首次在意大利搭火車，她特別提醒行李一定要放在當眼位置，可見旅途中相當緊張貴重物品的安全。上車後曾展望繼續化身專屬攝影師，為女友拍下車廂內的悠閒時光，亦記錄了窗外天朗氣清、一望無際的大草地風景。
曾展望全程充當攝影師記錄情侶甜蜜時刻
曾展望今次隨葉蒨文同赴意大利，除了工作之外亦寓旅遊於其中。兩人在當地互相以「情侶視角」拍攝對方，從街頭到火車車廂都留下不少甜蜜合照。曾展望一路為女友捕捉各種自然表情，由食麵包的萌樣到欣賞風景的側臉，盡顯暖男本色。兩人早前已多次被拍到出雙入對，感情穩定，今次意大利之行更是工作與拍拖兩不誤。
葉蒨文自爆日行26,000步解釋狂食原因
葉蒨文在意大利行程期間頻繁進食，有粉絲留言笑稱她是「貪食小貓，24/7都食緊嘢，好可愛」。Sophie親自回覆解釋，原來前一日她步行了足足26,000步，體力消耗極大，「基本上每兩個鐘就要食一次」，難怪全程食不停。以她嬌小的身形卻要應付如此高強度的步行量，加上還要充當行李搬運工，進食補充能量絕對合情合理。
粉絲大讚可愛爆燈羨慕兩人甜蜜旅程
網民看到葉蒨文的意大利遊記後紛紛留言，不少人大讚她食嘢的表情「超級可愛」，亦有人羨慕兩人能夠一邊工作一邊享受異國風情。有網民留言表示「好羨慕可以同另一半去意大利」，亦有人笑言「食得是福，行咁多步梗係要食返夠本」。從照片中可見意大利天氣晴朗，車窗外一片翠綠草地令人心曠神怡，網民紛紛表示「風景靚到好似明信片」。
資料或影片來源：原文刊於新假期