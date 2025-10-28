GM葉蒨文生日日本行「床照曝光」 網民無限想像 Sophie親自6字回應
葉蒨文與曾展望拍拖後首次旅行到日本，慶祝Sophie的33歲生日。兩人連日來在社交平台大曬恩愛照片，不過當Sophie貼出酒店房間床照時，卻引來網民關注房內的雙人床配置。面對質疑聲音，Sophie即時親自回應澄清，究竟這對新情侶的日本之旅還有什麼甜蜜細節？
葉蒨文曾展望放閃之旅
葉蒨文與曾展望連日來在Instagram貼出大量日本旅行照片，展現各自的男女朋友視角。兩人除了街拍外，還到機舖夾公仔、購物和搭巴士等，Sophie更特意到和服店體驗，公開展示自己的和服造型。GM則貼出為Sophie拍攝的照片，見證女友的美麗時刻，兩人甜蜜互動羨煞旁人。
Sophie親自回應「男女授受不親」
Sophie在社交平台分享一張在酒店房間大床上的照片，見她一邊看電視一邊等食迷你版杯麵。不過有網民留意到房間內是一張雙人床，隨即引起討論。面對網民的關注，Sophie立即親自回應留言表示「男女授受不親」，澄清兩人的住宿安排，展現她對感情的謹慎態度。
圓夢日本行背後的心酸往事
Sophie在《女神配對計劃》中曾透露，原本計劃與拍拖六年半的前男友去日本旅行，但計劃一直未能實現。她表示「我同我EX一齊咗六年半，我係一路想佢帶我去日本，但就係一路等咗好多年都冇實現到」，更提到當時疫情期間前男友遇到困難，她一直陪伴在側。如今與曾展望展開新戀情，終於一圓她多年來的日本旅行心願，別具意義。
網民大讚貼心空姐生日驚喜
除了與男友的甜蜜時光，Sophie還在限時動態分享在飛機上的溫馨插曲。她獲得靚女空中服務員親手寫上賀卡祝賀生日，Sophie大讚空姐的細心舉動。網民看到這個生日驚喜後紛紛留言「好sweet」「空姐好貼心」「生日女神受到咁好嘅待遇」，認為Sophie這次日本生日之旅充滿驚喜和溫暖回憶。
圖片來源：IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期