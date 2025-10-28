GM葉蒨文生日日本行「床照曝光」 網民無限想像 Sophie親自6字回應

葉蒨文與曾展望拍拖後首次旅行到日本，慶祝Sophie的33歲生日。兩人連日來在社交平台大曬恩愛照片，不過當Sophie貼出酒店房間床照時，卻引來網民關注房內的雙人床配置。面對質疑聲音，Sophie即時親自回應澄清，究竟這對新情侶的日本之旅還有什麼甜蜜細節？