葉蒨文爆笑回應造人大計進展 坦言曾擔心年紀大：現時科技發達好多

葉蒨文與曾展望今日出席慈善活動時，首度公開回應早前被拍到銅鑼灣拖手逛街的傳聞。兩人大方承認確實會拖手出街，但葉蒨文強調「不會長期拖住」，被問及生仔計劃時，葉蒨文坦言曾擔心年紀問題，但現時已不再憂慮，究竟兩人感情發展到哪一步？