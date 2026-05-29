葉蒨文玩浴袍誘惑呻旅遊太攰 曾展望風騷自爆「一日3次」惹遐想
葉蒨文威尼斯大騷身材穿吊帶露背裙派福利
葉蒨文今次意大利之旅明顯玩得盡興，她在威尼斯穿上吊帶裙輕露事業線四出打卡，又換上露背裙大騷玉背做「影後」，更有浴袍自拍照流出。她在帖文中寫道被陽光親吻過的皮膚曬黑了很多，還想再黑一點，認為曬黑了特別有度假感覺和異國風情。除了影靚相，她亦上載了不少在當地品嘗生蠔等美食的照片，坐船遊覽威尼斯水道的風光亦一一記錄。
GM風騷留言「一日3次」惹遐想實情竟關開心果事
曾展望今日（29日）在社交網分享觀光和品嘗當地美食的相片，並風騷留言：「Pistachio day，一日3次夠唔夠開心。」原來所謂「一日3次」是指他們一日內食了3次開心果味美食，但這句曖昧留言已經足以令網民腦洞大開。更令人意外的是，GM竟然大膽地分享了女友行山時的趣怪照片，葉蒨文在相中姿態誇張，完全不似平日女神形象。
葉蒨文回應趣怪照稱練緊喪屍上山演技
對於男友未經同意就公開自己的「崩壞照」，葉蒨文幽默回應：「第五張相好似冇經過當事人嘅同意就post，不過，我問過當事人，佢又大方又善良，佢話冇乜所謂。」她更搞笑解釋照片背後的真相：「我練緊演技呀，喪屍上山頂睇風景嘅劇。」葉蒨文同時大呻行上山頂真係好攰，暗示旅程雖然開心但體力消耗極大。
葉蒨文曾展望戀情穩定發展蜜遊如度蜜月
葉蒨文與曾展望自《女神配對計劃》結緣後感情持續升溫，兩人經常在社交平台放閃。葉蒨文早前更公開表示為了GM主動與節目中的其他追求者斷絕聯絡，直言「除咗GM唔會留意其他男仔」，足見她對這段感情的認真態度。今次意大利之旅兩人形影不離，從威尼斯水都到山頂行山都甜蜜同行，戀情明顯穩定發展中。
網民笑指二人似度蜜月好奇帶了幾多套衫
網民對這對情侶的意大利之旅反應熱烈，紛紛留言大讚葉蒨文靚女之餘，更笑指兩人「好似蜜月旅行，好Sweet」。有網民好奇問道：「究竟你哋帶咗幾多套衫去呢？」亦有人對GM的「一日3次」留言瘋狂起哄，留言區充斥著各種搞笑聯想。而葉蒨文的「喪屍行山照」亦成為熱話，網民大讚她放得開不介意展露真實一面。