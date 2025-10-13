葉蒨文爆笑回應造人大計進展 坦言曾擔心年紀大：現時科技發達好多
葉蒨文與曾展望今日出席慈善活動時，首度公開回應早前被拍到銅鑼灣拖手逛街的傳聞。兩人大方承認確實會拖手出街，但葉蒨文強調「不會長期拖住」，被問及生仔計劃時，葉蒨文坦言曾擔心年紀問題，但現時已不再憂慮，究竟兩人感情發展到哪一步？
曾展望澄清銅鑼灣約會真相
曾展望回應早前被拍到與葉蒨文在銅鑼灣拖手的照片時表示，當日並非刻意約會，而是去銅鑼灣打卡。他解釋：「其實我哋嗰日唔係去拍拖，淨係去銅鑼灣鬧區打卡，因為有啲粉絲整咗應援嘅大屏幕，咁啱我打緊卡嗰陣就除口罩，有路人就捕捉到呢個畫面。」當記者追問兩人會否拖手出街時，葉蒨文大方承認：「有嘅，不過唔會長期拖住。」
葉蒨文IG只追蹤曾展望一人
記者發現葉蒨文的Instagram帳號只追蹤曾展望一人，曾展望大讚女友感情專一。葉蒨文解釋：「我純粹淨係鍾意有幽默感，帶到正能量俾觀眾嘅男藝人，佢算係我偶像，所以我嘅帳號淨係追蹤佢。」她更表示絕對不會介意曾展望的社交網帳號追蹤關注其他美女，展現出對感情的信任和大方態度。
葉蒨文坦言曾擔心生仔年齡問題
當被問及生仔計劃時，曾展望表示嫲嫲並無催促，因為已經有孫仔，不會急著要曾孫。葉蒨文則坦言曾經思考過年齡問題：「本身都諗過會唔會冇乜幾多時間（年紀大），但現時科技發達咗好多，所以有咁多例子可以參考，我都變成冇咁擔心。」她的坦誠回應顯示兩人對未來已有認真考慮。有粉絲更為兩人未來的BB改名叫「曾天恒」，曾展望笑指暫時未有特別意見，強調「十劃都未有一撇」。
網民大讚兩人大方回應
兩人在訪問中的坦誠和幽默表現獲得網民一致好評。網友留言大讚：「兩個真係大方得『睇』」、「真係好聰明Sophia，口齒伶俐。曾展望努力加油」。
圖片來源：葉蒨文IG、IG@sophieysm、TVB、林盛斌IG資料或影片來源：原文刊於新假期