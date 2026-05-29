葉蒨文玩浴袍誘惑呻旅遊太攰 曾展望風騷自爆「一日3次」惹遐想

葉蒨文與男友曾展望（GM）正在意大利享受甜蜜二人世界，連日來在社交平台大曬恩愛靚相與美食。不過GM最新一則貼文卻因為一句「一日3次夠唔夠開心」引起網民瘋狂聯想，而他更大膽公開女友一張令人意想不到的趣怪照片，差點惹嬲葉蒨文。