葉蒨文為GM設嚴格「愛禁令」？自爆不抗拒閃婚 網民：過咗熱戀期就好難講
TVB節目《女神配對計劃》圓滿結束！人氣急升的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）最終配對成功，熱吻場面成全晚「黃金畫面」！二人甚至被稱為「曾生、曾太」，可見他們的甜蜜形象已深入民心。Sophie似乎有自己的一套看法，並大方分享了她對婚姻見解。
「曾生曾太」稱呼言之尚早
雖然外界早已視他們為一對，但Sophie接受媒體訪問坦言與GM的關係尚未到達可以結婚的階段，認為彼此認識未夠深入，仍有一段很長的距離需要時間去磨合。她直言自己雖然不抗拒閃婚，但前提是要對另一半有足夠的了解。她形容自己是「Open Book」，但GM卻是不擅於表達自己的人，需要慢慢揭開內心世界，並認為現階段的GM似乎還未準備好組織家庭。
葉蒨文渴望不離不棄平凡幸福
談及婚姻，Sophie非常重視婚禮誓詞中「不離不棄」的承諾，這正正反映了她的價值觀，認為婚姻是一種責任，即使對方並非處於最佳狀態，也應該互相照顧。她心目中理想的婚後生活是「平凡就是幸福」，兩個人最舒服的狀態就是能自在地做自己，即使沉默不語也感到舒適，並且清晰了解對方的邊界感，互相照顧彼此的感受。
希望另一半有清晰邊界感
為了給予伴侶絕對的信任和安全感，Sophie強調自己能專業地投入和抽離角色，絕不會發生「因戲生情」問題。與此同時，她也希望另一半有清晰的邊界感，坦言不太喜歡男士酒後與女性有過於親密的接觸，例如掃背脊或攬腰等行為都不能接受，必須保持適當的社交距離，網民大讚是「人間清醒」，認為她的要求非常合理。
網民：過咗熱戀期就好難講
對於葉蒨文與曾展望戀情公開，不少網友送上祝福，亦有網民對這段感情的前景表達擔憂：「Gm性格太小朋友，Sophie未必忍到佢好耐，開頭做呢啲野一定會好sweet，好多野都會遷就到，但過咗熱戀期就好難講，到時散左仲影響埋大家前途」、「睇得出 葉小姐 真係好喜歡對方，但還是要用些時間黎看待更多深入了解的，不要只有自己付出，女仔點都要考慮清楚」、「太高調啦， 真正sweet既情侶係唔需要講出口」、「太多似做show了。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期