葉蒨文為GM設嚴格「愛禁令」？自爆不抗拒閃婚 網民：過咗熱戀期就好難講

TVB節目《女神配對計劃》圓滿結束！人氣急升的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）最終配對成功，熱吻場面成全晚「黃金畫面」！二人甚至被稱為「曾生、曾太」，可見他們的甜蜜形象已深入民心。Sophie似乎有自己的一套看法，並大方分享了她對婚姻見解。